Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de julio de 2024

Piscis

Vienen momentos de cambios en los cuales en este mes debes ver un poco más por tu bienestar y dejar d e preocuparte por cuestiones que no suman nada a tu vida. Ya no es momento de pensar en el pasado sino de soltar y dejar ir todo lo que te causa estrés y preocupaciones. Es momento que veas la vida de otra manera, que seas más positivo en tus sueños y anhelos y que comiences a poner las bases que se requieren para lograr lo que andas buscando desde hace ya algún tiempo. Viene un evento social y posibilidad de encamarte con amistad, aguas pues podrías enamorarte y al final no ser correspondido de la manera en que tu deseas. No es momento de gastar dinero que no tienes en cuestiones que no ocupes, aprende ahorrar un poco más antes de gastar en tonterías. Una amistad podría sufrir un accidente. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Aunque pareciera un sueño, muchas de esas cuestiones que te has visualizado y has deseado tanto comenzarán a materializarte, empezarás a cumplir muchas metas que ni tú te imaginabas. Números de la suerte para esta semana serán el 23, 35 y 67.

Acuario

Para este mes de julio ponte más perra que bonita y no dejes que las personas que te rodean te sigan manipulando para sacar algo de provecho. Amistad andará un poco preocupado por ti, debido a que te ha visto un poco alejado, debes controlar un poco tu ansiedad y y estrés que puede venirte q ocasionar ciertos problemas. Cuidado con rencores hacia personas que solo buscan desestabilizarte y ponerte muy de malas para lograr sus objetivos. Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de entablar una relación. Viene el reencuentro con amistades del pasado las cuales tenías ya tiempo de no ver y que probablemente en próximos días hagan una reunión en la cual se la pasarán de lo mejor al recordar viejos tiempos. Cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día en estas fechas. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas para que puedas lograr cada uno de tus objetivos que has tenido en mente. Si tienes una relación déjate de tonterías, eres muy dramas de hacer tormentas en vasos de agua cuando no conoces ni como estuvo el problema en realidad. Números de la suerte para esta semana son el 12, 25 y el 78.

Capricornio

Mi querido Capricornio, este mes de julio que sea de renovación total en tu vida, enfócate en todos esos sueños y metas que te has planteado desde que inició este 2024. No es momento de pensar en el pasado, es momento de soltar, de aprender a perdonar y de darte cuenta que solamente tienes esta vida para ser feliz. Trata de elegir a la persona con la cual quieres compartir el resto de tus días y si la persona con la que estás no te demuestra con hechos y acciones que realmente quiere estar contigo no pierdas más tu tiempo y da por terminar esa relación que lejos de hacerte feliz sólo te causará estrés, ansiedad y problemas. Posibilidad de recibir noticias de expareja, podría ponerte de malas, trata de calmarte y que ya no te afecte tanto lo que ya fue. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento. Es momento que veas hacia un nuevo horizonte y no te dejes dominar por ningún tonto, date la oportunidad de buscar cambios en lo económico que te lleven por un mejor sitio o lugar. En poco tiempo definirás lo que sientes y sabrás si solo es una simple calentura o de verdad existe el amor en ti por esa persona que te anda calentando el boiler. Tus números de la suerte para esta semana. Serán el 11 el 25 y el 48.

Sagitario

Mi querido Sagitario es momento de ponerte las pilas en tu corazón y ni andar exponiéndolo de más con personas que no te suman nada a tu vida, ten mucho cuidado con amores pasajeros que solo llegan a enamorarte y después desaparecen de tu vida dejándote un hueco enorme no solo en tu corazón. Cambia la manera de actuar con ciertas personas, no merecen tu lastima ni tu ayuda, pues entre más les apoyas más siguen ahí hablando a tus espaldas. Si te sientes mal medita sobre el por qué tu estado de ánimo, qué te falta, qué necesitas, qué requieres para estar bien, no esperes que la vida te lo de como regalo trabajo para conseguirlo que la flojera no es una característica de tu signo. Tu sentido de humor y forma de ver la vida constituyen un punto a tu favor pues eso llama mucho la atención de quienes te rodean, no te tomes las cosas tan apecho en las discusiones laborales y que se te resbalen los comentarios tontos sobre todo si vienen de personas que no son ni mauser. Date la oportunidad de aprender de quienes te rodean, mírate en ellos para no cometer los mismos errores que has venido cometiendo desde hace algún tiempo. Vienen días en los cuales comenzarás a pensar en hacer un cambio o renovación en tu vida, podría ser un cambio de look, una cirugía plástica o algo que te va dar esa seguridad para sentirte poderosa. Números de la suerte para esta semana 14, 45 y 78.

