Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de junio de 2024.

Piscis

Fin de semana regio, posibilidades de reunirte con tus amigos o familia, ten mucho cuidado con ciertas personas que vas o acabas de conocer, no confíes del todo porque te pueden salir con una puñalada en la espalda. No es momento para depresiones tontas fuera de lugar, es momento de soltar el pasado y trazar tu presente para comenzar a construir tus sueños y tus metas, sin importar lo que los demás piensen o digan de ti. Cuidado con tu carácter pues podrías dañar a quien no lo merece solo por tu carácter bipolar que andas cagando. Cuídate de dolores en el estomago y de andar de lengua suelta porque tus amigos y amigas son muy de andar contando todo lo que les dices, no confíes tanto en la gente y aprende a mantener el hocico bien cerrado. No dañes a quien te busca, quiere y esta siempre para ti, recuerda que la vida es una rueda y tarde o temprano te tocará a ti. Vienen días en los cuales habrá oportunidades de cambio de casa o de vehículo y también la posibilidad de mejorar en el área del trabajo. Debes de pensar bien qué es lo que quieres y qué es lo que estás dispuesto hacer para lograrlo. Ten cuidado con manipulaciones que pudieran venir por parte de miembros de tu familia o de amistades cercanas. Buscarán la manera de sacar algo de provecho de ti.

Acuario

Este domingo que sea para reflexionar y para comenzar a idealizar eso que tanto quieres y que te ha costado tanto trabajo construir. Podrías estar extrañando a una persona de tu pasado, la cual significó mucho en tu vida y con la cual eres la persona que hoy en día eres. Posibilidades de una decepción amorosa que te va llevar derechito a la depresión, no te atontes y no te dejes llevar por eso que eso no va lograr que el amor regrese o vuelva a nacer. Recuerda que las oportunidades una sola vez en la vida, no las dejes pasar y aprovéchalas cuando lleguen. No confundas lo que estas sintiendo en estos momentos y si sabes que no serás correspondido de la manera en que tu quieres aléjate de esa persona antes de que el sentimiento en ti crezca y sufras en el futuro. Viene días de mucha reflexión en los cuales sabrás con quién sí y con quien no, recuerda quién eres y para dónde vas, esa será la clave para que no te pierdas en tu camino. No te dejes llevar por chismes, sobre todo si viene por parte de tus amistades. Muchas de ellas no tiene nada que hacer más que estar inventando historias que no son reales. Hay muchas posibilidades de un embarazo dentro de la familia, el cual vendrá cargado de bendiciones, ya se necesitaba alegrar la casa.

Capricornio

En el mes de julio te va llegar una lanita que te va sacar de esos apuros en los que has andado bien metido o metida, podrías comenzar a pensar en un proyecto que tiene que ver con las ventas de alimentos preparados sólo ten cuidado aquí involucras en él porque pudieran presentarse pérdidas o robos de último momento. En estos días podría haberse afectada tu salud debido a diversos problemas es necesario realizarte los estudios adecuados para que el día de mañana las cosas no se vayan a complicar. Si tienes una relación, deja de pecar con pensamientos impuros y dedícate a tu pareja, recuerda que las infidelidades suelen cometerse hasta con el pensamiento. No tengas miedo a lo que puedes lograr, cree y confía más en ti, no dejes que nadie nunca más te vuelva a pisar o hacer sentir que no vales nada. Oportunidades de crecimiento en el área laboral y grandes cambios en tu forma de ver la vida. Chismes de amistades aparecerán pero sabrás hacerlos a un lado. Vienen días de cambios en los cuales comenzarás a sacar todo lo que no sirve de tu vida, sea personas, objetos o cosas que tienes almacenadas y que no te aportan nada. No es momento de gastar el dinero que no tienes en cosas que no ocupas. Así que trata de administrar bien tus gastos, porque el mes de julio podría haber ciertas pérdidas económicas.

