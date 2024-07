Joaquina: La joven prodigio venezolana que conquistará el escenario con Andrea Bocelli

La artista venezolana Joaquina Blavi mostró su interés por la música desde muy temprana edad. A los cuatro años comenzó a cantar, a los ocho a tocar el piano, y a vísperas de cumplir 20 años, se prepara para cantar próximamente con Andrea Bocelli.

El martes 2 de julio la cantante cumple 20 años, y el viernes 5 de julio, Joaquina se presentará junto al maestro Bocelli y la Royal Philharmonic Orchestra en el BST Hyde Park de Londres. Este concierto marca el 30º aniversario de la carrera del tenor italiano, quien es el primer artista de música clásica en encabezar el festival.

“Vamos a cantar una de sus canciones en español. Me estoy preparando mucho porque me siento eternamente agradecida con el maestro por darme esta oportunidad”, dijo Joaquina en una entrevista con La Opinión. “Es un honor para mí estar en su presencia y cantar con él”.

En el 2023, Joaquina ganó el Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista, convirtiéndose en la más joven en ser nominada y ganar este premio. Crédito: Cortesía

Joaquina es una artista de pop/rock en español. En 2023, lanzó su primer álbum titulado “Los mejores años (notas de diario)”, demostrando su gran talento como cantautora. Al igual que artistas contemporáneas como Taylor Swift y Olivia Rodrigo, y cantautoras conocidas como Joy Huerta, Kany García y Alanis Morissette, sus letras relatan experiencias de la vida cotidiana y del amor, especialmente desde la perspectiva adolescente y el camino hacia la mayoría de edad.

Recientemente, Joaquina lanzó su nuevo sencillo titulado “Pesimista”, un tema que aborda el amor a larga distancia y la experiencia de viajar a una ciudad nueva, por primera vez.

“Escribí esta canción el año pasado en un cuarto de hotel en Madrid durante mi primer viaje lejos de casa por trabajo. Me encontraba sola en una ciudad que no conocía bien, y una noche, mientras mis amigos salieron, me quedé en el hotel con mi guitarra y comencé a escribir pensando en una persona que estaba lejos de mí”, relató Joaquina.

“Me imaginaba con esa persona recorriendo la ciudad y viviendo todas esas nuevas experiencias juntos. Estar lejos de ella me hizo darme cuenta de que, si algún día la pierdo, me haría trizas”, agregó.

Como un avión sin frenos

Aunque su carrera apenas comienza, Joaquina ha tenido varias experiencias que marcan la carrera de un artista en ascenso.

Este año tuvo sus primeros conciertos en España y México, ambos con entradas agotadas. También se presentó en el Santiago Bernabéu interpretando “Mi persona favorita” junto a Alejandro Sanz. El 13 de junio de este año se unió a Kany García en Puerto Rico para el Best New Artist Showcase de la Academia Latina de la Grabación, y recientemente, Spotify la nombró miembro de “RADAR Latin America Class of 2024”.

En noviembre de 2023, la revista Billboard la destacó como “Artista Latina en Ascenso”. Ese mismo mes, Joaquina ganó su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista, convirtiéndose en la más joven en obtener este reconocimiento y una nominación como cantautora.

Aunque ella misma ve los pasos agigantados que está dando en su carrera, le siguen ocurriendo cosas que la emocionan, entre ellas un reciente evento en televisión nacional que involucró a la cantante Katy Perry.

Camila Galavis, hija de Juan Pablo Galavis, participante de la 18ª temporada de “The Bachelor”, audicionó para American Idol y cantó la canción “Rabia” de Joaquina frente a Lionel Richie, Katy Perry y Luke Bryan, logrando pasar la audición.

“Fue un shock para mí. Crecí viendo American Idol y que alguien cante una canción mía en ese programa es increíble. Además, yo crecí escuchando a Katy Perry, era mi ídolo de infancia. Saber que Katy Perry escuchó una canción mía es increíble”, expresó Joaquina.

Orgullo por sus raíces

Para Joaquina, quien llegó a Estados Unidos desde Venezuela cuando tenía 8 años, estos logros son una forma de rendir homenaje a sus raíces venezolanas.

“A pesar de que viajo mucho por mi trabajo y mi éxito, siempre llevo conmigo la representación de Venezuela”, afirmó Joaquina. Estoy muy orgullosa de mis raíces venezolanas y de los valores y costumbres que mis padres me inculcaron. Aunque me crié fuera de Venezuela, en Miami, ser venezolana es algo que me llena de orgullo y siempre buscaré la forma de representar a mi país en alto”.