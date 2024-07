Christian Pulisic indignado con el arbitraje en la Copa América: “Vi cosas que nunca había visto”

La eliminación de la Selección de Estados Unidos en la fase de grupos de la Copa América 2024 fue un golpe duro de asimilar dentro del combinado de las barras y las estrellas y así lo demostró su capitán, Christian Pulisic, al irse de frente en contra el arbitraje tras la derrota ante Uruguay (0-1) del lunes.

En medio de la calentura por el fracaso de una eliminación tempranera en el torneo que disputan en casa, el mediocampista estadounidense no tuvo reparos en cuestionar gravemente el desempeño del árbitro principal del partido, el peruano Kevin Ortega, con quien protagonizó un curioso cruce al final del duelo.

Mientras abandonada el campo, el jugador del AC Milan en la Serie A, invitó al colegiado a unirse a la celebración de los jugadores uruguayos y posteriormente trató de saludarlo dándole la mano a lo que no obtuvo respuesta del peruano. Luego, el jugador soltó unas contundentes declaraciones.

Christian Pulisic durante un momento del encuentro entre las selecciones de Estados Unidos y Uruguay que se disputó el lunes en Kansas City en el cierre del Grupo C de la Copa América 2024. Crédito: Reed Hoffman | AP

“Sinceramente hoy vi cosas que nunca había visto antes frente a mis ojos y que realmente no puedo creer”, comentó el ’10’ de la selección estadounidense que fue uno de los más destacados por su equipo en este campeonato del que se marchan con dos derrotas en tres partidos.

Christian Pulisic evitó excusarse en la actuación de los árbitros en el duelo ante La Celeste como la principal razón de su sorpresiva eliminación en esta Copa América 2024, pero recalcó que lo de este lunes es algo que le causó mucha sorpresa.

“No es por eso que perdimos. No estamos fuera de este torneo por culpa de los árbitros. Pero, en realidad, acabo de ver cosas que realmente… Quiero decir, creo que todos pueden admitir que no sé lo que estoy viendo”, continuó el Capitán América.

Christian Pulisic tuvo una gran actuación en el partido estreno de Estados Unidos en esta Copa América 2024 anotando un gol y dando una asistencia en la victoria ante Bolivia. Crédito: Jason Allen | AP

La indignación de Christian Pulisic se produjo tras la controversial actuación de Kevin Ortega, quien entre otras cosas optó por no apoyarse en el VAR tras el gol de Matías Olivera que le dio la victoria a Uruguay a pesar de que se encontraba en posición adelantada según se pudo apreciar en la transmisión televisiva.

“No sé lo que le estaban marcando. No sé a qué le están llamando. No sé qué hace él, no da ninguna explicación. Hace cosas que no puedo aceptar”, comentó el jugador del combinado norteamericano que se despidió de esta Copa América 2024, preámbulo a la Copa del Mundo 2026 en suelo norteamericano.

Previamente, el árbitro peruano había permitido que una jugada comenzara mientras que se encontraba amonestando a un jugador de Estados Unidos lo que claramente favoreció a la Selección de Uruguay que cerró la fase de grupo con récord perfecto de tres victorias en igual cantidad de partidos.

