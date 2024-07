Comienzan ensayos de vacuna nasal contra el Covid-19

En un esfuerzo por combatir la pandemia de COVID-19 con tecnologías avanzadas, se ha iniciado un ensayo clínico de fase 1 en Estados Unidos para evaluar la seguridad de una nueva vacuna nasal experimental.

Este ensayo está siendo patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y se lleva a cabo en tres centros: Baylor College of Medicine en Houston, The Hope Clinic de Emory University en Decatur, Georgia, y New York University en Long Island.

El objetivo principal de este estudio es determinar si la vacuna nasal puede proporcionar una protección más robusta contra las variantes emergentes del SARS-CoV-2. Esta investigación pionera es el primer ensayo en humanos de una vacuna diseñada y desarrollada en el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) del NIH.

La Dra. Jeanne M. Marrazzo, directora del NIAID, destacó la importancia de este desarrollo, subrayando que las vacunas de primera generación han sido fundamentales para mitigar los efectos de la pandemia, reduciendo significativamente la gravedad de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes.

Sin embargo, también mencionó que estas vacunas son menos efectivas en la prevención de infecciones y formas leves de la enfermedad. Con la continua aparición de nuevas variantes, es crucial avanzar hacia vacunas de próxima generación que no solo prevengan enfermedades graves, sino también la transmisión del virus.

El ensayo se centrará en 60 adultos sanos, de entre 18 y 64 años, quienes ya han recibido al menos tres dosis de una vacuna de ARNm contra la COVID-19 aprobada o autorizada por la FDA. La dirección del estudio está a cargo de la Dra. Hana M. El Sahly, del Centro de Investigación de Vacunas de Baylor College of Medicine.

Vacuna experimental

Los participantes del estudio se dividirán en tres grupos. El primer grupo recibirá una dosis baja de la vacuna experimental a través de un aerosol nasal, mientras que los grupos subsecuentes recibirán dosis progresivamente mayores.

A lo largo de un año, los participantes asistirán a siete visitas de seguimiento donde los científicos evaluarán la tolerancia de la vacuna y su capacidad para generar una respuesta inmunitaria en la sangre y en la nariz.

La vacuna experimental, denominada MPV/S-2P, utiliza el virus de la neumonía murina (MPV) como vector para entregar una versión estabilizada de la proteína de la espícula del SARS-CoV-2 (S-2P). Aunque el MPV no causa enfermedades en humanos ni en primates no humanos, tiene afinidad por las células epiteliales del tracto respiratorio, lo que lo hace eficaz para administrar la vacuna en los sitios de inicio de las infecciones naturales por coronavirus.

En estudios preclínicos con primates no humanos, la vacuna MPV/S-2P demostró ser segura y bien tolerada, provocando respuestas inmunitarias sistémicas fuertes, incluidas respuestas de anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2.

También se observó inmunidad local en las células de los tejidos mucosos de la nariz y el tracto respiratorio, una forma de inmunidad que se ha demostrado más efectiva en la contención de la replicación de virus respiratorios.

Este ensayo es parte del Proyecto NextGen del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, una iniciativa dirigida por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico y el NIAID.

El Proyecto NextGen es una colaboración entre el gobierno federal y el sector privado destinada a ampliar y mejorar la cartera de vacunas y terapias innovadoras contra la COVID-19. A través de esta iniciativa, el NIAID busca facilitar el desarrollo clínico de vacunas prometedoras de próxima generación en ensayos de fase 1 y 2.

Sigue leyendo: