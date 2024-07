Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de julio de 2024

Piscis

Primer fin de semana de cambios enfocados a tu economía y lo sentimental. No temas a lo que está por llegar pues empezarás una racha en la cual hay muchas posibilidades de encontrar a una persona que te hará cambiar en muchos aspectos, será una relación relativamente corta, pero con mucho aprendizaje. Un familiar te visita, sino tienes una relación es momento de pensar solo en ti, que cuando llegue llegará, atiende tu físico y tus pensamientos. Se compromete una amistad. Visualiza hacia donde te diriges y qué estás haciendo para lograr tus metas, una persona de tu pasado no dejara de fregarte y dañarte la existencia, necesitas cortar todos los caminos que te pudieran llevar a esa persona pues podrías entrar en una etapa en la cual te vuelves a dañar. Te vienen días llenos de cambios en los cuales aprenderás a valorar lo que tienes a tu alrededor, no permitas que nadie robe tu paz y tu felicidad es momento de que cambies tu forma de pensar y comiences a ver las cosas de manera distinta. Si su pareja ya no les está llenando el recipiente qué siguen haciendo ahí? no desperdicien su tiempo y next!!!

Acuario

Hay posibilidades de que te propongan una aventura, aléjate de relaciones prohibidas pues te dañan mucho y desvaloran. Se aproxima una reunión con familia. Tienes gran capacidad para lograr lo que te propones y si le hechas fregazos al gym y dieta podrías recuperar el cuerpazo criminal que te caracteriza, eres una de las personas de los signos que no nació para rogar, ni para que te escojan, ponte las pilas y no mendigues atención, ni cariño ni amor por alguien que no lo merece. Te buscará un familiar que tienes mucho de no ver. Un proyecto comenzará a rendir frutos. Dolores musculares a la orden del día. Vienen cambios en el trabajo pues habrá mucho estrés por carga de trabajo. Deja de meterte en lo que no te importa y atienda tu vida, porque eres rebueno o rebuena para dar consejos mientras a tu vida se la lleva la tiznada. Es importante que no pierdas el piso y dejes en claro qué es lo que quieres y necesitas en tu vida para consolidar tu felicidad, la vida te va llenar de nuevas oportunidades en muchas cuestiones de tu vida.

Capricornio

Ten cuidado con lo que piensas pues estás en una etapa en la que todo se te pudiera cumplir sobre todo las cuestiones negativas. Ten cuidado en quien confías pues viene una traición de una persona muy importante para ti, te va dar donde más te duele. Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar a la fregada esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir de la ñonga, no naciste pa vivir de rodillas sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado. Si una vez te traicionaron fue por confiar demasiado, no des terceras oportunidades o podrías exponerte a que te vuelvan a dañar. Aprende a cuidar tus palabras, no hables de mas si no te están pidiendo tu opinión o te vas a meter en problemas grandes, cuídate mucho de vecinos o vecinas, no le caes nada bien y te van a querer enchorizar con chismes y ese tipo de cuestiones, bájale dos rayitas a las de harina y a los chescos que andas bien inflamado e inflamada. Sentirás mucha impotencia al no poder resolver una situación que te ha venido afligiendo en las últimas semanas.

Sagitario

Te viene un dinerito extra que te ayudará un chorro en una deuda que te ha quitado el sueño en las últimas semanas. Aprende a soltar y mandar a la fregada el pasado, concéntrate en tu futuro. Mantén la guardia puesta y activa tu escudo para no involucrar los sentimientos con una amistad pues podrías terminar bien enamorado o enamorada. Atiende más a tu familia y no la descuides tanto pues una enfermedad se visualiza en próximas fechas. Confía más en tu pareja y manda a la ñonga a quien te estorbe en el logro de tus objetivos. A la fregada amores baratos, no estás para perder tu tiempo con quien no es capaz de entregarse al cien. A veces eres bien hijo e hija de la fregada y lanzas comentarios muy perros sin darte cuenta que están hiriendo a terceras personas. Si has tenido problemas con tu piores nada ni te preocupes que las cosas van a mejorar bien rápido y recuperaras el terreno perdido. Hay días en los cuales te cuesta trabajo levantarte y quisieras ya no seguir, déjate de cosas piensa más en ti y date cuenta que vida solo tienes una, no te desanimes por traiciones de otras personas, aprende aceptar lo que la vida te pone y aprende de cada una de esas cuestiones.

