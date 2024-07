Chicken Soup for the Soul Entertainment se declara en bancarrota

De acuerdo con un tribunal de Delaware este sábado la compañía editora de libros, programas de televisión, películas inspiradores Chicken Soup for the Soul Entertainment se declaró en bancarrota apelando al Capítulo 11 tras conocerse que acumulaba una deuda de casi $1,000 millones de dólares.

Según el comunicado, la cadena de entretenimiento le debía a aproximadamente unos 500 acreedores entre los que resaltan compañías como Sony Pictures y Warner Bros. Discovery, y en los documentos judiciales se expresa que muchos de sus prestamistas ya no estaban dispuestos a ayudar a la editorial con la refinanciación.

Para marzo la deuda de la compañía ya ascendía a los $970 millones de dólares, pese a que Chicken Soup for the Soul con sede en Cos Cob, Connecticut administraba otras empresas como Redbox Free Live TV no le fue suficiente para disminuir sus crecientes deudas.

Chicken Soup for the Soul contaba con 31 años en el mercado del entretenimiento cuando en 1993 los oradores motivacionales Jack Canfield y Mark Victor Hansen fundaron la compañía, que dio sus primeros pasos con la publicación de libros de autoayuda donde básicamente narraban historias reales e inspiradoras de sus seguidores hasta que con el pasar de los años se fue diversificando a los medios audiovisuales.

En el 2022 adquirió Redbox por 357 millones de dólares y aunque el año pasado experimentó un gran crecimiento de ingresos anuales pasando de los $10 millones de dólares a más de $294 millones de dólares las ganancias de la empresa no lograban superar sus pérdidas acumuladas, lo que llevó a que en marzo de este año se ajustara a una presentación regulatoria en la que asumía no poder con el funcionamiento de la empresa para posteriormente este sábado 29 de junio declararse en quiebra.

A pesar de que en el 2021 las acciones de Chicken Soup for the Soul se acercaron a los $50 dólares, en el último año sufrió una caída del 90% cotizando al cierre de las operaciones de este lunes unos 11 centavos.

