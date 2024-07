Lucerito Mijares opina sobre el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Si hay alguien que se ha caracterizado por promover el respeto y un mensaje del alto a los ataques en redes sociales, esa es la cantante Lucerito Mijares, y fue bajo esta misma tesitura que respondió a los cuestionamientos con respecto a su opinión sobre el romance de sus colegas Christian Nodal y Ángela Aguilar. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, la hija de Manuel Mijares se pronunció ante la polémica que rodea a la pareja de famosos, asegurando que no puede emitir un juicio contra ellos sin conocerlos personalmente.

“Yo no los conozco, pero los veo muy felices (…) Así que cada quien, y si no son felices, pues no es para ellos y si sí, pues sí es para ellos”, contó ante las cámaras de diversos medios de comunicación.

Al traer a la superficie la supuesta enemistad que existe entre ella y la integrante de la dinastía Aguilar, Lucerito Mijares no tardó en desmentir dichas aseveraciones. Por el contrario, dejó la puerta abierta al contacto con la cantante, y por qué no, una posible colaboración musical.

“Estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad. Me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto. Hay que apoyarnos unas a otras“, sentenció la famosa.

Es así como Lucerito Mijares deja clara su postura con respecto a la polémica y exhorta al público a no seguir alimentando el discurso de odio en contra de Christian Nodal y su pareja, Ángela Aguilar.

Seguir leyendo:

• Lucerito Mijares confirma dueto musical con Eduardo Capetillo Jr: “Es algo muy diferente para mí”

• “No me dio igual”: La reacción de Lucerito Mijares ante los comentarios negativos sobre su imagen

• Así es el rancho al que Eduardo Capetillo Jr. se escapó con Lucerito Mijares, la hija de Lucero