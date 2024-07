Buscan poner fin a la práctica de pedir licencia de manejo como requisito para el trabajo

Lolita Medina ha vivido en carne propia el ser rechazada múltiples veces para un empleo por no manejar, pese a tener una maestría, y las habilidades que se necesitan parea el trabajo.

Por eso es que a esta millenial que vive en Glendale, California, le dio mucho gusto saber que en Sacramento se debate un proyecto de ley para eliminar como condición para el empleo, el que se requiera contar con una licencia de manejo.

“En muchos trabajos no me han elegido por no tener una licencia de manejo, y no porque se necesite para hacer el trabajo sino porque asumen que como Los Ángeles es una ciudad muy grande todo mundo debe tener un carro”.

De hecho, dice que al encontrarse con este obstáculo para emplearse en su campo de especialidad, ha tenido que trabajar dando clases para los Programas para Después de la Escuela (After School Programs).

“Este trabajo me implica ir a diferentes escuelas en el condado de Los Ángeles, pero he tenido que ocultar a mis empleadores que no poseo un carro. Si supieran que no tengo, es probable que no me hubieran contratado”.

Las razones para no conducir son en parte económicas, ya que no le alcanza para comprarse un auto y sostener los gastos que implica.

“Hay además que comprar un seguro y en muchas ocasiones en Los Ángeles, tienes que pagar por estacionamiento”.

Pero además es una milenial que se considera ambientalista, y está a favor del transporte público.

Sin embargo, menciona que le gustaría que Los Ángeles tuviera un sistema de transporte público más eficiente.

“Para llegar a tiempo a mis clases, debo salir con mucho tiempo de anticipación porque a veces simplemente para ir al centro de Los Ángeles, tengo que ir de Glendale a Pasadena, y de ahí al centro”.

Así que dice que se necesitan rutas de autobuses más directas y trenes más directos.

Añade que sin duda una medida como la SB 1100, le daría más oportunidades de empleo y mejores ingresos porque eliminaría el requisito de tener una licencia de manejo.

La SB 1100 haría ilegal que un empleador pida a un solicitante, disponer de una licencia de manejo, a menos que la posición requiera que la persona maneje; y el uso de formas alternativas de transportación no sea comparable al tiempo de viaje o al costo del empleador.

“Requerir una licencia de manejo para el empleo en lugar de otras formas de identificación puede resultar en una exclusión sistémica y exacerba las desigualdades sociales”, dijo el senador de Burbank, Anthony Portantino, autor del proyecto de ley SB 1100.

“Esta medida pone fin a la discriminación y crea un sistema más justo y equitativo”.

En California, la práctica de solicitar una licencia de manejo como requisito para el empleo, sin importar si se requiere para el trabajo, ha venido creciendo.

Sin embargo, representa una barrera importante para ciertos segmentos de la población incluyendo adultos jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, y aquellos que deciden no manejar debido a preocupaciones ambientales o preferencias personales.

Afecta también de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y a las comunidades de color, que pueden tener más acceso a la transportación personal o enfrentan altas tasas de suspensión de la licencia de manejo debido a multas o cobros no pagados.

“La SB 1100 ampliará las oportunidades laborales para las personas que eligen no conducir o no pueden hacerlo, y que suelen ser desproporcionadamente personas de color o con discapacidades, quienes ya enfrentan importantes barreras para el empleo y la vivienda”, afirmó Kirsten Bladh, directora asociada de políticas de las organización Streets for All.

La SB1100 fue aprobada en el Comité Judicial de la Asamblea el 2 de julio, y se encamina a ser debatida en el pleno de la Asamblea.

La medida es patrocinada por Streets for All, y es apoyada por una variedad de organizaciones como Active San Gabriel Valley, Bike LA, Car-Lite Long Beach, Center for Community Action and Environ- mental Justice, East Bay for Everyone, Everybody’s Long Beach, Long beach Bike Co-op, Los Angeles Walks, Marin County Bicycle Coalition Pedal movement, People for Housing en el condado de Orange, Safe Routes Partnership, San Francisco Bay Physicians for Social Responsibility, Transbay Coalition, Yimby Action y Youth Climate Strike Los Angeles.