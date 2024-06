Yeferson Soteldo reveló el objetivo de la Vinotinto más allá de la Copa América 2024

La Selección de Venezuela está teniendo una gran actuación en la Copa América Estados Unidos 2024 donde ya aseguró su boleto a los cuartos de final. Sin embargo, para Yeferson Soteldo, sí le dieran a elegir pondría de lado seguir trascendiendo en el certamen a cambio de un logro mucho más importante.

El ’10’ de la Vinotinto durante una aparición en un streaming del argentino Davoo Xeneize confesó que el gran objetivo del combinado venezolano no es otro que lograr el ansiado boleto a una Copa del Mundo, algo que todavía no han podido conseguir en el país sudamericano.

“Si me dicen que tenemos que quedar fuera de la Copa América mañana, pero vamos a clasificar al Mundial, lo firmo”, aseguró el jugador del Gremio de Brasil, quien previamente había rechazado un título en este torneo antes que asegurar el boleto para la cita mundialista del 2026.

Yeferson Soteldo, estrella del Gremio en el fútbol brasileño, es una de las principales figuras ofensivas con las que cuenta la Selección de Venezuela. Crédito: Ryan Sun | AP

“Clasificar al Mundial”, respondió tajante Yeferson Soteldo a la insistencia del streamer quien le planteó el escenario de llegar a un hipotética final en la Copa América Estados Unidos 2024 así como la posibilidad de ganar por primera vez para Venezuela este título que nunca ha podido conquistar.

Sin embargo, el mediocampista de la Vinotinto no le quitó mérito al campeonato en el que el equipo dirigido por el argentino Fernando “Bocha” Batista suma un par de victorias en sus dos presentaciones tras las conquistas ante Ecuador (1-2) y más recientemente contra México (1-0).

“Obviamente que nosotros venimos a competir. Estamos en un proceso de mejorar y esta Copa América nos va a servir mucho para ello. Esperamos jugar los seis partidos, pero nuestro principal objetivo es clasificar al Mundial”, recordó el pequeño pero habilidoso jugador.

Yeferson Soteldo ha sido titular en los dos primeros partidos de la Vinotinto en esta Copa América 2024 siendo una pieza fundamental en la mitad del campo del combinado venezolano. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Admiración por Cristiano Ronaldo

En su participación en el espacio con el argentino Davoo Xenieze, el venezolano Yeferson Soteldo reveló la admiración que siente por la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, a tal punto que lo lleva en su piel en uno de los tantos tatuajes que se ha realizado la estrella venezolana.

“Mi ídolo desde niño es Cristiano Ronaldo. Desde que estaba en el Manchester, incluso me lo tatué”, comentó el jugador venezolano sobre la imagen del CR7 que luce en una de sus piernas donde se ve al portugués durante su etapa como jugador del Real Madrid.

Un ejemplo para sus hijos

En otra parte de la nota, Yeferson Soteldo aseguró que se siente mucho más maduro con el paso de los años en su carrera profesional en la que el mediocampista ha protagonizado algunas polémicas tanto dentro como fuera del terreno. Algo que ahora quedó en el pasado debido a su familia.

“En el pasado hice muchas cosas que generaron polémica, pero eso ya no me gusta. Tengo cuatro hijos y tengo que ser un ejemplo para ellos. Ya esa etapa pasó, no me siento orgulloso de eso, pero ya maduré y miro para adelante”, sentenció el jugador venezolano.