Sagitario

Mi querido Sagitario, se termina el mes de junio y no te has puesto las pilas en tus sueños y en tus metas. Es necesario que este siguiente mes estés bien enfocado en lo que quieres lograr y en lo que quieres realizar, ya no es tiempo de perder oportunidades que están llegando a tu vida por atender la vida de quienes te rodean, cada quien debe hacerse responsable de sus sueños y metas, en estos momentos te toca a ti lograr tus objetivos. Ten cuidado lo que piensas y deseas porque se te puede hacer realidad. Posibilidades de cambios en el trabajo y pleitos familiares se avecinan debido a no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones. Ponte bien buzo o buza en tu jale que te van a llegar propuestas sexuales indecorosas, te la van a querers dejar caers bien feo. Aprende a escuchar a las demás personas y respetar sus ideas, no confundas tus sentimientos y define de una buena vez si lo que sientes por esa persona realmente es amor y si vale la pena arriesgarse por él o ella. Dolores de espalda y problemas de gastritis, cuida tu alimentación y bájale a los irritantes. Cuídate de pérdidas materiales. Urge limpieza en tu casa y sobre todo en tu cuarto y cosas para desalojar la limpieza negativa, tira todo lo que este roto, dañado y no sirva. Podrías recibir visitas inesperadas de familia lejana que tienes algún tiempo de no ver se la van a pasar muy bien ten cuidado con accidentes, los cuales estarán a la orden del día, sobre todo entre el lunes y el martes.

Escorpión

Mi querido Escorpión, vas a andar con un humor que nadie te va a aguantar este domingo y este inicio de semana, eso se debe a que muchos de tus planes y tus proyectos no están saliendo como tú quieres y deseas, las cosas comenzarán a tomar forma y rumbo, sólo no quites el dedo del renglón y trata de hacer las cosas por tu propia mano para que el día de mañana no te quejes de qué no salieron como querías. No te atontes, cuida mucho las cuestiones económicas, no confíes tu dinero en cualquier persona o te estarás arriesgando a quedarte en la calle, hay personas que se aprovecharán de ti en esas cuestiones, ponte bien buzo y buza. Aléjate de personas que quieran estar contigo en secreto, recuerda que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. La vida te ha jodido en los últimos meses y no has logrado ser feliz del todo, debes aprender que no existe la felicidad absoluta y darte cuenta que en tus manos esta buscarla y trabajar en ella. Viaje en puerta prepárate para divertirte y ofrecer la caricia al por mayor, posibilidades de gratinar el mollete y pasártela hiper-mega bien. En los próximos días te va a llegar una oportunidad laboral, la cual pudiera hacerte meditar el cambio de ciudad en donde vivir, medítalo con tu almohada y con tu familia y toma la decisión que consideres adecuada para tu futuro.

Libra

Mi querido Libra, el momento de enfocarte en todo eso que te deja algo de provecho a tu vida o a la de los tuyos, deja de cobrar venganza por tu propia mano contra esas personas que en el pasado te dañaron tu vida y tu existencia. recuerda que tardo temprano pagarán sus acciones, viene la oportunidad de realizar una compra bastante importante que habías aplazado por cuestión de dinero o por cuestiones de créditos que no salían a tu favor, no temas enfrentar al mundo y decirle a cada persona lo que sale de tu ronco pecho. Si se ofenden ya es asunto de ellos no es asunto tuyo, a veces te guardas tantas cosas que al final eso termina convirtiéndose en estrés, ansiedad y hasta enfermedades. No busques escusas ni pretextos para justificar tu actitud con ciertas personas. Si estas soltero o soltera posibilidades de conocer a una persona con la que has estado en contacto mediante una red social o celular; te va agradar mucho. Si no te sientes preparado o preparada para iniciar un romance no lo hagas, porque nomas te vas amargar tu y a tu pareja, quiérete y disfruta tu soltería, la vida no es fácil para nadie, así que no te quejes y haz algo por disfrutarla y vivirla de la mejor manera. Debes de tratar de cuidar un poco más tu físico y tu alimentación, porque vas a enfrentar una racha en la cual estarás algo depresivo, y eso te generará ansiedad y comenzarás a comer demás.

