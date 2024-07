Elizabeth Gutiérrez habla sobre el video policial de su altercado con William Levy: “No sabía que estaba siendo grabada”

Tras anunciar su separación de William Levy, la actriz Elizabeth Gutiérrez ha optado por mantener bajo perfil ante las polémicas que se han suscitado desde entonces, incluyendo la filtración de un video policial en el que se documentaron los estragos de un presunto altercado doméstico con el actor.

Sin embargo, esto ha cambiado recientemente, pues la protagonista de melodramas como “El Rostro de Analía” y “El Fantasma de Elena” se sinceró como nunca antes sobre este tema durante su charla con Alejandro Chabán en el “Chabán Podcast”.

De acuerdo con la histrionisa, para ella y su familia fue una sorpresa no grata que el video saliera a la luz, pues además de tratarse de un momento vulnerable, no tenía conocimiento de que estaba siendo grabada.

“Me sentí muy frágil, exponer a mi hija, una menor de edad (…) Me parece muy de mal gusto que en un país como este no haya protección, o sea que vayamos a pedir protección y nos pongan en esa vulnerabilidad, o sea nos expongan de esa manera sin avisarnos“, indicó.

Elizabeth Gutiérrez reveló que su primera reacción fue recurrir a la vía legal para expresar su descontento; no obstante, esto no fue posible: “Yo busqué por todas partes a ver si se podía hacer algo legalmente porque en ningún momento di autorización, en ningún momento supe que estaba siendo grabada, o sea nunca se me dijo nada“, contó a su amigo periodista.

Este no fue el único tema que la histrionisa tocó durante su entrevista con Chabán, también dio respuesta a los cuestionamientos sobre la crianza compartida de Christopher y Kailey que emprendió junto a William Levy.

“Los dos estamos 100% presentes en su vida, eso no cambia para nada. Creo que esa confianza que les das de que todo va a estar bien, de que aunque estemos en una situación que no hubiéramos querido de todos modos esa relación entre ellos y papás no cambia, creo que esa es la seguridad que uno como adultos les tiene que dar, que no se pierda esa seguridad de ellos“, dijo para finalizar.

