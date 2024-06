La Opinión Hoy: Secretos para el éxito financiero de la familia

La búsqueda del bienestar económico, no solo lo personal, sino también a nivel familiar, es un tema que sin duda ocupa buena parte de nuestro tiempo y nuestra energía, los buenos hábitos en esta materia son una premisa fundamental para lograr este objetivo y en ese sentido usted se ha preguntado, que tienen en común las familias latinas que alcanzan el éxito financiero. Nos acompañó Mariana Martínez, Directora Ejecutiva del Centro de Servicios de Patrimonio y Cultura Familiar de Wells Fargo Bank, para hablar un poco más de esas prácticas exitosas.

¿Qué podemos definir como secretos familiares?

Mariana Martínez: “El secreto para tener éxito en la familia, el secreto para tener éxito financiero y déjame decirte que tener éxito financiero no quiere decir tener más dinero, no necesariamente es tener los suficientes recursos para llegar a tus metas de manera sostenible y a lo largo del tiempo, eso es una manera de definir el éxito financiero y muchas de nuestras familias latinas son exitosas financieramente logran tener los recursos para ir avanzando en sus metas en sus proyectos en lo que quieren lograr en la vida, ahora cómo lo logran es una receta que no falla y es comunicación en la familia, para tener éxito financiero necesitamos movernos como equipo, a veces estamos acostumbrados a pensar en el éxito financiero como algo personal y que claro tiene un componente personal, pero cuando lo hacemos en grupo cuando la cuando nos apoyamos entre la familia sobre todo, el éxito es más duradero por qué, porque hay momentos mejores, hay momentos peores las cosas no son lineales y cuando tenemos un equipo en la familia y ese apoyo las cosas fluyen mucho mejor”.

Tendríamos que manejar como una premisa, la educación financiera no es así

Mariana Martínez: “Claro no se da de manera automática, no porque tengamos una linda familia y porque nos queramos mucho quiere decir que sabemos manejar nuestras finanzas de manera coordinada y digo coordinada porque hay un espacio personal donde cada individuo tiene que tener su independencia financiera, su autonomía, generar recursos y ser responsable, pero también si lo coordinamos entre los diferentes miembros de la familia, pues, se puede llegar más lejos y te digo que no es una cosa automática porque, generalmente no hablamos de dinero en las familias, como que es un tema que ahí está y los hijos van a aprenderlo de manera natural y con la experiencia, pero hay una gran diferencia entre ser intencional en la manera de hablar sobre el dinero y de educarnos como grupo sobre el dinero y digo educarnos porque por ejemplo en mi experiencia yo con mi familia, yo he aprendido un montón a la hora de tratar de ayudar a mis hijos a educarse financieramente”.

