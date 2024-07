Cheque de estímulo por $12,000 dólares: ¿qué personas pueden pedirlo?

En un momento en el que seguimos padeciendo los estragos de la inflación en Estados Unidos, diferentes medios de comunicación han anunciado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) enviará un alivio financiero de $12,000 dólares en cheque de estímulo. En La Opinión, nos pusimos a investigar para confirmar la veracidad de este supuesto programa y, si es cierto, qué personas pueden pedirlo.

Algo que alimentó nuestras suspicacias fue el hecho de la cantidad. Hay una frase muy popular que dice que “cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, quizás sea mentira”. Con esta máxima en la mente, si solo nos basamos en la experiencia que el gobierno de Estados Unidos nos ha brindado cuando enviaron cheques de estímulo, la cantidad de $12,000 dólares se aleja por mucho a otras cantidades previas.

Solo en forma de contexto, hace un mes, sucedió algo similar. Diferentes medios de comunicación señalaban que el gobierno de EE.UU. enviaría cheques de estímulo de $8,700 dólares. En aquel momento, la investigación en La Opinión concluyó que esto podía ser un movimiento en busca de alimentar las estafas entre los estadounidenses.

La información sobre los cheques de estímulo de $12,000 dólares son ambiguos, lo que elevan las dudas. Se dice que este pago está dirigido a los beneficiarios de ingresos bajos y moderados que se ven particularmente afectados por el aumento del costo de vida. Para ser elegible, se tomará en cuenta la cantidad de ingresos, el tamaño del hogar y el estado de empleo del solicitante.

“Esta iniciativa tiene como objetivo brindar alivio inmediato, impulsar el gasto de los consumidores y ofrecer redes de seguridad social para apoyar las necesidades básicas durante tiempos económicos difíciles”, mencionan medios como el portal Vibus.

En una revisión a los comunicados de prensa del sitio web del IRS, la agencia no cuenta con ninguna información oficial en torno a este tema, ni para bien ni para mal. Con esto queremos decir que tampoco hay indicios de que pueda ser una estafa, como la información anterior. El comisionado del IRS, Danny Werfel, tampoco se ha pronunciado al respecto.

Incluso parece información contradictoria, ya que se presenta como un pago federal y, dentro de la información que proporciona, aterriza este cheque de estímulo a solo California. Para calificar, se establece que debes ser elegible para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), el Crédito Tributario por Hijos Pequeños (YCTC) y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC).

Sin embargo, otros sitios aclaran que los $12,000 dólares no se refieren a un solo cheque de estímulo, sino al total de dinero que los residentes de California pueden recibir con los créditos fiscales anteriores, especialmente los EITC federal y local.

Cuando el gobierno de los Estados Unidos ha aprobado cheques de estímulo, como aquellos que se entregaron durante la pandemia, se establecieron criterios de calificación específicos, con límites de ingresos claros. Toda la información era clara y precisa. No como en esta ocasión en el que todo lo que se dice es total y completamente ambiguo. No hay claridad y la información gira en círculos en los mismos términos: “alivio financiero para impulsar el gasto de las personas de bajos ingresos”. No se dice nada más.

Con base en esto, podemos concluir que es una noticia falsa que ha circulado en medios de comunicación, que solo buscan captar el interés del lector estadounidense, sin ofrecerles información veraz al respecto. Por si no estabas al tanto sobre este tema, los diferentes portales en Internet miden sus niveles de “efectividad” con base en la cantidad de personas que dan clic a un artículo, sin importar la calidad o si lo que difunden es falso.

Te invitamos a seguir la cobertura de La Opinión, en donde te revelamos hechos reales y verificados por fuentes oficiales.

También te puede interesar: