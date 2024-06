Juan Carlos Osorio se arrepiente de haber dejado la selección mexicana

Juan Carlos Osorio fue uno de los entrenadores extranjeros que logró dirigir a El Tri en un Mundial. Luego de la mala participación de Gerardo Martino en Qatar 2022, el proceso de Osorio no es visto con tan malos ojos. Luego de varios años, el colombiano reconoció que se arrepiente de haberse ido.

De la mano del estratega sudamericano, la selección mexicana llegó a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, El Tri cayó ante Brasil. México no dejó una mala imagen en aquella Copa del Mundo.

Esto hizo que los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), tomaran la decisión de ofrecerle un nuevo proceso al seleccionador colombiano. Sin embargo, Osorio rechazó esta propuesta. Pero en la actualidad el colombiano se arrepiente de aquella postura.

“Efectivamente, después del Mundial de Rusia yo recibí el ofrecimiento de continuar, pero por diversas razones fundamentales de familia, una razón de hogar. En la parte deportiva, creí en un ofrecimiento de algunos directivos de Colombia sobre el tema de selección, uní esos tres factores y consideré que lo más práctico era regresar a Colombia. Hoy realmente ha sido el mayor error que he cometido”, reveló Juan Carlos Osorio para Caliente TV.

Osorio está feliz de volver a México

Luego de casi seis años apartado del presente del futbol mexicano, Juan Carlos Osorio vuelve a estar en la órbita del balompié azteca. A pesar de que ya no forma parte de la selección mexicana, el colombiano está motivado por su segunda etapa en la Liga MX con los Xolos de Tijuana.

“Me alegra estar de regreso, algo que he tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente, pero no estaba decidido por razones familiares, ahora tomé con ambas manos esta muy buena oportunidad de venir acá a trabajar de regreso en México a nivel de club, en un club importante, con un proyecto muy interesante. Estoy contento, tranquilo, ilusionado, esperanzado en que podemos hacer cosas muy importantes, tener logros deportivos y contribuir al fútbol mexicano, aportándole jugadores al club y ojalá a la selección”, concluyó.

Tuvieron que pasar casi seis años para que Juan Carlos Osorio se volviera a relacionar con el futbol mexicano. En medio de ese proceso el colombiano dirigió a la selección de Paraguay, Atlético Nacional, América de Cali, Zamalek y Athletico Paranaense.

