Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024, sábado 29 de junio: horarios y dónde verlos

La Eurocopa 2024 ya está llegando a sus instancias finales. Los octavos de final iniciarán este sábado 29 de junio. Los dos primeros partidos definirán a las primeras selecciones que conseguirán su boleto a cuartos de final. En esta jornada participará la actual campeona (Italia) y la local de la competición (Alemania). Conoce los detalles de los dos primeros cruces de la Euro.

Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024

12:00 ET / 09:00 PT – Suiza vs. Italia (Estadio Olímpico de Berlín).

15:00 ET /12:00 PT – Alemania vs. Dinamarca (Signal Iduna Park).

¿Dónde ver los partidos de la Eurocopa en Estados Unidos?

Los partidos de la Eurocopa 2024 serán transmitidos, en Estados Unidos, a través de la señal de Fox Sports. Estos partidos también estarán disponibles a través de los streaming de Fubo TV y ViX.

