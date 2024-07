Biden a congresistas demócratas sobre su reelección: “Estoy firmemente comprometido a permanecer en esta contienda”

El presidente Joe Biden envió una carta a demócratas en el Congreso, para aclararles que continuará en la contienda para la reelección presidencial, luego de reportes de presiones de algunos de sus colegas de partido para dejar la competencia.

“Quiero que sepan que, a pesar de todas las especulaciones en la prensa y en otros espacios, estoy firmemente comprometido a permanecer en esta contienda, a llegar hasta el final y a vencer a Donald Trump”, arranca la carta del presidente.

Biden agrega que ha tenido conversaciones con líderes demócratas y otros miembros del partido y reconoce un “genuino” miedo sobre su condición física, debido a su edad, pero adelanta que está convencido de ser la mejor opción para vencer al expresidente Donald Trump el 5 de noviembre.

“He escuchado las preocupaciones de la gente y los miedos que expresan de buena fe, sobre lo que está en juego en estas elecciones. No soy ajeno a ello. […] También sé que estas preocupaciones provienen de un genuino respeto por mi vida de servicio público y mi historial como presidente”, dijo. “Puedo responder a todo esto diciendo clara e inequívocamente: no volvería a postularme a la presidencia si no creyera absolutamente que soy la mejor persona para vencer a Donald Trump en 2024.”

El presidente recibió severas críticas sobre su salud mental y física tras el primer debate presidencial en CNN contra el expresidente Trump.

El apoyo de votantes de base

Parte del argumento central del mandatario es que afirma tener el apoyo de los votantes de base del Partido Demócrata.

“Tuvimos un proceso de nominación demócrata y los votantes hablaron clara y decisivamente. Recibí más de 14 millones de votos, el 87% de los votos emitidos durante todo el proceso de nominación. Tengo casi 3,900 delegados, lo que me convierte en el presunto candidato de nuestro partido por un amplio margen”, defendió el mandatario.

Agregó que en el proceso abierto del partido solamente fueron tres sus retadores y, sin decir su nombre, recordó que a Robert Kennedy Jr. “le fue tan mal”, que decidió presentarse como candidato independiente.

“Los votantes del Partido Demócrata han votado. Me han elegido para ser el candidato del partido”, dijo biden. “¿Diremos ahora simplemente que este proceso no importó? ¿Que los votantes no tienen voz y voto?”

Biden enfatizó su argumento en los votos recibidos en las contiendas primarias y negó que tuviera mayor influencia la opinión pública o los donantes para definir su decisión sobre la contienda.

“Siento una profunda obligación hacia la fe y la confianza que los votantes del Partido Demócrata han depositado en mí para postularme este año. Fue su decisión. Ni la prensa, ni los expertos, ni los grandes donantes, ni ningún grupo selecto de personas, por muy bienintencionadas que sean”, expuso. “Los votantes, y sólo los votantes, deciden el candidato del Partido Demócrata. ¿Cómo podemos defender la democracia en nuestra nación si la ignoramos en nuestro propio partido? No puedo hacer eso. No haré eso”.