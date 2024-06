Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de junio de 2024

Piscis

Entras en un ciclo muy perro, muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo estarán girando a tu alrededor. Un dinerito extra te ayudará a pagar una deuda que tienes pendiente. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. Problemas gástricos se aproximan e insomnio. Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti. No confíes en quien solo te busca cuando te necesita, debes aprender de los errores que cometes, recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan por triplicado, así que cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti como un búmeran, viene días buenos con pareja o amistad, se contarán grandes secretos y se reforzará la amistad y el noviazgo. Déjate de niñeras, mira que ya es momento de que madures y dejes las tonterías y errores cometidos en el pasado, ya deja de seguir tropezando con las mismas piedras, y deja de seguir con tu rutina que te está afectando tu felicidad, tu entorno y tu manera de ver la vida.

Acuario

En la medida que mandes a la fregada a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas, quien te acepté te aceptará como eres. Si no tienes una relación posibilidades de encamarte con una amistad, no confundas sexo con amor y no esperes nada de nadie, solo disfruta el momento y no dejes que los mejores años de tu vida se desperdicien solo porque a la gente no le parece tu actitud, mientras no te den pa el gasto que te valga mauser sus comentarios. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Ya deja de ver la vida como algo aburrido, el o la aburrida eres tú que no dejas de hacer las mismas cosas, necesitas abrir de una buena vez bien los ojos antes de abrir las piernas, solo así te darás cuenta de las personas que te rodean y sabrás quienes merecen estar en tu vida pa ser feliz. Si quieres que las cosas te salgan bien hazlas tu y hazlas despacio y nada de prisa sino solo la vas a regar bien gacho como ya es costumbre. Debes aprender a cuidarte las espaldas de la gente de tu trabajo, hay movimientos laborales muy fuertes en los cuales podrías salir beneficiado y acarrear con eso mucha envidia de varios de tus compañeros.

Capricornio

No te precipites a tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la tiznada, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad. Cuídate de ex parejas pues se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar. No comas alimentos que sabes que te están haciendo bolas el engrudo y vas a engordar mucho y no esperes nada de nadie, solo así empezarás a ser feliz y comprender el por qué del mundo, de la vida y de todo. Si sientes deseos de vengarte o desquitarte con quien en el pasado te hizo daño, cuenta hasta diez y pregúntate si de verdad vale la pena hacerlo, vienen reuniones familiares y posibilidades de comprar algo que has tenido en mente desde hace algunas semanas, te buscará una amistad para contarte sus problemas. Si tienes una relación necesitas no agobiar a tu pareja con celos absurdos o situaciones tontas que solo existen en tu cabeza o en la de quienes los envidian.

Sagitario

No te agobies con pensamientos pesimistas pues en la medida en que luches por tus sueños lograrás cumplirlos. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, pues será tu enemiga puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho en relación a como eras antes, has madurado y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado. Ya es momento de que te dejes de cosas y trabajes de una buena vez pa tu felicidad, necesitas darle más tiempo a las cosas que de verdad lo requieren, no mal gastes tu valioso tiempo en gente sin cerebro que no sabe valorarte, aprende a no confiar tanto en tus amigos o amigas, recuerda que tu peor enemigo está a la vuelta de la esquina y quizás hasta duermes con él o ella. Si te descuidas podrías perder a quien de verdad amas o quieres en tu vida, tus inseguridades y falta de interés deja mucho que desear, no pierdas el tiempo en relaciones de una noche pudiendo tener a esa persona de tiempo completo. Es importante que aprendas la lección de los errores que cometes, no busques escusas para justificar tus caídas, enfréntalas que no tiene nada de malo ser débil, lo malo sería que no busques mejorar o te quedes estancado.

