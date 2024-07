Francia supo sufrir para vencer a Bélgica y meterse en los cuartos de final de la Eurocopa 2024

La Selección de Francia se instaló en los cuartos de final de la Eurocopa Alemania 2024 no sin antes sufrir un poco más de lo esperado este lunes en su partido de octavos de final ante Bélgica (1-0) que se terminó definiendo en los minutos finales con un autogol de Jan Vertonghen.

Les Bleus, que llegaron a este campeonato con el cartel de gran favorito para levantar el trofeo, volvieron a quedar en deuda con su juego aunque lograron resolver favorablemente un partido que parecía encaminado a la prórroga ante un combinado belga que supo poner en problema a los franceses.

Después de cuatro partidos el equipo dirigido por Didier Deschamps no ha demostrado por qué es una de las grandes favoritas. En lo que va de torneo sólo ha logrado anotar tres tantos incluyendo el de este lunes que llegó gracias a la falta de fortuna del defensor belga siendo el segundo autogol para los galos.

KOLO MUANI PUTS FRANCE ON TOP IN THE 85TH MINUTE 😱🇫🇷 pic.twitter.com/GVFmG6wS5P — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 1, 2024 El momento del autogol que definió la clasificación de la Selección de Francia a los cuartos de final de la Eurocopa Alemania 2024.

En los últimos minutos del encuentro disputado en Düsseldorf cuando los franceses parecían que estaban pensando más en aguantar el empuje de Bélgica para prepararse para una prórroga, les terminó sonriendo la suerte para quedarse con un premio mucho mayor a lo que mostraron en el campo.

En una jugada de ataque que terminó en un remate de Randal Kolo Muani (m.85) que parecía podía controlar sin problemas el guardameta belga Koen Casteels, un desvío del balón tras pegar en la pierna de Jan Vertonghen complicó la situación que terminó en el gol de los franceses.

“Hemos hecho todo lo posible para crear ocasiones y hemos creado más que ellos, pero hemos jugado a la espera y no hemos caído en su trampa. Me ha gustado, pero evidentemente no se puede ganar sólo con la posesión. Me gustaría que creáramos más ocasiones”, comentó Didier Deschamps.

La Selección de Francia no ha podido mostrar todo su buen juego hasta el momento en esta Eurocopa Alemania 2024 donde ya se encuentra en los cuartos de final. Crédito: Darko Vojinovic | AP

A la espera de su rival

Después de su ajustada victoria ante Bélgica, la Selección de Francia todavía espera por saber quién será su rival en los cuartos de final de la Eurocopa Alemania 2024 que saldrá del ganador del duelo entre Portugal y Eslovenia que se disputa este mismo lunes.

Para ese duelo de la siguiente instancia, que se llevará a cabo el Volksparkstadion de Hamburgo, Les Bleus no podrán contar con el mediocampista Adrien Rabiot quien tendrá que cumplir una fecha de suspensión tras haber recibido este lunes su segunda tarjeta amarilla de este campeonato.

“Jugamos bien, presionamos bien y hemos creado ocasiones sólo que no las hemos conseguido convertir. Hemos presionado para ganar, así que creo que es merecido”, comentó el jugador de la Juventus de Turín tras el triunfo francés.

Sigue leyendo:

– Jude Bellingham bajo investigación de la UEFA por un gesto indebido tras su golazo en la victoria de Inglaterra ante Eslovaquia en la Eurocopa 2024

– Selección de España no tuvo contemplación ante Georgia y ahora se citará con Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024

– Encapuchado en el techo del estadio fue la razón por la tardanza del comienzo del Alemania vs Dinamarca en el inicio de los octavos de final