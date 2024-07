Niurka tuvo que vender su apartamento en Acapulco tras quedar embarazada

Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua esa es la vedette cubana Niurka Marcos, quien suele asestar duros golpes bajos con cada comentario que realiza y ahora lo hizo con sus fuertes afirmaciones en medio de la guerra de declaraciones que mantiene con Juan Osorio, su expareja, a quien ha criticado duramente por el desempeño de Irina Baeva en ‘Aventurera’.

En una reciente entrevista, que otorgó al programa ‘Todo para la Mujer’, Niurka revivió sus tiempos de ‘Aventurera’ y aseguró que ella era la que llevaba el dinero a la casa y no su expareja, tal y como él lo ha dejado entrever, al asegurar que ella era una nadie cuando recibió esa gran oportunidad laboral.

En la conversación la vedette compartió que tras quedar embarazada de Emilio, el único hijo que tuvo con el realizador, la situación económica de ellos no pasó por el mejor momento, pues ella dejó de generar ingresos, lo que los orilló a reducir gastos y hasta a desprenderse de propiedades .

“Juan con mi carrera ganó mucho más de lo que le pagaban incluso en la empresa, mucho más, ¿sabes cuándo notó que ganaba más con mi carrera?, cuando salí embarazada de Emilio, tuve que tener descanso por mi embarazo, estábamos comprando un departamento de La Joya, en Acapulco, y lo tuvimos que vender, imagínate si mi carrera era la que le daba a Juan la abundancia”, relató Niurka sobre ese capítulo de su vida ocurrido hace más de 20 años.

Contrario a lo señalado por Juan Osorio, Niurka negó que él fuera quien la recomendó con Carmen Salinas para que la convirtiera en su ‘Aventurera’, sino que la gran responsable fue en realidad fue Martha Susana y no su ex, contrario a lo que del ha insinuado.

“En ese momento que llegó Martha Susana, no Juan Osorio, Martha Susana me llamó por teléfono y me dijo: ‘Niurka le acabo de decir a Carmelita, llama a la mujer de Juan que viene del Tropicana, que es cubana como Ninón Sevilla y baila precioso, ¿ya viste en la novela Vivo por Elena qué bonito baila?, llama a la mujer de Juan para que sea Aventurera’”, recordó Niurka sobre aquella conversación.

#EXCLUSIVA| Niurka Marcos hizo crudas revelaciones sobre Juan Osorio, recordado quien fue la persona que verdaderamente la recomendó como 'Aventurera'. Además, acusa a Osorio de no importarle que tuviera que abortar debido al trabajo. #TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/0DcGTRPQOu — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 4, 2024

¿Cómo es el apartamento al que Niurka hizo referencia?

La zona de La Joya a la que Niurka hizo referencia es un conjunto de tres edificios gemelos que fueron construidos a orilla de la playa, entre los años 1993 y 1995, en la zona de Acapulco.

Los tres edificios están distribuidos a lo largo de 52 pisos, los cuales están destinados, en su mayoría, a uso habitacional, aunque también se cuenta con hotel en los primeros pisos.

