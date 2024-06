Jaime Lozano reconoció que se juega su futuro con México en el duelo vs. Ecuador

Jaime Lozano reconoció que sabe donde está parado y no obstante que en un principio se dijo que su proyecto no se basaba en los resultados de la Copa América 2024, finalmente el costo del resultado contra Venezuela lo tiene en medio de una crisis que atenga su continuidad y depende del resultado contra Ecuador este domingo en Glendale, Arizona.

“Estoy tranquilo porque lo que ha demostrado el equipo en la cancha, eso de inicio, se han hecho dos buenos partidos, sobre todo el segundo el resultado no fue lo que esperábamos, pero ya le dimos la vuelta y ya estamos pensando en Ecuador, sabíamos que íbamos a jugarnos algo contra Ecuador, quizá el primer lugar, pero ahora es seguir con vida, por eso para nosotros este juego es como jugarnos la vida en octavos de final, de ganar o morir, desde siempre fue un partido importante, pero me da tranquilidad como está el equipo, estamos fuertes, estamos bien y eso un partido para salir bien, tenemos que mejorar puntos y el gol que nos hacen de penal fue fortuita y esperamos mejorar”.

Lozano, al respecto sobre el juego contra Ecuador, dijo que el entorno que se maneja no le interesa y que solo está enfocado en preparar lo mejor posible a sus jugadores: “Lo vivo enfocado en mi trabajo, enfocado en ver como podemos ganar partidos, que es lo que me incumbe, ver de qué manera elijo a lo que pienso, están en mejor momento y que nos pueden dar mejor resultado para el próximo partido”.

En este sentido, añadió que: “Ese es mi trabajo y a mí me contrataron específicamente para eso, para un proceso en el cual hay jugadores que sobre todo en esta Copa América era importante apuntalarlos, empoderarlos, verlos, competir contra selecciones evidentemente de una jerarquía importante y es lo que hago, la verdad que todo lo que se genera alrededor y desestabilizará a unos más que otros y sobre todo a los más jóvenes que están más en contactos con redes sociales”.

También precisó respecto a las críticas de su labor en la selección de México que: “De mi parte la verdad que hace tiempo aprendí a saber escuchar a la gente que tiene algo que aportar, soy alguien muy abierto, sobre todo a una mal o crítica, si a puntos de vista, pero siempre y cuando, que la intención sea sumar, entonces por ese lado entiendo el entorno donde estoy, entiendo el trabajo de mucha gente y lo que más busco es que a la selección donde los jugadores tengan la mayor estabilidad posible y puedan salir a rendir más”.

Jaime Lozano sabe que una derrota con Ecuador lo pondrá en graves aprietos en su futuro en la selección de México. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Sobre los comentarios del papá de Santiago Giménez de que a veces lo pone a jugar por obligación y no porque tenga confianza en su capacidad como delantero de la selección de México, expuso que: “Demasiado comprensible, uno quiere lo mejor para los suyos, tal cual y me paso en la situación de jugador, entendía lo que pensaba mi esposa, mi padre y mis seres queridos, que siempre quieren lo mejor para ti, lo entiendo y confío totalmente en Johan, como en Santi, en Memo, como en todos, si yo los traje, como crees que no voy a confiar en los jugadores que traje, pero la gente no entiende, que el técnico lo único que le sirve es que al equipo le vaya bien no a uno dos o tres jugadores, lo entiendo perfectamente y vamos a querer lo mejor para los que queremos”.

Las variantes tácticas

Jaime Lozano expuso que es equivocada la percepción de que en su estilo no tenga variantes tácticas: “He escuchado que se habla mucho del 4-4-3 y ni siquiera lo he defendido, si explicado en este poco tiempo en conferencias, partimos de una formación, pero después jugamos de otra, en la Copa Oro nunca estuve 4–3-3 y se insistía en eso, porque siempre sacamos la pelota con tres desde abajo, por lo cual no es un 4-4-3. Claro que tenemos variantes, no hemos estado amarrados a esta formación, pero si hemos hecho buenos partidos, el equipo ha venido en ascenso y se me hace un análisis muy frívolo”

