Senador Schumer analiza proyecto de ley que responde a inmunidad de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó justa hace una semana que el expresidente Donald Trump tiene inmunidad parcial a la hora de ser procesado por acciones que llevó a cabo durante su período en la Casa Blanca.

Ante tal panorama, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), anunció que él y otros demócratas del Senado trabajarán para impulsar una legislación que despoje al expresidente Trump de la inmunidad que le fue otorgada bajo un reciente fallo.

Acusando a los jueces conservadores de la Corte Suprema de colocar “una corona en la cabeza de Donald Trump” que le permite cometer crímenes con impunidad, el líder demócrata estableció que está considerando una respuesta legislativa al fallo judicial de la semana pasada.

“Los demócratas no permitiremos que la decisión de la Corte Suprema quede sin respuesta. La Constitución establece claramente que el Congreso tiene la autoridad de controlar al poder judicial mediante la legislación adecuada. Trabajaré con mis colegas en la legislación que clasifique los actos de subversión electoral de Trump como actos no oficiales no sujetos a inmunidad”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, en el pleno del Senado.

La Corte Suprema le otorga inmunidad parcial a Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio https://t.co/Vhp8X3P5t0 — La Opinión (@LaOpinionLA) July 1, 2024

Según analistas, el fallo puede proteger a Trump por completo de ser procesado por los intentos de anular los resultados electorales, que resultaron en una turba que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, porque prohibiría a los fiscales presentar acciones relacionadas con la conducta oficial ante un jurado como evidencia.

Por ello, Schumer enfatizó que “Declararon incorrectamente que el expresidente Trump goza de amplia inmunidad frente a procesamiento penal por acciones que realizó mientras estuvo en el cargo. Declararon incorrectamente que todos los futuros presidentes tienen derecho a un nivel impresionante de inmunidad siempre que su conducta se lleve a cabo ostensiblemente en su carácter oficial como presidente”.

Por ahora Schumer dijo que los senadores seguirán trabajando en otras propuestas para “frenar el abuso de nuestro poder judicial federal”.

Además, algunos demócratas, incluidos los senadores Chris Van Hollen, de Maryland y Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, han expresado su apoyo a la incorporación de un texto en el proyecto de ley de financiación anual de la Corte Suprema que exigiría que ésta adopte un código de ética aplicable.

Si bien los detalles del proyecto de ley aún no se han determinado, y sin duda habrá obstáculos para avanzar en el Senado, donde los demócratas tienen una mayoría muy estrecha en una cámara que requiere 60 votos para su aprobación.

Además del Congreso, la Casa Blanca estaría explorando sus propias opciones sobre cómo responder después del fallo de la Corte Suprema.

“Estamos revisando la decisión y ciertamente exploraremos qué se podría hacer para abordarla y salvaguardar mejor la democracia y el estado de derecho en el futuro, dado este peligroso precedente”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams.