Virgo

Mi querido Virgo, vas a traer toda la alegría en estos días pues ciertas noticias van a llegar a tus oídos y te van a poner muy pero muy feliz. Aproveches alegría para reunirte con familia y mejorar esas relaciones personales que han estado un poquito fracturadas por chismes y por cuestiones del pasado, así como por egos de la misma familia, vienen días de meditación en los cuales comenzarás a pensar un poco en tu futuro y a preocuparte por él, quieres hacer dinero y estás en una buena etapa para lograrlo sólo hay que cuidar los gastos y tratar de hacer una caja de ahorros la cual puedas disfrutar al finalizar este año. Ten cuidado de 2 amistades, te tienen chorros de envidia y están actuando a tus espaldas e independientemente para perjudicarte mediante chismes. Cambios en tu trabajo para bien, debes aprender a tolerar más a las personas eso ayudará un chorro a dar una buena imagen de ti, exploraras nuevas áreas en tu vida sexual modo activa! Recuerda que la vida es bien corta, no mal gastes tú tiempo haciendo cosas sin sentido que no valen la pena, el amor está por sonreírte pero cuida mucho tu actitud deja de criticar y buscarle defectos a esa persona, recuerda que hay que ver a las personas crudamente pero tampoco exagerar o de lo contrario será imposible lograr que nazca algo entre ambos.

Leo

Es momento de aprender del pasado y darle vuelta a la página para no volver a caer en las mismas situaciones de siempre, viene. Días de reflexionar y de ponerte las pilas, basta de tristezas y melancolía, ya aplícate en tus cosas y comienza a trabajar en lo que deja. Próximamente tendrás noticias de una persona que te anda tirando los perros y le importas un chorro tanto sentimentalmente como profesionalmente. Cuídate mucho de infecciones respiratorias y dolores estomacales, no comas tanto en la calle que te esta jodiendo la flora intestinal. Ten cuidado de los comentarios que haces de otras personas pues se puede correr el chisme y meterte en pex al punto de que torteen el hocico. Recuerda que no hay mejor venganza que la indiferencia, no te claves en esos pex y actúa como si te valiera maiz aunque por dentro te esté llevando la chimoltrufia. Hay una persona del trabajo que no te ve con buenos ojos y que va buscar la manera de perjudicarte con tus superiores de diversas maneras, no prestes atención a eso y enfócate mejor en hacer tu trabajo de la mejor manera. Si tienes una relación deberás de ponerte las pilas porque podrías estar callando en una etapa en la cual la monotonía podría comenzar afectarlos de muchas maneras. Días de cambios en la economía pero si te aplicas vas a saber resolverlos. Amistad tuya podría divorciarse o separarse en cualquier momento pues enfrenta una crisis en su matrimonio y podría ser algo sorpresivo.

Cancer

Viene días en los cuales estarás muy melancólico recordando a personas de tu pasado, ya es momento de soltar y dejar ir todo eso que te preocupa y te causa estrés. Deja de culpar a los demás de tus errores y de hacerte el mártir que no lo eres, también tienes cola que te pisen y no eres una palomita blanca. La vida te ha jodido pero ha sido por tu tontes, no has sabido enfrentar problemas y has preferido quejarte y contarle a todo mundo antes de buscar soluciones. La vida es corta no mal gastes tu tiempo en mendigar cariño o amistad en gente que solo te busca cuando te necesita, se mas duro o dura contigo mismo y con los demás, recuerda que el vivo llega hasta que el tonto quiere. Debes escuchar a tu cerebro y a tu corazón, si logras perdonar y olvidar hay muchas posibilidades que logres rehacer tu vida, pero si insistes en vivir en el pasado, con amargura y resentimiento no lograras concretar ninguna relación. Es momento de aprender de tus errores y de comenzar a construir un futuro lleno de éxito para tu vida. El que se enoja pierde así que ve comenzando a cambiar ese carácter que tienes y que sin darte cuenta afecta a las personas que te rodean y los daña. Ten cuidado con promesas falsas que pudieras realizar a tu pareja en caso de tener y que al final del día no cumplirás. Hay un amor del pasado que podría manifestarse en cualquier momento y volver a mover tus sentimientos.

