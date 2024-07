“Camarón Zepeda vence al estadounidense Giovanni Cabrera en tres asaltos

El boxeador mexicano de peso superligero William “Camarón” Zepeda no tuvo problema para vencer al estadounidense de ascendencia mexicana Giovanni Cabrera en la pelea estelar de la cartelera celebrada la noche del sábado en la Toyota Arena de Ontario, en Canadá.

Tras un comienzo de estudio en el que ambos peleadores midieron a su rival, Zepeda sacó mayor provecho, ya que al 1:58 del tercer asalto liquidó a su rival por la vía del nocaut.

Desde el segundo episodio se notó que el “Camarón”, encontró su ritmo, ya que fue conectando tiros limpios poco a poco y en el tercero con un gancho al hígado mandó a la lona a su oponente.

Cabrera se arrodilló y escuchó la cuenta de diez hasta el final antes de levantarse y que el réferi diera por terminada la contienda.

IT'S ALL OVER!



William Zepeda stops Giovanni Cabrera 💥#ZepedaCabera pic.twitter.com/H1RbmvU2ZL — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 7, 2024

De esta forma, el mexicano continuó su racha como peleador invicto a 31 combates, de los cuales 27 han sido por nocaut, mientras que su oponente sufrió la segunda derrota en su carrera como profesional casi en fila, luego de que en su antepenúltima pelea fue derrotado por el “Pitbull” Cruz y en la penúltima venció a Gabriel Flores Jr., quedando con un récord de 22 victorias y 2 derrotas.

“Camarón” Zepeda sueña con el título mundial

Luego de su victoria, el peleador originario del Estado de México declaró que buscará una pelea por el título mundial contra el Isaac Cruz, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) desde marzo del 2004.

“Pitbull no puede decir que es mejor que yo y yo no puedo decir que yo soy mejor que Pitbull. La única manera de determinarlo es cuando estemos en el ring. He luchado contra grandes oponentes y siento que soy uno de los mejores de la división. Vamos a buscar la oportunidad de convertirnos en campeones del mundo”, expresó tras su victoria.

Giovani Cabrera creyó que ganaría

Por su parte, su oponente declaró que se sentía bien en la pelea tras el primer round, a tal grado que pensó que sacaría la victoria; de hecho, pensó que los golpes que propinaba harían mella en el mexicano, pero en el tercer episodio lo sorprendió el gancho al hígado y ya no pudo recuperarse.

“Me sentí genial en el primer round. Pensé que era más fuerte que él y sí me sentí más fuerte que él. Pensé que lo estaba lastimando con los golpes que le estaba dando, pero luego me dio justo en el hígado. Después de unos segundos, pensé que me iba a levantar con seguridad, pero dieron los 10 segundos y dije ‘oh, hombre’“, expresó.

