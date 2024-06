La oferta de empleo remoto de $1,200 dólares por día: ¿es una estafa?

Hay una frase popular que dice: “Si algo parece demasiado bueno o malo para ser verdad, posiblemente sea mentira”. A todos nos encantaría conseguir un trabajo bien pagado y que sea cómodo. No podríamos imaginar nada mejor que una oferta de empleo remoto de $1,200 dólares por día, ¿no lo crees? Sin embargo, ten cuidado qué aceptas o a qué le das clic, porque podrías estar cayendo en una estafa.

Identity Theft Resource Center (ITRC), una organización sin fines de lucro con información de prevención delictiva, presentó un informe en el que encontró que las estafas laborales aumentaron un 118% en 2023, en comparación con el año anterior.

De acuerdo con una declaración de Eva Velásquez, presidente y directora ejecutiva de ITRC, los delincuentes han utilizado la Inteligencia Artificial para crear anuncios de empleo falsos que se parecen cade vez más a los legítimos, lo que incrementa las probabilidades de un mayor número de víctimas.

Esta especialista detecta dos tipos de comunes de estafas laborales usuales:

Los estafadores publican ofertas de trabajo falsas en plataformas como LinkedIn, utilizando nombres de empresas y gerentes de contratación reales, que copiaron de sitios web legítimos. El segundo tipo involucra a un criminal que se hace pasar por un reclutador que se acerca directamente a las víctimas.

En cualquiera de los casos, los delincuentes terminan contactando directamente a la víctima que muestra interés por la oferta laboral falsa.

“Insertarán el nombre de una empresa real o de una de la que nadie haya oído hablar y dirán algo como: ‘Vemos que estás interesado en este tipo de trabajos y tenemos una vacante para la que serías ideal'”, comentó Velásquez.

El objetivo final del estafador es obtener tu información personal animándote a que envíes una solicitud. Los datos sensibles son tu nombre completo, tu número de Seguro Social y número de cuenta bancaria.

Aunque información como la cuenta bancaria no se requiere en una solicitud de empleo hasta que seas contratado, muchas víctimas no pueden resistirse a una oferta de trabajo no solicitada, con un salario envidiable, tratando de mostrar disposición para ser contratado, lo que los motiva a entregar los datos que les piden.

Velásquez recomienda no interactuar con el presunto reclutador de una empresa con la que no iniciaste contacto sin antes investigar un poco sobre la oportunidad. Investiga el nombre de la empresa y verifica si su sitio oficial contiene ofertas de trabajo coincidentes. Verifica el nombre de la empresa con un sitio de acreditación de terceros o incluso con Yelp, agregó Velásquez.

En el caso de que un presunto reclutador se acerca en nombre de una pequeña empresa, toma en cuenta que si fuera real, las empresas pequeñas no suelen tener presupuestos para reclutadores. Es poco probable que un cazatalentos real se comunique directamente.

Una oferta impresionante es otro gancho usual que suele ser falso, máxime si las habilidades requeridas no son exigentes.

“Cuando recibes una oferta de trabajo que dice que te pagarán $1,200 dólares al día por llenar sobres, eso no es realista. Ninguna empresa va a hacer eso”, resalta. “Esa no es una tarea que requiera ese nivel de compensación, pero sí capitaliza nuestras emociones”.