Geminis

Mi querido géminis, ten mucho cuidado con andar de arrastrado o arrastrada mendigando cariño y amor a quien ni te pelan ni hace absolutamente nada por ti, debes llenarte de amor propio y darte cuenta que quien realmente te merece será la persona que te elija con tus defectos y tus virtudes y te demuestre con hechos lo que es capaz de hacer por ti no lo contrario. Oportunidad de un viaje que va surgir en cualquier momento y te la vas a pasar a todas margaritas pues será con personas que son muy queridas para ti. cuidado con cambios de última hora en el amor te podría. No hagas promesas que no podrás cumplir y recuerda que lo que trabajes el día de hoy repercutirá en tu futuro. No pongas piedras en el camino de las demás personas y nadie las pondrá en el tuyo. Problemas familiares en puerta por chismes y malos entendidos. Si ese amor es para ti el universo conspirara para que así sea. Evento social en puerta y movimientos en tu trabajo, planearas un viaje y hay muchas posibilidades de que se realice, dinero extra en estos días y saldrás de algunas deudas que no te dejaban dormir. Te enteras de chisme de una amistad y no lo creerás creer. Ten cuidado con las palabras que salen de tu boca porque en un futuro regresarán a ti y tendrás que tragártelas cada uno de ellas, así que asegúrate que sean buenas.

Tauro

Mi querido Tauro, es momento de cambiar tu forma de ser y dejar de permitir que la gente te manipule a su imagen y semejanza y hagan lo que quieran contigo. Tiene la palabra y el poder de saber elegir y seleccionar lo que es mejor para ti y lo que no merece seguir en tu vida. Viene un crecimiento bastante grande a tu economía, el cual deberá de estar bien enfocado para que puedas multiplicar las ganancias que vas a obtener, puede ser por medio de un proyecto que se va a concretar en cualquier momento o puede ser mediante el área laboral en la que te encuentras actualmente. Aléjate de personas chismosas porque te van a meter en pex con tu pareja en casa de tener. No ablandes tanto tu corazón porque te expones a que lo pisen y hagan de él lo que sea, ya te han traicionado y humillado mucho no permitas que vuelva a suceder, ponte las pilas y si hay necesidad de ser más duro hazlo, a veces funciona como escudo protector. Bájale de blanquillos y ponte las pilas de una buena vez, deja de exigir a los demás y mejor exígete a ti mismo y misma. Si ese amor te cambio por alguien mas no tienes porque seguir ahí esperando a que el amor vuelva a nacer, necesitas quererte y respetarte. Aléjate de personas tercas y conflictivas que lo único que logran es sacarte de tus casillas y robarte parte de tu energía positiva.

Aries

Mi querido Aries, este domingo dedícate a descansar, a disfrutar a tu familia, agradecer a la vida lo que eres lo que tienes y lo que has logrado construir. Podrías estar metido en chismes en el área laboral, pero de ti depende que eso no crezca o que eso no se convierta en algo negativo para tu vida no trates de aparentar algo que no eres para lograr complacer a personas que buscarán de una o de otra manera quitarte lo que es tuyo. Se ve un embarazo en puerta dentro de la familia, Cuida mucho donde firmas, lee bien las letras pequeñas y no gastes dinero ni inviertas nada en estos días que no es el momento adecuado. Eres muy de cumplir siempre tus propósitos, sabes cómo tratar a la gente para lograr tus objetivos y eso te ha ayudado un chorro siempre, pero esta vez no vez luz clara, tienes mucha confusiones con tu futuro y de cómo mejorar económicamente. Cuida mas tu corazón, no lo entregues a la primera persona que aparezca, se más duro de querer y convencer. Se viene la oportunidad de comenzar a pensar en comprar una vivienda, trata de hacer un análisis de tus ingresos y de tus gastos para que el día de mañana no te la vayas a ver tan presionado o tan presionada. Hay días en los cuales quisieras estar saliendo de donde te encuentras hoy en día, recuerda que el lugar en el que estás es en el que elegiste, si ya no te sientes satisfecha y feliz sal de ahí y busca tu felicidad.