Dónde y cómo celebrar el 4 de Julio en el condado de Los Ángeles

Durante un día caluroso en Garden Grove, Daisy Álvarez llevó a sus tres hijos a un puesto de fuegos artificiales para prepararse para celebrar el día de independencia.

Cada año todos los niños en su vecindario salen con sus bicicletas, comen hamburguesas y hot dogs y sobre todo disfrutan de las luces por el festejo del 4 de Julio.

Pero este año Álvarez y su familia viajarán a Tijuana para celebrar.

“Vamos al parque acuático El Vergel el 4 de julio y luego haremos una carne asada cerca de la piscina y más tarde en la noche iremos a casa y encenderemos los fuegos artificiales que acabamos de comprar”, dijo la madre.

Alexis Reynoso entrega fuegos artificiales a Derek Valentin en Garden Grove.

Este año la AAA proyecta que 70.9 millones de personas viajarán 50 millas o más desde casa durante el festivo del Día de la Independencia que refleja un aumento del 5% respecto a 2023 y un aumento del 8% respecto a 2019.

De acuerdo con la asociación americana de pirotecnia (APA), el año pasado los consumidores utilizaron más de 246 millones de libras de fuegos artificiales mientras 27.1 millones de libras fueron utilizados para espectáculos de fuegos artificiales en los Estados Unidos.

Ángel Olvera posa con sus fuegos artificiales en Garden Grove.

Dónde festejar

Si planeas salir a festejar, en Marina Del Rey se puede ver un espectáculo de fuegos artificiales que empieza a las 9 de la noche y dura 20 minutos.

De acuerdo con un volante de Marina Del Rey, el espectáculo se puede ver en cualquier área de Marina Del Rey y también se puede disfrutar desde el embarcadero de Venice, Playa Vista y Dockweiler Beach.

En Long Beach también tendrán un espectáculo en el agua donde los fuegos artificiales empezaran a las 9 de la noche y tendrán más actividades para toda la familia en el Queen Mary.

La Asociación de Fuegos Artificiales de Crescenta Valley también organizará su espectáculo anual de fuegos artificiales que empezará a las 4pm donde la banda Mary Dyer interpretará música en vivo hasta que el espectáculo de fuegos artificiales comience alrededor de las 9:10 p.m. en la primaria La Crescenta.

En Huntington Beach, los fuegos artificiales sobre el océano presentados por la Mayer Family Foundation comenzarán a las 9:00 p. m. y la observación desde la playa está abierta al público, con boletos pagados limitados para asientos reservados en el muelle.

El observatorio Griffith que es una destinación común durante el verano en Los Ángeles, no tendrá programación durante el 4 de julio.

En una declaración en el sitio web del observatorio Griffith escribieron que los fuegos artificiales personales representan una amenaza para los parques y además son ilegales en la ciudad de Los Ángeles.

Sanciones

Aunque muchas ciudades en los condados de Los Ángeles y Orange permiten ciertos fuegos artificiales, otras ciudades como Los Ángeles, Santa Mónica, Long Beach y San Diego no permiten ningún tipo de fuego artificial y se aplican multas.

Según las sanciones por fuegos artificiales del Código de Salud y Seguridad de California, la Sección 12700(B) establece que “una persona en posesión de fuegos artificiales peligrosos inalterados en violación de la Ley Estatal de Fuegos Artificiales es castigada como un delito menor o una ofensa pública con multas que van desde $500 hasta más de $50,000, dependiendo del peso bruto de los fuegos artificiales peligrosos inalterados que se posean”.

Una vista de fuegos artificiales en Garden Grove.

De acuerdo con estadísticas de la ciudad de Los Ángeles, una media de 9,100 heridos por fuegos artificiales llega a hospitales de la zona.

Los bomberos del estado de California (Cal Fire) también publicaron precauciones cuando se usan los fuegos artificiales como: nunca sostener en las manos un fuego artificial encendido, no intentar volver a encender ni manipular fuegos artificiales que no funcionen correctamente, mantener un balde de agua cerca para extinguir completamente los fuegos artificiales que no explotan o en caso de incendio.

“Dado que los fuegos artificiales causaron más de 46 millones de dólares en pérdidas de propiedad en todo el estado durante la última década con más de 10,500 incendios en total, la prevención de incendios y lesiones causadas por los fuegos artificiales comienza con usted”, dijo Daniel Berlant, jefe de bomberos del estado de California.