Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de junio de 2024

Aries

No tomes decisiones apresuradas y menos cuando estés que te lleva la que te trajo o podrías cometer errores de los que te arrepentirás en poco tiempo. Este fin de semana es de cambios en los cuales debes ir poniendo el ojo a las finanzas para evitar pérdidas innecesarias de dinero. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, solo medita bien qué es lo que quieres para tu vida. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo, cuídate de una compra innecesaria la cual podría hacerte perder. En el amor estarás confundido, tienes miedo de salir lastimado o lastimada sin embargo una parte de ti quiere volver a ilusionarse en iniciar algo bello. En las próximas semanas llegará un amor pero sin darte cuenta podrías cometer un error al poner los ojos en una persona que ya tiene un compromiso. Es momento de ver al futuro y comenzar a trabajar en ese negocio que siempre has tenido en mente, podrías necesitar mucho de una persona que físicamente se ha ido. Números de la suerte 12, 34 y 45.

Tauro

Si tienes pareja y ha estado alejado de ti, acércate más a él o a ella, algunas veces no quiere contarte sus problemas por miedo a tus juicios y tu forma tan cruda de reaccionar. Podrías sentirte algo triste en estos días y es normal, los meses van rápido y eso moverá ciertas fibras que podrían hacerte caer en una bipolaridad muy perra. El siguiente mes llegará con muchas sorpresas hay un viaje y también conocerás a una persona con la que has estado platicando y enredándote desde hace tiempo, quizás no sea lo que buscas y esperabas, pero esto te ayudará a salir de dudas. Te llegará chisme de una ex pareja, te darás cuenta como la vida no la ha tratado tan bien. Deja de ser tu peor juez, deja de juzgarte tan fuerte y de recriminarte por los errores que cometiste en tu pasado. Viene momentos de muchos cambios, la vida te va dar una oportunidad muy buena para enmendar tu camino y encontrar solución a cierto problema que te había quitado el sueño y te había traído dolores de cabeza. Se viene una cobra grande y también podría venir un embarazo en la familia. No permitas que la vida te cobre dos veces la misma factura, aprende ya la lección para no seguir cometiendo las mismas estupideces de siempre. Números de la suerte 23, 35 y 68.

Géminis

Es posible que sientas nostalgia por una amistad que ya no está contigo en estos momentos, recuerda que personas van y vienen en tu vida aprende a quedarte con lo mejor de ellas y quien quiera estar bien y quien no que le vaya bien. Posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuanto a trabajo o domicilio, cualquier cambio ayudará a que haya movimientos en tu destino. A la fregada lo que no sirve, momento de despojarte de problemas de tu pasado, si te afectaron ya no te preocupes que la vida sigue, no gastes tus fuerzas y energías en dañar a esas personas ya el universo se encargará de darles lo que se merecen, si tienes una relación y a esta no se le ve mejoras, haz un cambio en la rutina y en la forma de convivir con tu pior es nada, quizás ahí esté la clave. No des más de lo que puedes y se exigente con quien te exige. Amor a distancia regresará en próximas fechas. Recibirás propuesta tentadora en cuestión laboral que podría hacer que cambies de casa o de ciudad. En la salud toma tus precauciones para que no cometas errores, es lo que menos cuidas y es donde está el centro de ti para que todo te salga bien y cómo quieres y deseas. Números de la suerte 02, 56 y 90.

Cancer

La vida ha sido muy justa pero tus errores son los que te han llevado por el camino incorrecto. Deja de pensar en el pasado y centra tu vida en el presente que es lo único seguro que tienes en estos momentos. Vienen días en los cuales te echas la culpa de muchas situaciones que han sucedido, sino sueltas eso siempre vivirás con esas culpas. Es momento de que pienses en ti antes de pensar en las demás personas, te preocupas mucho por el que dirán cuando es algo que te debe de valer 3 hectáreas. Te preocupas mucho por verte bien, pero algunas veces no ver los resultados pronto te desespera y mandas todo a la fregada, ponte las pilas con dieta y ejercicio para que logres conseguir tus metas. Tu gran corazón podría hacerte cometer un grave error, si bien es que eres fuerte cuando te enamoras sueles bajar la guardia, no te claves tan rápido conoce más a la persona antes de tomar cualquier decisión. Deja de creer y pensar que las personas van a cambiar porque no lo van hacer ni por ti ni por nadie, así que mejor olvídate de eso y concéntrate en tus cosas. No permitas que amistades te jueguen el dedo en el hocico, debes hacer a un lado a esa gente infeliz que no te aporta nada y que solo te da dolores de cabeza, cambia de actitud y piensa primero en ti antes que en los demás. Números de la suerte 03, 25 y 67.

