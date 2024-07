Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024, sábado 6 de julio: horarios y dónde verlos

La Eurocopa 2024 continúa con sus cuartos de final. España y Francia ya aseguraron su cupo a la semifinal del torneo. Este sábado 6 de julio es el turno de otras dos candidatas. Inglaterra y Países Bajos jugarán sus respectivos partidos. Conoce los detalles de los duelos que completarán a las cuatro mejores selecciones de esta edición de la Euro.

Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024

12:00 ET / 09:00 PT – Inglaterra vs. Suiza (El Merkur Spiel-Arena).

15:00 ET /12:00 PT – Países Bajos vs. Turquía (Estadio Olímpico de Berlín).

¿Dónde ver los partidos de la Eurocopa en Estados Unidos?

Los partidos de la Eurocopa 2024 serán transmitidos, en Estados Unidos, a través de la señal de Fox Sports. Estos partidos también estarán disponibles a través de los streaming de Fubo TV y ViX.

