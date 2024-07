Kylian Mbappé explicó la razón por la qué salió en la prórroga ante Portugal: “Estaba muy cansado”

Luego de la clasificación de la Selección de Francia a las semifinales de la Eurocopa Alemania 2024 tras superar en la tanda de penales a la Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los temas generó preocupación fue la condición del capitán galo, Kylian Mbappé, quien fue sustituido en la prórroga.

El nuevo jugador del Real Madrid fue el encargado de aclarar la situación y la razón por la que no siguió después del primer tiempo extra disputado en Hamburgo y en donde los franceses se impusieron por 5-3 en los penales después de un empate sin goles en los 120 minutos de juego.

“Tuve una conversación con el entrenador al final del tiempo reglamentario. Le dije que lo intentaría, pero en medio de la prórroga ya no me sentía bien. Estaba demasiado cansado. Me dijo que vale”, confirmó el capitán francés quien se espera esté listo para disputar las semifinales contra España.

Kylian Mbappé estaba llamado a ser una de las grandes estrellas de esta Eurocopa Alemania 2024 pero la máxima figura francesa todavía se mantiene en deuda con su juego. Crédito: Hassan Ammar | AP

Ese encuentro, que se llevará a cabo el miércoles en el Allianz Arena de Múnich, será una nueva oportunidad para Kylian Mbappé de reencontrarse con su mejor versión, algo que todavía no ha podido mostrar en esta Eurocopa 2024 en la que apenas ha logrado anotar un gol.

El propio Mbappé trató de minimizar su desempeño individual tomando en cuenta la posición en la que se encuentran Les Bleus a las puertas de alcanzar una nueva final a pesar de que en cinco partidos disputados sólo han logrado marcar tres anotaciones, de los cuales dos han sido autogoles.

“Hay que superarlo. Son los altibajos de ser futbolista. Hay que mantener el compromiso y estar siempre al lado de los compañeros. Lo importante es que ganemos. Sólo he marcado un gol, pero estamos en semifinales y estoy muy contento”, comentó Kylian Mbappé.

De momento Kylian Mbappé es el único jugador de la selección francesa que ha logrado convertir un gol en sus primeros cinco partidos de esta Eurocopa Alemania 2024. Crédito: Hassan Ammar | AP

De cara al siguiente compromiso de Francia en esta Eurocopa 2024, el delantero confía en poder aportar su granito de arena ante una España que ha sido de lo más destacado en este torneo en el que vienen de dejar en el camino a los anfitriones, otra de las grandes candidatas que se despedidió.

“Espero poder ayudar al equipo. Depende de mí estar a la altura frente a España. Estamos muy contentos. Estamos en semifinales. Ahora, a recuperarnos y a prepararnos”, agregó la nueva estrella del Real Madrid que será presentado oficialmente como jugador blanco una vez finalice esta Eurocopa 2024.

Para finalizar, el capitán francés quiso hacer un reconocimiento a sus compañeros por la conquista ante Portugal en una tanda de penales en la que no tuvieron ningún fallo. “Los chicos tiraron muy bien”, apuntó el ’10’ galo quien también tuvo palabras para el portero Kevin Maignan por su “gran” aporte.