Leo

Debes aprender de tus errores porque sueles cometerlos demasiado seguido y no aprendes la lección. No dejes que las situaciones de tu pasado te dañen el presente, aprende a disfrutar las subidas y bajadas pero siempre conservando tu lugar y lo que quieres hacer y lograr en la vida. Sino has conseguido lo que quieres es porque desde un inicio tomaste el camino equivocado es momento que busques el camino correcto para lograr todo lo que has deseado. Este fin de semana vas a traer el carácter de la fregada y sin darte cuenta con tu hocico vas a dañar a muchas personas. Algunos problemas económicos se ven muy fuertes pero comenzarás a ver la luz poco a poco solo debes ponerte bien lista para no caer en las mismas situaciones el próximo mes. Si tienes ya una relación ten cuidado porque hay una persona con la que tu pareja se está llevando muy bien y podría surgir algo sin darte cuenta. Recuerda de qué estas hecho y no pierdas tu humildad para agradar a quien no le importas y nunca le importarás. Es momento de cambiar tu forma de ver la vida y ser más positivo para que atraigas lo bueno. No dejes pasar lo que la vida te brinda ahora, aprovéchalo de la mejor manera y disfrútalo como nunca. Números de la suerte 12, 26 y 89.

Virgo

Que de hoy en adelante te valga máuser lo que la gente piense o diga de ti, te afectan demasiado las críticas y eso a veces te da para abajo. Viene encamamiento muy perro con una persona de tu pasado, disfrútalo y dale para delante solo no te claves con quien sabes no se va dar nada. Podrías andar algo triste por un proyecto que no se ha concretado pero que en cualquier momento se va dar. No dejes que nadie se interponga en tus planes de vida y menos en tus relaciones que solo te compiten a ti. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar y lotería, así que sale a jugar a la chalupa o mínimo una vuelta al casino. Debes aprender a no descuidar tu cuerpo y tu esencia, te sueles perder mucho en tu andar y haces mucho caso a personas que no te suman nada a tu vida. No temas a cambios en tu vida pues dichos cambios te traerán nuevos resultados que mejorarán mucho tu vida y tu entorno. En la familia una noticia los unirá mucho más solo no te metas en problemas. Aprende a no dar segundas oportunidades y a no necesitar de nadie para ser feliz, vive intensamente y date la oportunidad de creer en ti y en tu capacidad para lograr todo lo que quieres y has deseado en tu vida. Es momento de que comiences a ver la vida de otra manera, que seas más positivo y busques mejores formas de enfrentar lo que se pone a tu paso. Números de la suerte 11, 45 y 98.

Libra

Es momento que pienses más en ti antes que las demás personas, momento de mandar a la fregada esa relación que no da frutos ni lleva a ningún sitio, no permitas que nadie robe tu luz y tu estabilidad emocional que es lo que vale oro. Momento que tomes el control de tu vida, no permitas más faltas ni manipulaciones, tienes lo que necesitas para poseer a quien quieras, cuida tu entorno familiar que podría verse dañado por comentarios fuera de lugar que no te llevaran a ningún sitio. Hay oportunidad de emprender un negocio que tiene que ver con comida o alimentos. Cuídate de caídas y golpes y aprende a disfrutar como nunca pues vida solo una para ser feliz. Cuidado con traiciones inesperadas por parte de amistades las cuales podrían surgir en cualquier momento. Sueños premonitorios que te van indicar situaciones que están por suceder y cambios en tu economía bastante buenos que tienen que ver con negocios o con dineros que van a llegar de repente. Es momento de poner un alto a esos sueños tontos que no te llevan a ningún sitio, hay que poner los pies sobre la tierra para no perder tu rumbo. Cuidado con un amor de tierras lejanas que solo te va confundir un friego y no llegarán a nada estable, deja de perder el tiempo. Deja de buscar amores a la ligera y céntrate primero en ti y después en ti y al final en ti. Números de la suerte 13, 46 y 87.

Escorpio

Es momento de creer en las oportunidades que la vida pone frente a ti porque has dejado pasar muchas y por esa cuestión no has logrado salir a flote como quisieras y has deseado. Hay oportunidad de un viaje el cual se perfila para que suceda en el mes de julio. Posibilidades de salir de fiesta o reunión familiar en estos días, no tomes y no consumas tantas bebidas con azucares pues te están dañando y haciendo que subas de peso. Si antes te decepcionó una persona de tu familia no permitas que vuelva a pasar, no bajes la guardia y no confíes tan pronto. Date la oportunidad de analizar cada sueño que tienes para que comiences a materializarlo lo más pronto posible. Cuidado con un golpe o una caída dentro de la familia la cual podría terminar mal o con una fractura. Tienes muchos sueños en tu cabeza que quieres cumplir pero que por una u otra razón no has logrado concretar, dejar de perder el tiempo y ponte perra si quieres conseguir lo que tienes en tu mente y en tu cabeza. Debes aprender a aceptarte como eres y no permitir que ninguna persona se quiera pasar de listo o lista contigo o de lo contrario podrías tener pérdidas materiales y económicas. Cuidado con un comentario que saldrá de tu boca y dañará a una persona que es muy importante para ti. Números de la suerte 18, 67 y 69.

