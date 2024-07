Duelos de alta tensión: Así se jugarán los cuartos de final de la Eurocopa Alemania 2024

Las instancias decisivas de la Eurocopa Alemania 2024 siguen su camino y ahora es el turno de los cuartos de final en donde las mejores ocho selecciones estarán peleando por quedarse con los cuatro boletos para las semifinales, todos con la mirada puesta en la final del 14 de julio en Berlín.

Después de las victorias de Países Bajos y Turquía este martes se dieron por cerrados unos emocionantes octavos de final que dan paso a unos cuartos de final de alta tensión en donde los principales favoritos para salir campeón de este certamen.

Con algunos como Alemania y España que no dejaron dudas de su gran momento superando a Eslovaquia y Georgia, respectivamente, otras como Francia y Portugal sufrieron mucho más de lo esperado para quedarse con su boleto para disputar los cuartos de final.

Nico Williams, quien al igual que Lamine Yamal es parte importante del talento joven con el que cuenta la Selección de España, ha sido una de las grandes figuras en lo que va de esta Eurocopa Alemania 2024. Crédito: Frank Augstein | AP

¿Cómo serán los cruces de los cuartos de final?

Después de la jornada de este martes quedaron establecidos cuáles serán los enfrentamientos de los cuartos de final de la Eurocopa Alemania 2024 con algunos cruces que prometen emociones durante los 90 minutos y ¿por qué no? alguna otra prórroga.

A continuación te dejamos con los duelos de los cuartos de final:

Alemania vs. España (Sttugart Arena, Stuttgart)

Francia vs. Portugal (Volksparkstadion, Hamburgo)

Inglaterra vs. Suiza (Düsseldorf Arena, Düsseldorf)

Países Bajos vs. Turquía (Estadio Olímpico, Berlín)

¿Cuándo arrancan los cuartos de final?

La Eurocopa Alemania 2024 que venía con un buen ritmo de partidos después de una emocionante fase de grupos y más recientemente los octavos de final, ahora entrará en una pequeña pausa de varios días para que vuelva a rodar el balón ya en los cuartos de final.

La afición ha dado una buena demostración de apoyo a sus respectivas selecciones en estos octavos de final de la Eurocopa Alemania 2024. Crédito: Frank Augstein | AP

Los dos primeros encuentros se disputarán este viernes mientras que los otros dos se jugarán un día después para terminar de definir quiénes serán las cuatro selecciones que pelearán por los dos cupos para la final que se jugará el domingo 14 de julio en el estadio Olímpico de Berlín.

Los primeros en volver a la acción serán alemanes y españoles quienes se verán las caras el viernes al igual que franceses y portugueses, mientras que los duelos entre ingleses y helvéticos así como neerlandeses y turcos se llevarán a cabo el sábado.

Así va la tabla de goleadores de la Eurocopa Alemania 2024

A continuación te mostramos cómo va el top 10 de los goleadores después de haberse completado la fase de grupos y los octavos de final del campeonato:

Cody Gakpo (Países Bajos) 3

Georges Mikautadze (Georgia) 3

Ivan Schranz (Eslovaquia) 3

Jamal Musiala (Alemania) 3

Donyell Malen (Países Bajos) 2

Fabián Ruiz (España) 2

Harry Kane (Inglaterra) 2

Jude Bellingham (Inglaterra) 2

Kai Havertz (Alemania) 2

Niclas Füllkrug (Alemania) 2