Escorpión

Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va ocasionar un problema muy grande. Ten cuidado con lo que le cuentas a tus amistades pues hay muchas envidias y es por eso que muchos de tus proyectos no te salen como quisieras pues te los salan con sus malas energías. Cuida mucho tu alimentación y haz más ejercicio para evitar subir de peso, eso se te mucho ser glotona. Problemas respiratorios y de alergias se aproximan. Aguas con aventuras con personas que no conoces pues podrías exponerte a sufrir alguna infección recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha. Días de mucha reflexión en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes acerca de qué camino seguirás. Bájale a tu mal humor, no andes peleando con gente de tu familia y menos por cosas sin importancia que lo único que vas a lograr es que te bufen y te dejen de apoyar como lo han hecho hasta ahora. Te viene un amor muy fuerte que va pasar por tu vida como un mendigo tornado, dejando desastres, conflictos existenciales y a la vez tranquilidad y grandes lecciones de qué si y qué no quieres para tu vida.

Libra

No tengas miedo a probar cosas distintas en tu relación pues ahí está la clave para lograr llegar a otro nivel y consolidarla. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues en cualquier momento llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación. En estos días necesitas aprovechar este tiempo para quererte, cuidarte y ver más por ti, pues cuando logres ese balance en tu vida llegará mucha estabilidad. Que no te quite el sueño lo que piensan o dicen de ti, recuerda que nadie te conoce y sabe lo que eres más que tú mismo. Ya despabílate y no des importancia ni hagas caso a chismes o habladurías de otras gentes que lo único que quieren es arruinarte el día con comentarios falsos, tu carácter es fuerte y no te dejas de nadie y quieres siempre tener la razón en todo y que las cosas se hagan a tu manera, trata de ser mas paciente y aceptar comentarios, recuerda que no siempre el que gana es el mejor o logra mas, a veces es mejor quedarse callado que seguir alimentando discusiones. Te van a leer bien feo la cartilla y te dirán hasta lo que no, te va decir tus verdades en la cara o por un mensajito quizás te sentirás ofendido u ofendida pero al final comprenderás que tiene toda la razón, ni te sientas mal o te ofendas porque vas a mostrar debilidad y darás crédito a lo que ladran.

Virgo

No permitas que tu mala suerte que sufriste en el pasado te arruine tu futuro, en la medida que temas a los cambios y nuevas oportunidades será en la medida en que no logres tus metas y objetivos. No tengas miedo a sentir nuevamente, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga fregando la existencia, pon todo de tu parte pues estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti. A la fregada los recuerdos de ex parejas o personas que solo te dañan al recordarlas, no necesitas de nadie para respirar así que deja de actuar como si dependieras de esas personas. Te vienen muchos cambios en varias áreas de tu vida, el cierre de ciclos se muestra muy bueno para iniciar de cero enfocándote en varias áreas que habías descuidado de tu vida. No te dejes caer, porque eres muy de tirarte pa que te levanten y te consuelen, y eso se hace costumbre, defiende tus opiniones y puntos de vista, no dejes que te mangoneen, que nadie decida por ti, debes de tener bien presente que es mejor quedar como culeis a que te vean como tonto o tonta que siempre cambia de opinión y no respeta sus ideales.

Leo

Lo que no pude ser a la fregada, hay nuevos errores por cometer así que no te lamentes ni te sumerjas en cuestiones que no deben ya de afectarte. Vienen cambios en la economía que te ayudarán a salir de una racha económica que no te dejaba avanzar. Se visualizan fiestas o borracheras, podrías encamarte con una amistad. Si tienes una relación no seas tan posesivo o posesiva ni veas cosas que no existen, aprende a confiar en tu pareja, y si tienes dudas pon las cartas sobre la mesa, no te guardes nada o te expones a crear una bomba de tiempo que te estará dañando en la medida que crezcan dichas dudas. Piedras en tu camino siempre habrá pero si te detienes a patear cada una de ellas jamás llegarás a tus metas, fin de semana en que andarás muy pensativo o pensativa sobre tu futuro, no te adelantes a los hechos y vive lo que sucede hoy, quizás mañana no estés. Podrías ser víctima de un sinfín de mentiras en próximas fechas, hay personas que no te ven con buenos ojos y con tal de hacerte daño inventar cosas sobre tu persona e inclusive sobre tu familia. No comas cuando te deprimas o no tengas nada que hacer pues solo le echas dulces a la piñata de oquis. Cuida mucho tu entorno, hay personas que no te ven con buenos ojos y buscarán la manera de afectarte mediante críticas.

