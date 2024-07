Biden admite haberse realizado un chequeo médico después del debate presidencial

Con el objetivo de recuperar un poco de confianza entre sus compañeros de partido, donantes y simpatizantes que lo vieron derrumbarse emocionalmente en el debate presidencial, el mandatario Joe Biden reconoció haberse realizado un chequeo médico en el cual, presuntamente, los resultados fueron satisfactorios.

De acuerdo con una fuente cercana al círculo que rodea al presidente, la cual fue consultada por la cadena de televisión ABC News bajo condición de anonimato, durante una reunión privada sostenida con gobernadores demócratas, Biden trató de tranquilizarlos sobre su estado de salud y les confesó que se había sometido a un examen con un médico de la Casa Blanca.

Sin embargo, la persona en cuestión advirtió que el test fue “breve” y no incluyó ninguna prueba importante para corroborar algo más certero sobre el extraño comportamiento proyectado por Biden la semana pasada frente a Donald Trump.

Lo extraño del asunto es que, previamente, ante el cuestionamiento directo de los medios informativos, Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, descartó por completo lo dicho por el jefe de la nación.

“Pudimos hablar con su médico sobre eso y la respuesta es no”, enfatizó.

Crece la posibilidad de que Kamala Harris termine reemplazando a Joe Biden como candidato presidencial democrata. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Varios analistas políticos coinciden en señalar que el mensaje del Biden no encontró eco entre sus correligionarios de partido, pues en privado continúan viéndolo como alguien débil para seguir en la contienda electoral y esperan que pronto él mismo ponga fin a su campaña.

Sin embargo, el demócrata de 81 años está lejos de asumir dicha responsabilidad y durante una llamada sostenida con los integrantes de su equipo de campaña les pidió cerrar filas y luchar juntos hasta noviembre, pues reitera que triunfará en las elecciones.

“Permítanme decir esto tan claro como pueda, tan simple y directo como pueda: me estoy postulando… nadie me está presionando para que me vaya. No me voy. Seguiré en esta carrera hasta el final y vamos a ganar”, enfatizó.

De acuerdo con los datos de algunas encuestas realizadas después del debate presidencial, la popularidad de Biden se vino abajo y, a sólo cuatro meses de las elecciones, se ubica detrás de Trump hasta por seis puntos de desventaja.

Sigue leyendo:

• Exasesor de Obama afirma que los demócratas enfrentan pánico al no saber cómo reemplazar a Biden

• Michelle Obama es la única demócrata que podría vencer a Donald Trump, revela encuesta

• Cinco posibles aspirantes que podrían reemplazar a Biden como candidato presidencial demócrata