Escorpión

Mi querido Escorpión no es momento de cambiar tu forma de ser y de pensar solo por complacer a las demás personas, llénate de valor y date cuenta que no todos merecen que bajes tu nivel por ellos. Oportunidad de un viaje que se podría dar en cualquier momento y el cual te ayudará mucho a salir de la rutina y distraerte un poco. Vienen días de cambios laborales bastante buenos que te dejarán ingresos extras, cuídate de enfermedades respiratorias. Momentos en los cuales debes comenzar a desprenderte de todo eso que te daña o afecta, solo así comenzarás a salir a flote y encontrar tu felicidad. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Si quieres mejorar tus ingresos ve por eso, si quieres una pareja ve por ella y si quieres viajar, ponte a trabajar para lograrlo, lo único que cae del cielo es la lluvia así que no esperes que las cosas vengan a ti, te quejas mucho de no lograr las cosas, pero si no lo haces es por tu flojera. No es momento de gastos innecesarios que no te conducen a ningún sitio y que solo te hacen tener pérdidas y tener que apretar tu cartera. Ten cuidado con un amor que te anda rondando y que en próximas fechas podría darte dolores de cabeza al darte cuenta que no es lo que esperabas y mira que al final terminarás ilusionado. Números de la suerte para esta semana 08, 37 y 89.

Libra

Mi querido Libra, es momento de ver la realidad y quitarte ese pañuelo de tus ojos que no te permite ver la verdadera cara de las personas que te rodean, ya basta de consideraciones y de querer defender lo indefendible. Hay una oportunidad muy buena en el área laboral que deberás de analizar muy bien porque podría dejarte muchas ganancias en el área económica. Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos perdida de uno o dos kilos en estos días, oportunidad de mejorar los ingresos mediante un negocio que has traído en mente, no confíes tanto en amistades que días vienen y días no muestran ni la nariz, cuida más tu imagen pues podría decepcionarte una persona muy importante para ti. Es momento de comenzar a pensar en tu presente y de analizar las oportunidades antes de tomar cualquier decisión en tu vida. Tienes amistades que se la pasan de un humor que ni ellos se aguantan y bien bipolares, aléjate de esas personas pues andarás como una esponja y podrían afectar tu aura y entorno al punto que al terminar el día empieces a caer en estados depresivos. Números de la suerte para esta semana 05, 35 y 68.

Virgo

Es momento de pensar en la capacidad que tienes y comenzar a explotar cada uno de tus talentos, si quieres hacer dinero deberás de aprovechar para saber que puedes hacer para crecer en todos esos aspectos en los que has estado atorado. Podría presentarse oportunidad en el l amor en caso de no tener una relación pero ponte exigente para no pedir de rodillas lo que por derecho te corresponde. Ten mucho cuidado con el karma pues en cualquier momento podría hacerse presente y cobrar facturas de tu pasado las cuales has venido acarreando hasta hoy en día. Andarás en un tono bien perro, vas a bufar a medio mundo y no te dejarás de nadie y está bien siempre y cuando no despotriques en contra de las personas que de verdad son importantes para ti pues luego andarás con la cola entre las patas pidiendo disculpas. Deja de quejarte y esperar algo de las demás personas pues no recibirás más que dolores de cabeza. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante sino manda todo a la fregada y ya no te detengas por nadie ni te sientas mal que no valdrá la pena. Ten cuidado con amores del pasado que podrían aparecer y si te descuidas vuelven entrar a tu vida. Números de la suerte 07, 29 y 87.

Leo

Se puede presentar una separación o un divorcio en cualquier momento y podría venirte a cambiar muchas cosas en tu vida. Que este mes de julio sea para enfrentar esos miedos que has traído desde tu pasado y que siguen gobernando en tu presente haciéndote daño. Cuidado con noticias del pasado que llegarán solo para agobiarte y hacerte sentir menos. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, podrías iniciar una etapa muy bella llena de mucho amor, pero eso va a de la actitud tuya y de tu pareja. Si quieres sentirte mejor y dejar en el pasado todas las bipolaridades, enojos y esas cuestiones que no te dejan avanzar es momento que mandes bien lejos a toda esa bola de gente que lejos de beneficiarte o ayudarte a estar bien solo te llenan de miércoles tu cerebro y tu vida. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Hay oportunidad de un cambio laboral bastante bueno sin embargo deberás de ser muy inteligente porque si sueltas lo que tienes hoy en día seguro podrías quedarte como el perro de las dos tortas. Es momento de ponerle un alto a esas amistades que se están metiendo en tu vida y que podrían meterte en problemas. Números de la suerte 03, 31 y 57.