Sagitario

La energía que andas manejando podría hacerte tomar decisiones que no es bueno tomar por el momento. Nunca dudes de la capacidad que tienes para lograr todo lo que quieres, tienes todo para concretar muchas cosas pero a veces la flojera es la que te gana y no te permite lograr tus objetivos y metas. Una cita con una persona que acabas de conocer está por concretarse pero si te atontas te van a ver la cara o se van aprovechar de ti. Momento de ir por algo seguro en el terreno de la economía para que no sigas pasando necesidades, cuidado en lo laboral porque podrías quedarte sin trabajo. Debes aprender a cuidar tus espaldas de tus enemigos pues buscarán la manera de joderte la existencia y la vida con comentarios fuera de lugar. Es momento que pongas los pies en la tierra y vayas por eso que mueve tu vida y tu mundo, deja de mendigarte amor, cariño y atención a esas personas que no hacen nada por ti. Hay días en los cuales no tienes ganas ni deseos de levantarte y eso se debe a la mala energía que almacenas en la noche, date un baño con yerbas frescas como manzanilla, albahacar y yerbabuena para quitar toda la negatividad. Hazte estudios de laboratorio para prevenir cualquier enfermedad en sangre la cual pudiera comenzar a desarrollarse. Números de la suerte 21, 35 y 45.

Capricornio

Amores de una noche siempre aparecerán en tu vida, pero es decisión tuya si le quieres dar o no entrada. Mucha suerte en juegos de azar y comenzarás a planear un viaje en el cual te la pasarás de poca madre y será junto a pareja o familia. No tengas miedo en tomar tus propias decisiones, tienes la capacidad para hacerlo y quitar de tu vida y camino a quien te está causando dolores de cabeza. Cuidado con traiciones laborales y con amistad piel blanca a quien le has contado grandes secretos y que en cualquier momento podría dañarte la vida y la existencia al ir a soltar todo lo que le dijiste. Amor del pasado podría buscarte en cualquier momento y cuando menos lo esperes y podría pedirte una oportunidad. Recuerda de dónde eres y hacia dónde vas y no pierdas de vista tu objetivo porque estás dentro de poco tiempo de conseguirlo. Hay amistades que solo te buscan por interés, sino te pones buzo se seguirán aprovechando de ti como ya lo hicieron en el pasado. Aprende a ver la vida de manera distinta y sin tanto problema. Cuídate de amores baratos y cuidado con karmas de tu pasado. Sacúdete el polvo y comienza a trabajar en eso que has buscado y no has logrado conseguir desde hace algún tiempo. Números de la suerte 14, 46 y 68.

Acuario

No descuides tu cuerpazo criminal que andas subiendo de peso, recuerda que cuando te estresas te da por comer de más. Debes buscar mejores oportunidades laborales, pero sin hacer a un lado lo que ahora tienes seguro, recuerda que tienes la capacidad para lograr todo lo que quieres y te has propuesto. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día. Si no tienes una relación te encuentras en la etapa perfecta para aflojar el gaznate, ya no pierdas oportunidades y di lo que sientes, recuerda que si no te acepta al menos dejarás de seguir perdiendo el tiempo ahí y centrar tus energías en una nueva persona que esté dispuesto o dispuesta a tenerte. No se ve un buen panorama en el amor, pero deberás de tomar tus precauciones para que no termines enredándote con una persona incorrecta. Si sigues mendigando amor no te quejes en el futuro tener hambre, si tienes la oportunidad de salir de ahí hazlo ahora. Nunca olvides quien eres y de dónde vienes porque algunas veces sueles perder el piso y sentirte mucho más de lo que eres. En el amor las cosas no marcharán tan bien como deseas y eso se debe a cierta inestabilidad sentimental que vienes cargando desde hace algún tiempo. Números de la suerte 31, 46 y 87.

Piscis

Oportunidad de entablar una relación en caso de estar soltero o soltera y será con una amistad con la que has estado frecuentando o viendo desde hace algún tiempo. Recuerda que requieres de una persona de tiempo completo en tu vida que te valore y te enseñe el verdadero sentido de una relación y no a alguien que solo te pueda ofrecer pedazos de su tiempo, así que debes ponerte perra para que no te sigan viendo la cara. No te dejes llevar por chismes de vecindad que van a surgir en estos días en el área de tu familia y que podrían dañarte o hacerte sentir mal. Deja de mendigar amor y atención a personas que no te suman nada y que solo te causan dolores de cabeza. En este fin de semana comenzarás a meditar mucho sobre tu futuro y comenzarás a planear algo para mejorar tu estabilidad económica. Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos. Tu carácter te va a ayudar en una situación que está por suceder, pon a las personas que se quieran meter en tu vida en su lugar pues solo así aprenderán a respetar lo ajeno. Te llegará una persona a tu vida, inclusive podría ser un poco mayor, te podrías enamorar más de la cuenta y tendrás las mejores noches de pasión que antes no habías tenido. Números de la suerte 19, 29 y 78.