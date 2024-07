Joven desaparecida en Nashville es hallada muerta después de que su exnovio salió de prisión

El cuerpo mutilado de una joven identificada como Lauren Johansen, fue descubierto en el asiento trasero de su automóvil en el condado de Harrison.

El hombre acusado de su asesinato es su exnovio, Bricen Rivers, quien salió en libertad bajo fianza por un delito grave violento apenas cinco días antes.

En diciembre de 2023, Rivers fue arrestado por la policía metropolitana de Nashville y acusado de secuestro agravado. El padre de la joven asesinada, Lance Johansen, dijo a WLOX News que Rivers golpeó brutalmente a su hija y la mantuvo como rehén mientras los dos estaban de vacaciones en Tennessee.

También dijo que advirtió a un juez de Nashville que Rivers era demasiado peligroso para salir de la cárcel. “Me senté en la sala del tribunal en Nashville y le dije al juez que, si lo dejaban salir, la iba a matar”, dijo el hombre.

“Él la había agredido; esta era probablemente la quinta o sexta vez que se peleaban y él la golpeaba. La alejaríamos de él por un tiempo, pero él encontraría una manera de volver a esconderse”, agregó.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Davidson, que presta servicios en Nashville, la fianza de Rivers se fijó originalmente en 250,000 dólares. Después de permanecer en la cárcel durante siete meses, su fianza se redujo a sólo 150,000 dólares.

Stephen Hayslip, de la oficina del fiscal del distrito, dijo a WLOX News: “Nuestra oficina se opuso a la fianza reducida establecida por la jueza del Tribunal Penal Cheryl Blackburn”.

Como parte de un acuerdo con el abogado defensor de Rivers, Lance Johansen dijo que se contactaría a la familia si había algún cambio en el estado de Rivers, y se suponía que se le colocaría un monitor de tobillo con GPS, pero eso no sucedió.

“Lo dejaron salir y no nos dijeron, y no le pusieron el monitor de tobillo. Simplemente lo dejaron salir de la cárcel”, dijo Johansen.

“Sabía que estaba muerta”

El lunes siguiente, 1 de julio, Johansen recibió un mensaje de voz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Davidson advirtiéndole sobre la liberación de Rivers y que no lo estaban rastreando. WLOX News obtuvo una copia de ese mensaje de voz, que decía:

“Soy Bailey, llamando desde la oficina del fiscal de distrito en Nashville. Bricen Rivers fue puesto en libertad. Se suponía que debía presentarse directamente a una empresa de GPS y que le colocaran un monitor y no debía abandonar el condado de Davidson. Pero tan pronto como fue puesto en libertad, no se presentó ante esa empresa de seguimiento por GPS y no se ha sabido nada de él. Quería asegurarme de que Lauren esté a salvo”.

Johansen dijo que llamó a su hija pero ella no respondió. Cuando ella le envió un mensaje de texto, “realmente no se parecía a su forma de hablar”.

El martes por la mañana temprano, Johansen dijo que se despertó alrededor de las 4 a.m. y recibió una notificación de que el Life360 Tracker de su hija estaba apagado. Luego, recibió una llamada de su hija menor que vivía con Lauren. Dijo que Lauren no estaba en casa, que la puerta principal estaba abierta y que su cámara de seguridad estaba destruida.

La familia se comunicó con el Departamento de Policía de Hattiesburg para presentar un informe de persona desaparecida.

“Cuando llegué allí por la mañana, llamé para ver qué encontró [la policía de Hattiesburg] durante la noche. No hubo comunicación. No hicieron nada. Supusimos que iban a rastrear el vehículo y tratar de encontrarla, pero no lo hicieron hasta el miércoles a las 3 en punto cuando insistí en que averiguaran dónde estaba el auto”.

La policía rastreó el vehículo de Lauren a través de OnStar. Cuando sonó en el condado de Harrison, llamaron a Lance Johansen.

“Sabía que estaba muerta”, dijo. “Cuando llegamos, su auto estaba en medio del cementerio y ella estaba en la parte trasera del auto envuelta en sábanas y bolsas de basura. Básicamente la mataron a golpes. Le destrozaron la cara, le destrozaron la cabeza, la golpearon brutalmente hasta el punto de que no podía ver con ninguno de los ojos cuando finalmente murió y tenía múltiples agujeros en la cabeza. Ayudé al forense a sacar su cuerpo del coche. Simplemente fue mutilado”.

Lance Johansen dijo a WLOX News que no puede creer que a Rivers se le haya permitido salir de la cárcel con una fianza reducida y sin un sistema de seguimiento.

“Creo que el sistema de justicia penal de Nashville, Tennessee, le falló a mi hija y a nuestra familia. El mundo no debería funcionar de esta manera. Ella era realmente hermosa, súper, súper inteligente. Tenía sueños y esperanzas que eran más grandes que la vida. Todo lo que hizo, todo lo que tocó se convirtió en oro”, culminó.