Escorpión

En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la dañan y va creando una bomba de tiempo. En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado y pon tus sentimientos en claro, no es lo mismo el cariño y el amor. Si tienes un amor es momento ideal de dar el siguiente paso, no pierdas más tiempo, la vida se encargará de mejorar cualquier problema que pudiera existir en estos momentos. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de que en los próximos días conozcas a alguien que te va mojar la paparrucha, o quizás ya le conociste, te gusta mucho pero no es amor, solo quieres que te la deje caer y ya. No esperes que el dinero venga a ti, ponte las pilas y deja de flojear si es que quieres salir de pobre, eres muy de quejarte por todo lo que te pasa pero no haces ni nada por resolver dicha situación, recuerda que solo los que joden bien son los que logran sus objetivos.

Libra

Cuida mucho tus ansias pues estarás comiendo mucho al punto que aumentarás de peso. Discusiones familiares por malos entendidos aparecerán en estos días. Haz a un lado las indiferencias que han surgido con amistades pues es el mejor momento para resolver cualquier rencilla que pudiera existir. En la medida que avancen los días habrá momentos en que te sentirás de la ñonga pues extrañarás a una persona que ya no está a tu lado pero que sin embargo aún te recuerda. Cuídate de caídas y contar secretos de amistades, podrías meterte en un problema muy grande. Recuerda que la vida es corta, no le des importancia a gente tonta que solo busca desprestigiarte o hacerte sentir mal, mándalos bien lejos. Vienen muchos cambios en los cuales tendrás que aprender que vida solo una, aprende a disfrutar y a no dar explicaciones a quienes no te las pidan. La vida te ha fregado un montón y prueba de eso es que te has hecho bien perro o perra con quien trata de abusar de ti o de decirte tus verdades, no te tomes las cosas tan apecho y ve la vida, más positiva, no todo lo que ocurre es malo así que bájale dos rayitas a tu humor.



Virgo

Viene un viaje y reunión con amistades. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado fregandote la existencia. Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar pues la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado. No descuides tanto a tu familia, recuerda que son quienes siempre estarán a tu lado y te sacarán de las broncas échale muchas ganas y trata de pasar más tiempo con ellos y mostrarles tu cariño, a veces te sienten distante. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que no dejes ir lo que se te va presentando al momento. Noticias inesperadas aparecerán y podrían ponerte de mal carácter. Posibilidades de gratinar mollete a inicios de semana con un amigo o amiga, ten cuidado y no te metas tanto en esos problemas porque te atontas mucho y al final sales bien enamorado o enamorada.

Leo

Aprende a recibir las oportunidades que te brinda la vida, no estás para dejar ir nada pues quizás jamás regrese. Un viaje se aproxima y nuevas personas entrarán a tu vida, el amor no es como has creído, ten presente que éste jamás se acaba solo cambia de cama, así que te valga madres, no tengas miedo a enamorarte y volver a intentarlo, si fracasas no hay pedo, el mundo está lleno de fracasos aquí los valientes son quien no se detienen y siguen creyendo en ese sentimiento. Si en estos momentos de tu vida no tienes una relación, está por llegar una persona a tu vida muy distinta a las otras personas con las que has estado, date la oportunidad de conocer a este nuevo amor, ya que existen muchas posibilidades de iniciar una relación plena y duradera. Tu carácter fuerte es bueno en algunas ocasiones para aprender a poner en su lugar a las personas que quieres sobre pasarse contigo. Cuidado con dos personas de piel blanca las cuales llegarán a tu vida y podrían ocasionarte grandes problemas. Si tienes una relación aprende a ser más atento con tu pareja, que no se pierda la magia de cuando iniciaron ese compromiso, no caigan en la monotonía y en el aburrimiento, la innovación es la clave para que la relación salga a flote.

