María José Magán confirma su demanda a Matías Novoa por pensión

María José Magán, ex pareja de Matías Novoa, despidió en el aeropuerto de la Ciudad de México a su hijo Axel, quien viajó a España acompañado de sus abuelos para conocer a su hermanito Milo, que nació hace unos días. La actriz fue abordada por reporteros e informó que la demanda contra Novoa para que cumpla con la pensión alimenticia -con pagos pendientes desde 2017- sigue en proceso.

“Axel va ahorita con sus abuelos para allá, para Madrid”, dijo. “Está muy contento, muy feliz de que va a conocer a su hermanito. Siempre quiso uno, y ahora está muy feliz de conocerlo. Yo siempre me he llevado muy bien con los abuelos de Axel. Siempre han sido increíbles conmigo y siempre fueron como de la familia”.

Matías tiene ahora una relación con Michelle Renaud (madre de Milo), y viven en España. Sin embargo, no se ha resuelto el asunto de la manutención de Axel, y Magán sigue al pendiente: “Pues ahorita estamos en un proceso judicial, sí, por ese tema. (Axel) desde 2017 no recibió lo que correspondía a manutención, pero bueno, esos son acuerdos que estoy en la espera de que la jueza que está a cargo dictamine lo mejor para él”.

Filtran un documento que expone a Matías Novoa como deudor alimentario

La actriz venezolana dijo que siempre le ha permitido a su hijo ver a Novoa, pero no quiso revelar cuáles son los problemas que ocasionaron que éste dejara de pagar la pensión: “Lo que sea mejor para mi hijo, por eso estoy también en este proceso, para que él reciba lo que es de él ¿no? Independientemente de eso yo lo que quiero es que Axel esté feliz y no privarlo del derecho de estar con su papá. (Matías) tendrá sus motivos y yo los motivos que tengo también para demandar”.

Michelle Renaud y Matías Novoa suplican a exparejas que dejen a sus hijos vivir con ellos en España

María José actualmente protagoniza la serie “Un Día Para Vivir”. Ella dijo que seguirá trabajando para que su hijo se sienta orgulloso de ella: “Axel está lleno de amor, por todos lados. De sus amigos, de mi familia, de sus abuelos. En mi caso yo lo estoy protegiendo de cualquier cosa para que nada de esto lo afecte. Yo me siento (orgullosa) de mí misma por todo lo que he hecho, todo lo que he logrado y lo que estoy haciendo. Siempre él va por delante”.

