Biden afirma que sólo pondría fin a su campaña “si el Señor Todopoderoso desciende” y se lo ordena

Durante una entrevista de 22 minutos concedida a George Stephanopoulos, presentador de la cadena de televisión ABC, Joe Biden, presidente de la nación, aseguró que sólo pondría fin a su campaña “si el Señor Todopoderoso desciende” y se lo ordena.

A pesar de que, después de su desafortunada participación en el debate presidencial, un amplio sector de los ciudadanos piensa que debe renunciar a su campaña de reelección e incluso ante la exigencia de, por lo menos cuatro legisladores de su propio partido, para que le permita a otro político relevarlo, Joseph Robinette Biden Jr. se niega a tirar la toalla, pues está convencido de estar en óptimas condiciones para vencer a Donald Trump en las elecciones.

“No creo que nadie esté más calificado que yo para ser presidente o ganar esta carrera.

Todos los encuestadores con los que hablo me dicen que es una apuesta segura. Y cuando estoy detrás… solo hay una encuesta en la que estoy muy por detrás, la encuesta de CBS y NBC, quiero decir, disculpen”, expresó.

Sin embargo, George Stephanopoulos le recordó que al menos dos sondeos de opinión (New York Times y NBC) lo ubican seis puntos por detrás de Donald Trump cuando faltan menos de cuatro meses para las elecciones, lo cual representa un reto complicado de librar.

“Eso es exactamente correcto. El New York Times me tenía por detrás antes de cualquier cosa que tuviera que ver con esta carrera, me tenía 10 puntos por detrás. Nada ha cambiado sustancialmente en la encuesta del New York Times“, respondió Biden.

Joe Biden está convencido que puede vencer a Donald Trump en la boleta y descarta abandonar su campaña. (Manuel Balce Ceneta / AP)

Acto seguido, el presentador le hizo hincapié al demócrata de 81 años sobre “el fuego amigo” que ha comenzado a surgir al interior de su partido, pues algunos de sus propios correligionarios ahora le exigen declinar a su candidatura, pero ni eso logró modificar su posición de seguir adelante con la idea de gobernar al país durante cuatro años más.

“Mira, quiero decir, si el Señor Todopoderoso viniera y dijera: ‘Joe, sal de la carrera’, yo saldría de la carrera. El Señor Todopoderoso no va a venir”, enfatizó.

Ante la cercanía de las elecciones, el camino más sencillo para lograr un cambio de candidato presidencial demócrata sería que el propio Joseph Robinette Biden Jr. abandonara la contienda, pues agilizaría el proceso para buscar a un posible reemplazo, pero al negarse y con las encuestas en su contra, varios analistas comienzan a proyectar una victoria anticipada en favor de los republicanos, esto, aunque no se haya emitido un solo voto de la ciudadanía.

