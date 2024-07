Trump rechaza el “Proyecto 2025” promovido por grupos conservadores para “restaurar” al país

En caso de volver a gobernar al país, Donald Trump, candidato presidencial republicano, descarta la opción de alinearse al denominado Proyecto 2025 presuntamente promovido por decenas grupos conservadores para “restaurar” al país.

El Proyecto 2025 se promueve como una colaboración de grupos de derecha organizados encabezados por la Heritage Foundation.

De acuerdo con sus fundamentos, pretende “restaurar este país a través de la combinación de las políticas correctas y gente bien capacitada”.

Para cumplir con dicho objetivo incluso elaboró un manual cuyos puntos pretende implementar durante los primeros seis meses de un gobierno distinto al actual.

Sin embargo, su posición asumida con respecto a temas como la inmigración, el aborto y la reducción de la burocracia federal, representan un giro de 180 grados con respecto a las políticas actuales.

La mayoría de las encuestas continúan ubicando a Donald Trump como favorito para triunfar en las elecciones de noviembre. (Crédito: Chris Szagola / AP)

Al respecto, mediante un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Donald Trump afirmó no tener ningún tipo de relación con el controversial proyecto.

“No tengo idea de quién está detrás de esto. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas y abismales. Les deseo suerte en todo lo que hagan, pero no tengo nada que ver con ellos”, escribió.

En respuesta, a través de un comunicado difundido a través de su cuenta en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el Proyecto 2025 descartó que sus iniciativas tengan que hayan sido determinadas por las ideas políticas del magnate neoyorquino.

“Como venimos diciendo desde hace más de dos años, el Proyecto 2025 no representa a ningún candidato ni campaña. Somos una coalición de más de 110 grupos conservadores que abogan por recomendaciones políticas y de personal para el próximo presidente conservador.

Pero, en última instancia, depende de ese presidente, que creemos que será el presidente Trump, decidir qué recomendaciones implementar”, indica la misiva.

Cabe señalar que en el Proyecto 2025, además de promocionar la idea de reorganizar a cada agencia federal, se pretende fortalecer a las familias como pilar de la sociedad, poner fin a los abortos legales, cerrar la frontera para evitar el arribo de más inmigrantes y romper con la dependencia de productos en la cadena de suministro de la industria nacional, entre otros puntos.

