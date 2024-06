Síndrome de Down: un hueso antiguo revela cómo cuidaban de los niños con esta condición en la prehistoria

Un hueso de oído fosilizado hallado en una cueva en España ha revelado que un niño neandertal vivió hasta los seis años con síndrome de Down. Este descubrimiento, según un reciente estudio, indica que los miembros de la comunidad cuidaron al niño vulnerable hace al menos 146,000 años. El hallazgo desafía la percepción de los neandertales, antiguos parientes humanos que se extinguieron hace unos 40,000 años, como seres brutales.

“El individuo habría necesitado cuidados intensivos y continuos”, afirmó Mercedes Conde-Valverde, paleoantropóloga y autora principal del estudio publicado en la revista Science Advances. Según Conde-Valverde, el niño padecía una severa pérdida auditiva y problemas de equilibrio que le causaban episodios de vértigo. Además, la debilidad muscular habría dificultado tanto la lactancia como el movimiento.

El fósil fue desenterrado en 1989 en el yacimiento arqueológico de Cova Negra, en la provincia de Valencia, España. No obstante, no fue identificado hasta hace poco durante una revisión del material. “Hemos podido identificarlo como neandertal por las peculiares proporciones de sus canales semicirculares, característicos de los neandertales”, señaló Conde-Valverde, refiriéndose a las trompas de oído.

Aunque el estudio no incluyó una datación precisa del hueso, los neandertales ocuparon el sitio entre 146,000 y 273,000 años atrás. El equipo de investigación no ha determinado el sexo del joven neandertal.

Actualmente quienes tienen síndrome de Down pueden llevar una vida larga, pero fue sorprendente que este niño viviera más allá de los seis años en la Edad de Piedra, una época exigente y peligrosa. Los neandertales eran nómadas que se movían constantemente, lo que sugiere que el cuidado del niño habría requerido la cooperación y el apoyo de otros miembros del grupo.

En épocas recientes, era común que las personas con síndrome de Down murieran durante la infancia. Según el estudio, en 1929 la esperanza de vida para los niños con esta afección, causada por un cromosoma adicional, era de nueve años.

En la década de 1940, la esperanza de vida había aumentado a 12 años. Hoy en día, aproximadamente uno de cada 772 bebés en Estados Unidos nace con síndrome de Down, y la esperanza de vida supera los 60 años, según la Sociedad Nacional del Síndrome de Down de Estados Unidos.

Se han registrados casos de chimpancés con síndrome de down

El caso más antiguo conocido de síndrome de Down en Homo sapiens se remonta al menos a 5,300 años. Utilizando ADN antiguo, un estudio publicado en febrero identificó seis casos en poblaciones prehistóricas, ninguno de los cuales vivió más de 16 meses.

El síndrome de Down también ha sido documentado en chimpancés. Un estudio de 2016 destacó el caso de un chimpancé con síndrome de Down que sobrevivió hasta los 23 meses gracias a los cuidados de su madre y la ayuda de su hija mayor. Sin embargo, cuando la hija dejó de ayudar a su madre para cuidar a su propia descendencia, la madre no pudo brindar los cuidados necesarios y el chimpancé murió, según el estudio.

Este descubrimiento en España tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión de los neandertales. La idea de que estos antiguos humanos cuidaban de sus miembros más vulnerables sugiere una sociedad más compleja y empática de lo que se pensaba anteriormente. Los hallazgos subrayan la capacidad de los neandertales para desarrollar relaciones sociales complejas y ofrecer cuidado a largo plazo, incluso en circunstancias difíciles.

