Carolina Sandoval aclara si vende su casa de Miami por estar en quiebra y al borde del divorcio

La venezolana Carolina Sandoval, mejor conocida como ‘La Venenosa’, ha dado muchísimo de qué hablar en las últimas horas luego de que se diera a conocer que lanzó a la venta la casa que posee desde hace dos años en el área de Miami y que llegó a definir como el hogar de sus sueños.

Tras anunciarse la venta no faltaron los que aseguraron que se desharía de ella por estar en la quiebra o al borde del divorcio, por lo que la panelista de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ ya rompió el silencio y contó su verdad sobre lo que en realidad estaría pasando con ella.

“Si Donald Trump ha debido impuestos en este país, que los deba Carolina Sandoval es como un pelito de un caballo”, comentó la también influencer en una entrevista que tuvo con People en Español en la que aclaró que efectivamente tuvo un problema de impuestos, pero no al nivel que insinuó el programa ‘Chisme No Like’.

Aseguró que todo el escándalo se detonó por una persona que creía su amiga y que filtró esa información personal.

“Tal vez es una lección para todos en escoger mejor a las personas que forman parte de tu círculo más cercano de gente. Escuchar a gente en redes sociales decir cosas sin ningún sentido como que a mí me ayudar para llegar a donde estoy forma parte de las miserias y la falta de amor propio que las personas puedan tener. Tenía a gente muy cercana con mucha información mía y no debía haberla dado”, se sinceró ‘La Venenosa’.

Además de hablar de su supuesta quiebra, Carolina Sandoval también brindó detalles de su supuesto divorcio de Nick Hernández.

“Durante 9 años hemos vivido de todo, hemos pasado tanto juntos. Uno empieza a vender una casa y ya le están armando un divorcio y una crisis financiera. ¿Entonces toda la gente que está vendiendo una casa es por problemas financieros? ¡No! Nosotros estamos en una reestructuración de nuestras empresas. Vienen nuevos proyectos. No tenemos intención de ahora mismo comprar una propiedad. No me importa que se estén burlando. No me estoy separando, para nada, todo lo contrario. Lo que vienen son puras cosas buenas”, se sinceró sobre ese rumor que la persigue.

¿Cómo es la casa de la que se está deshaciendo?

El inmueble, que ella veía como el hogar de sus sueños, lo adquirió en junio del 2022 por $1 millón 275 mil dólares.

La residencia, a la que le hizo múltiples reformas durante su breve estancia, fue lanzada a la venta por casi $1.6 millones de dólares, por lo que su margen de ganancia será mínimo.



De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos sitios especializados en la venta de bienes raíces, su aún residencia fue construida en 1973 y cuenta con una extensión de 3,318 pies cuadrados.

Cuenta con cuatro dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, oficina, cuarto de lavado, garaje para dos vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 0.36 acres, goza de terraza, de extensas áreas verdes, de piscina estilo resort con su respectiva zona de spa, área de juegos infantiles, jardín budista entre otras amenidades.