Cancer

Disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Aguas con los pensamientos inútiles que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va buscar la manera de acercarse a ti, no lo o la rechaces pues ahí podría estar la persona que buscas. No tengas miedo a los cambios, pues solo así obtendrás nuevos resultados. Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga. Cuídate de tus pies y estomago pues tendrás problemas de retención de líquidos, trata de tomar té verde durante las noches. Arregla problemas que quedaron pendientes en el pasado para que no te hagan daño en tu presente, posibilidades de reencuentro con amistades que tenías mucho de no ver, te vas enterar de un evento social en el cual no fuiste requerido o requerid pero ya no te va afectar esa situación.

Géminis

Posibilidades de un viaje o de reencuentro amoroso, no seas tan reservado, ábrete a nuevas posibilidades y expresa lo que sientes pues el día de mañana puede ser muy tarde. Te enteras de rompimiento de una relación. Tienes el poder para saber ir por lo que quieres y lograrlo, se te da mucho decir las cosas como son y de frente sin miedo a que te critiquen o hablen de ti, eres una persona de cuidado y quien se mete contigo la paga tarde o temprano, ya sea por ayuda del karma o por tus propias manos. Cuídate de dolores estomacales y perdidos de objetos o dinero. La venganza solo es para los cobardes, ten presente que la vida misma se encargará de poner a las personas en su lugar, no te dañes ni te sales por afectar a quienes te dañaron en tu pasado. No aparentes lo que no eres para lograr agradar a otras personas, recuerda que quien te busque y quiera será por tu esencia y tu forma de ser y no por lo que tienes o aparentas ser. Ármate ya de valor y ya confiésale a esa persona que te gusta lo que sientes, total si es para ti ni quien te lo quite. No busques escusas ni culpables en los problemas en que te metes enfréntalos y resuélvelos tu.

Tauro

Se visualiza una enfermedad en puerta, pero nada de gravedad. Cuídate de andar echándole los perros a quien ya tiene un compromiso, puede que te corresponda, pero jamás darte el lugar que mereces en la vida de alguien. No tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor, no permitas que la vida te siga fregando y aprende a tomar el toro por los cuernos. Una noticia o mensaje que llegará a ti por algún medio te alegrará mucho. Aguas con dolores en pies y riñones, necesitas tomar más agua. Una boda o fiesta o evento de blanco se visualiza en tu escenario. Necesitas ponerte ya las mendigas pilas y levantarte y buscar la manera de ser mejor persona y quitar de tu camino los obstáculos que te impiden creer en ti, no hables mal de las personas que te quieren y siempre están a tu lado, no ruegues ni mendigues cariño a quien no le importas. Ten cuidado donde pisas porque hay posibilidades de caídas o accidentes, siempre que requieras un consejo u opinión acércate en primero lugar a tu familia pues son quienes te pueden apoyar de la mejor manera. Se aproxima la llegada de una persona de piel blanca y ojo claro muy perra que te va enseñar grandes lecciones se ve encamamiento.

Aries

Que te valga maiz los comentarios de amistades o gente tonta que no te mantiene, recuerda que quienes de verdad te quieran y valoren lejos de repecharte o juzgarte te darán un consejo. Visita inesperada te va alegrar mucho. Si tienes una relación ten cuidado con discusiones sin sentido, malos entendidos y pleitos por familia o amistades se presentarán. Ten conciencia de tus errores para no volver a cometerlos, en la medida que te valores y quieras antes que todos, será en la medida en que no te vuelvan a lastimar. Llénate de valor para ser más fuerte y lograr cada meta que te propongas, al finalizar cada día notarás tristeza y cansancio, tus energías necesitan renovarse, necesitas salir de la rutina, no te quedes en casa y mueve tu mundo para cambiar la rutina. Suelta eso que te afecta, no le eches más limón a la herida y deja de martirizarte y pensar en hacerte daño y flagelarte. Pierde el miedo y ve por lo que quieres, ya no te detengas por nadie y muéstrale al mundo de la madera qué estás hecha y lo que puedes conseguir. Te vienen días muy buenos en los cuales aprenderás a desarrollar tu paciencia e ir por tus sueños y metas.