Cancer

La sufridera ha quedado atrás, es momento de ver la vida de manera distinta, enfócate a tus sueños. No te pongas triste por el pasado ni por el futuro pues eso no existe, la vida tomará su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa ser feliz, quien te quiera te buscará, quien no mándalo a la fregada. Reencuentro con una amistad que tenías friegos de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va hacer sentir de lo mejor. Practica algún deporte te va ayudar mucho con tu mal humor y estrés que te andas cargando por tonterías sin importancia pero que tú ves como tormentas. Te vienen cambios de humor muy perros, ten cuidado pues andarás con cambios de humor muy fuertes. No siempre quieras ganar pleitos con tu pareja, a veces es mejor quedarse con la boca cayado para evitar meternos en problemas discusiones que puedan meternos en apuros. Tu felicidad está en no esperar nada de nadie. Vienen movimientos para ti en el amor los cuales te harán entender el por qué no funcionaron muchas cosas con personas del pasado.

Géminis

Estarás en una etapa en la cual te sobrará con quien iniciar romance, se inteligente y no le des las nachas al primero o la primera que se te ponga enfrente, valórate más, quien te quiera tendrá que pagar tu precio. Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Si tienes una relación discusiones se manifestarán por inconformidades en toma de decisiones. La llegada de persona de piel blanca te cambiará mucho la manera de ver la vida, ten mucho cuidado con lo que comes pues podrías enfermarte. Separación o culminación de una relación. Cuidado con no mostrarte como eres ante las demás personas, pues podrías crear apariencias falsas y cuando descubran la verdad alejarse de ti. Recuerda que nada es para siempre así que disfruta las cosas el tiempo que tengan que durar.. Cuídate de tus piernas y de dolores de espalda, bájale a los refrescos y toma más agua, traes muchas toxinas, necesitas cuidarte más o estas expuesto o expuesta a que se te afecten los riñones.

Tauro

Siempre que busques amor cometerás errores pues terminarás equivocándote o terminando con cualquier wey, necesitas no desesperarte y esperar el momento oportuno para iniciar una relación, aprende a quererte y amarte como persona antes de amar a alguien más. Entre más sigas insistiendo y humillándote por quien no te quiere a su lado o solo te llena de reproches más seguirás ahí de aferrada, recuerda que algunas veces entre más mal nos traten más seguimos ahí y cuando aprendemos a mandarlos a la fregada es cuando regresan rogando tu atención pues bien que les hace falta. Golpe o caída está por presentarse, ten mucho cuidado. Aguas con personas tontas que quieren arruinarte el fin de semana con chismes o actitudes tontas, demuéstrales que para culeis nomas tu. Retorno de persona del pasado que te va meter en un problema por meterte en chismes de lavadero. Ten presente que la vida solo es una así que aprende a disfrutarla. Ustedes son bien difíciles de complacer porque son muy especiales, pero sin embargo cuando se llegan a enamorar lo hacen perdidamente y entregan todo por la persona amada.

Aries

Si tienes relación y sientes incomodidad o ya de plano no te sientes agusto y el amor se ha terminado, en próximas fechas empezarás a sentir atracción por otra persona que conociste lo cual te va hacer cambiar los planes que tenías con tu actual pareja, no lastimes a las personas y desde un principio deja en claro hacia donde te diriges y qué es lo que quieres de cada uno de ellos/ellas. Si tu relación va en declive pon todo en una balanza, y ve que ha habido más. Momentos felices con él o ella, o momentos infelices de discusiones y pleitos. Enfermedades en miembro de tu familia. Rompimiento de relación en una amistad. Amor a distancia se fortalecerá. Deja de meter las manos al fuego y de confiar tanto en tus amigos y amigas, ellas son muy de buscarte solo cuando necesitan algo los hijos de la chin…, mándalos bien lejos o léeles la cartilla sobre lo que es una amistad pa que entren en regla. Deja de tratar de complacer a todo el mundo que jamás vas acabar, recuerda que a quien tienes que complacer es a ti no a la gente que lo único que busca es su beneficio y no el tuyo y que además no te da pa el gasto! No descuides tu físico, le has entrado mucho a las garnachas y estás subiendo mucho de peso.