Cancer

Vienen días muy buenos para ti, sin embargo, estarás muy cambiante en tu carácter al punto de lastimar con tus palabras a las personas que te rodean sobre todo a tu familia. Nunca te limites en lo que quieres y deseas y ve tras tus objetivos cuesten lo que cuesten. Aprende a mantener lo que viene siendo la boca bien cerrada y no comentar nada y más cuando no sabes ni como estuvieron las cosas o de lo contrario podrían bufarte o meterte en problemas muy graves. Amor del pasado será recordado en próximas fechas. Ten mucho cuidado con cambios inesperados y con la manera de ver y actuar de quienes te rodean, la vida es muy justa y al final cada persona es responsable de sus acciones y de sus actos. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso. Ve por eso que te mueve el piso y te hace sentir especial, la vida te dará grandes sorpresas que no imaginas. Viene una separación dentro de la familia, pero será lo mejor pues solo así se evitará más desgaste. No permitas que la confianza que tienes con tus amistades se vaya debilitando, recuerda cultivar esas amistades pues el día de mañana podrías necesitar de esas personas. No permitas que la rutina te ocasione dañar tu relación en caso de tener pareja, es necesario ser más inteligente y cambiar el día a día si realmente deseas recuperar tu relación en caso de estar en una. Mucha suerte en juegos de azar. Números de la suerte 23, 48 y 52.

Géminis

Que este mes de julio tu enfoque vaya dirigido a mejorar ingresos pero también a mejorar relaciones amorosas en caso de tener una. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. Aprende a que no te vean la cara de tonto, en las relaciones no te adelantes a los hechos y date tu lugar que quien de verdad te quiera sabrá pagar tu precio. Que no te desanimen ni te hagan sentir mal los comentarios de otras personas y de tus “amistades”, son muy envidiosos y como ellos no han podido lograrlo no quieren que nadie más lo haga. En cuestiones de amores cambios importantes pues estarás confundido y estarás viviendo entre dos hogares tan impares es decir podrías desarrollar sentimientos por dos personas y entrar en la melancolía por no saber a quién escoger, recuerda que si te atontas terminarás como el perro de las dos tortas. Te van a cancelar una salida que estabas organizando ya desde hace unos días. El amor a distancia va ser complicado para ti, recuerda que cuando hay interés todo va salir de lo mejor, el problema es que empiezas con todas las ganas y el interés, pero al poco tiempo llegas a perder el interés. Número de la suerte 24, 46 y 88.

Tauro

Si tienes una relación y esta se ha tornado complicada, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está afectando mucho, deberás de cambiar la rutina si quieres que esa relación salga a flote. Ya dile que sí a esa persona que anda tras tus huesos desde hace tiempo, déjate de flojeras y no dejes para otro día lo que tienes que solucionar hoy. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquilas las cosas. Ten mucho cuidado con traiciones de familiares que estarán muy presentes, momento de mandar a la fregada a esa persona que te ha traído dolores de cabeza y confusiones sin sentido. Un nuevo amor podría aparecer en estos días, aparecerá mediante una amistad, te hará sentir cosas que pensabas que no existían. Antes de andar dando consejos arregla tu vida que se la está llevando la fregada, eres muy de opinar de todos los temas, pero en el tema de tu vida que no se metan porque te conviertes en en una perra sin nombre. Vienen días bastante buenos en los cuales entenderás por qué la vida te sonríe en estos momentos de tu vida y no en tu pasado. Iniciaste la semana con toda la actitud, date la oportunidad de consentirte y de ir por todo eso que te mueve el piso y todos tus deseos.

Aries

Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer pues podrías cometer errores y no cumplir promesas. Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarías en el futuro. Si tienes pareja recuerda que en la intimidad debes de ser como muy perra en celo y en el día como toda una mujer de casa de artos valores y principios, osea bien portado o portada, eso no falla pa tener bien asegurada a tu pareja. Tus proyectos los irás sacando adelante poco a poco así que no te estreses por eso. Vienen muchas posibilidades y oportunidades de iniciar un negocio no te atontes y dale pa delante que te va a dejar grandes ganancias. Noticias del pasado te caerán como balde de agua fría, trata de tomarlas con calma y buscar lo positivo de cada situación. Estas pensando mucho en tus planes a futuro y haces bien, pero recuerda que para lograrlos necesitas echarle ganas en el presente. Decepciones en puerta, eso sucede por esperar más de lo que debes de esas personas que acabas de conocer o que ya estaban dentro de tu vida y antes ya te habían decepcionado sin embargo pensaste que esta vez será diferente. Números de la suerte para esta semana 23, 56 y 88.