Gallo Estrada quiere activar la cláusula de revancha con Bam Rodríguez para recuperar su título

Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada quiere activar la cláusula de revancha con Jesse ‘Bam’ Rodríguez tras ser noqueado en el séptimo asalto y perder su campeonato mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el pasado fin de semana en el Footprint Center de Arizona.

En la entrevista sobre el ring después de su derrota, el Gallo Estrada indicó que sabe cuál fue el error que cometió en esta primera pelea con Bam Rodríguez y por eso quiere “arreglarlo” en un segundo enfrentamiento.

“Sí, sin duda. Está en el contrato la revancha y vamos a entrenar duro para ganar esta pelea. Yo sé en qué fallé y lo vamos a arreglar en la revancha. Me faltó entrenar el boxeo un poco. Hice una gran preparación, pero siento que me faltó un poquito más de condición física”, dijo.

Jesse ‘Bam’ Rodríguez reclamó nuevamente su cinturón al noquear al Gallo Estrada. Crédito: John Locher | AP

“No sentía un golpe así desde que era peleador amateur, que me pegaron un gancho exactamente ahí y me tumbaron, fue en amateur. Sé que fallé en algo y lo vamos a arreglar. No (lo subestimé). Yo sabía que era un gran peleador. Como te comenté, yo fallé y lo vamos a arreglar”, añadió.

En la pelea el veterano Gallo Estrada fue derribado en dos ocasiones por el joven Bam Rodríguez, en el cuarto y séptimo round, quien lo dominó desde el principio por su gran velocidad, pegada y movimiento de pies.

En el sexto asalto, el mexicano mandó a la lona por primera vez al mexoamericano, pero este pudo recuperarse y seguir para en el séptimo terminar el enfrentamiento con un poderoso gancho al hígado que hizo retorcer del dolor al excampeón para recuperar el cinturón del CMB.

Bam Rodríguez ya había sido campeón de peso supermosca del CMB, pero dejó vacante el cinturón en 2022 para bajar a la división mosca en busca de otro cinturón. La faja se la ganó el Gallo Estrada a Román ‘Chocolatito’ González en diciembre de ese año, y ahora el mexoamericano la reclamó otra vez.

Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, de 34 años, perdió su campeonato y ahora quiere activar la cláusula de revancha para demostrar que esta derrota no lo define como peleador. El mexicano cuenta con registro a 44 victorias, 28 por la vía rápida, y cuatro reveses.

Por su parte, Jesse ‘Bam’ Rodríguez, de 23 años, es campeón unificado de peso mosca de la FIB y OMB, pero también es monarca del CMB en supermosca. El estadounidense tiene marca de 20 victorias sin derrotas, 13 de ellas por nocaut.

