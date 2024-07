Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 4 al 10 de julio

Música en el parque

Los Rieleros del Norte, Los Tiranos, Los Morros y Voces del Rancho son parte de la Free Concert Series, que tendrá lugar en el Pershing Square (532 S. Olive St., Los Angeles) este fin de semana. También habrá invitados sorpresa. Sábado a partir de las 3 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes laparks.org/pershingsquare/events.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Concierto de Los Hombres G

Los Hombres G es una banda de música pop que se niega a morir, y que a pesar de no tener material nuevo relevante, sigue convocando a grandes públicos cada vez que visita Estados Unidos. Esta vez lo hará con su Gira 40 años, que traerá a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) y en la que la banda española cantará todos sus éxitos. Sábado 8 pm. Boletos desde $57. Informes cryptoarena.com.

Foto: Archivo Crédito: J. Emilio Flores / La Opinión

Celebración en Catalina

Para celebrar el Día de la Independencia, el Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) tendrá como invitada a la USC Trojan Marching Band, que tocará un repertorio de piezas para celebrar esta fiesta estadounidense. Habrá un menú clásico americano y cocteles a la venta. Hoy jueves de 3:30 a 6 pm. Boletos desde $20; menores de 15 años gratis. Informes catalinamuseum.org.

Cuento en musical

El musical Peter Pan ha deleitado a los públicos por 70 años, y ahora regresa al teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) en una nueva adaptación. La aventura comienza cuando Peter Pan y la traviesa compinche, Tinker Bell, visitan la habitación de los niños Darling una noche ya tarde. Con un poco de magia, llevan a los chicos a un viaje que nunca olvidarán. Hasta el 28 de julio. Boletos desde $54. Informes ticketmaster.com.

Flores y aves

“HWAJODO: Flowers and Birds in Korean American Art” se exhibe actualmente en la Sturt Haaga Gallery del Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge). Muestra una mezcla de arte tradicional y contemporáneo, con énfasis en los temas de la naturaleza, en especial las flores y los pájaros, que han sido el centro del arte coreano. La exhibición incluye arte tradicional y contemporáneo. Termina el 29 de septiembre. Boletos desde $5; menores de 5 años gratis. Informes descansogardens.org.

Foto: Descanso Gardens

Exhibición en el Science Center

La Samuel Oschin Air and Space Center Work in Progress Gallery, en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles), ofrece la oportunidad de ver nuevos artefactos planeados para el futuro Air and Space Center, cuya construcción está en progreso. Algo de lo más importante es el cohete de carga Dragon, donado por SpaceX, y un cohete Electron, donado por Rocket Lab, ambos en exhibición en California por primera vez. La galería también incluye algunos de los favoritos del extinto Samuel Oshin Endeavour Pavilion. Abierta al público. Entrada gratuita. Informes californiasciencecenter.org.

Música al aire libre

La serie Latin Sounds del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), que tiene lugar en los jardines de este local, presenta en esta ocasión a la Susie Hansen Latin Band, una de las agrupaciones de jazz latino con más tradición en la ciudad. Sábado 5 pm. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Foto: Archivo

4 de Julio en DTLA

El Grand Park Gloria Molina (200 N. Grand Ave., Los Angeles) celebrará el Día de la Independencia con una fiesta que incluirá entretenimiento para toda la familia. Habrá DJs que programarán reguetón, funk y hip hop; también habrá actividades de arte, juegos deportivos, danza y camiones de comida a la venta. El parque tendrá una rueda de la fortuna y un espectáculo de drones. Hoy jueves 4 a 9:30 pm. Entrada gratuita. Informes grandparkla.org.

Foto: Grand Park

4 de Julio en la playa

Back Bay (1131 Back Bay Dr., Newport Beach) realizará su celebración anual del Día de la Independencia con entretenimiento en vivo, actividades recreativas, deportes acuáticos, camiones de comida y bebidas a la venta y un show de juegos pirotécnicos patrocinado por la ciudad de Newport Beach. Hoy jueves a partir de las 8 am. Evento gratuito. Informes newportdunes.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Expo de anime

La Anime Expo LA, que tendrá lugar este fin de semana festivo en el Los Angeles Convention Center (1201 S. Figueroa St., Los Angeles) e incluirá paneles, exhibiciones de arte, conciertos de música y firma de autógrafos de varios artistas de anime, entre otras actividades. Este evento presenta lo más destacado del entretenimiento, música, moda y video juegos de anime. De hoy al domingo. Boletos desde $43. Informes anime-expo.org.