Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de julio de 2024

Aries

Mi querido Aries, eres un guerrero que siempre lucha por sus objetivos y por sus metas, lo más importante es tu familia Es momento de pensar un poquito más en ti y de comenzar a concretar sueños y metas para comenzar a ver la felicidad en tu vida en un corto tiempo, suelta el pasado, dile a Dios a todo eso que duele y te causa conflicto y comienza a trabajar en esas cuestiones que te causan felicidad. Amores te sobrarán pero posiblemente elijas a la persona incorrecta has caso a tu corazón y no a tus ojos, sueles irte mucho por las apariencias. Tus sueños te revelarán una gran verdad que habías esperado. Si tienes pareja momentos de pura pasión se aproximan. Ve hacia atrás y date cuenta del camino que has recorrido para llegar donde ahora estás, algunas veces te quejas mucho de cómo te trata la vida pero no pones atención a lo que has hecho para llegar donde estas. Vienen movimientos perros en tus estados de ánimo días amanecerás muy pleno y feliz y otros que ni te toquen porque soltarás trancasos, aprende a controlar tu carácter, es muy explosivo y sueles lastimar a muchas personas sin darte cuenta. Te estás convirtiendo en una persona muy dura y con justa razón, solo así lograrás que nadie te friegue y se sobrepase contigo. Momentos importantes en el terreno de los dineros y cambios de última hora en la cuestión de tu economía, vas a ir mejorando poco a poco solo necesitas no ser tan tonto para seguir cometiendo los mismos chingados errores.

Tauro

Mi querido Tauro, no es momento de meterte en problemas ni en situaciones y chismes que no te llevan a ningún lado, es momento de hacer cambios los cuales vayan a conducirte a un camino verdaderamente eficaz en el cumplimiento de sueños y metas sobre todo en el área económica, un negocio podría comenzarse a a concretarse en cualquier momento pero deberás de ser muy cauteloso porque podría venir una pérdida económica al hacer relación con personas que buscarán aprovecharse de tus bienes. Algunas veces te flagelas mucho y te culpas de todo lo que pasa a tú alrededor y no debe de ser así, deja que las personas se hagan responsables de sus actos y no cargar con maletas que no son tuyas. Si tu pareja no te muestra mucho tus sentimientos no le presiones, recuerda que no todos tienen el poder de ser tan expresivos y directos como tú. Embarazo de familiar y retorno de amistad del pasado. Es posible que dos amistades tuyas estén hablando muy mal de ti, sueles provocar muchas envidias y la única manera que encuentran de lastimarte es dejándote en mal con otras personas, en unos días u horas sabrás de quienes se tratan. Recuerda que tu signo es muy desconfiado y orgulloso y eso muchas veces aleja a las personas. Sin embargo cuando logras enamorarte eres capaz de cambiar el mundo de quienes te rodean pues sueles derramar mucha paz y confianza.

Géminis

Mi querido géminis, no te dejes influenciar por amistades las cuales buscarán la manera de sacar provecho de tu parte, te van a pedir dinero y después va a ser complicado volver a recuperarlo, debes de aprender a decir que no y no estar siempre siempre para todo el mundo, recuerda que cuando tú has pasado por situaciones complicadas y difíciles son pocas las personas que te brindan apoyo. No te presiones en tomar decisiones, aprende a ver qué es lo que más te conviene y después toma tus decisiones. Momentos de incertidumbre se aproximan te entrará una duda muy perra sobre cierta persona que te va quitar el sueño en el área sentimental. Es importante que inicies de cero en todo, date la oportunidad de dejar que la vida te vaya poniendo las situaciones y las personas en tu vida y tú solo ve aceptando a quienes te hacen sentir bien o te sacan una sonrisa. Una amistad sufrirá accidente o enfermedad, saldrá adelante. El amor ha de tocar tu puerta y vendrá cargado de cosas positivas, tus planes comenzarán a consolidarse y si sufrías por desamor o una persona que no fue buena contigo las heridas sanarán más rápido de lo que te imaginas, entrarás en un ciclo muy perro en el cual ya no dolerán como antes las traiciones y se te resbalará todo lo negativo que vaya direccionado hacia ti o tu familia.

Cancer

Mi querido cáncer, no te olvides que estás en tu mes de cumpleaños, y todas las plegarias que lanzas al universo serán escuchadas. Trata de renovarte en todos los sentidos, de dejar atrás el pasado y de comenzar a sanar viejas heridas que siguen latentes y que siguen dañándote y afectándote. Que este nuevo ciclo que viene para tu vida esté cargado de tranquilidad de paz y de estabilidad, cerrando ciclos que ya no te llevan a ningún lado. Extrañarás mucho a quien ya no está contigo pero dejaste ir por tu orgullo y falta de interés. Tu inestabilidad en las relaciones se debe a que te has fijado más en la envoltura de las personas que en su interior, no te permitas seguir viviendo de esa manera, antes de iniciar cualquier relación date la oportunidad de conocer los verdaderos sentimientos y aspiraciones de la otra persona, así no te llevarás sorpresas. Un nuevo trabajo te espera sin embargo es importante que no sueltes lo que tienes hasta no asegurar y amarrar el nuevo. Te encontrarás en tu camino personas que querrán ponerte trabas y obstáculos para que no logres tus metas y objetivos, pero si eres inteligente lograrás que no te afecten en tu círculo de armonía y paz. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. No dejes que la vida te cobre dos veces la misma factura.

Leo

Mi querido Leo, sabes que eres fuerte, eres valiente y eres un guerrero, sin embargo cuando llegas a la tranquilidad de tu casa sueles caer en la tristeza y en la melancolía, no te gusta mostrarle al mundo tu debilidad para evitar ser pisoteado, te gusta ser admirado y que te vean como una persona fuerte y optimista a pesar de qué por dentro te estés desbaratando, a veces es bueno mostrar los sentimientos con las personas que nos rodean, porque eso te hace ver como una persona más humana y más sensible, es una manera de depurar lo que vienes cargando, trata de hacerlo, pues eso te ayudará a soltar rencores y tristezas de tu pasado, y aprender a perdonar a quien en algún momento te lastimo y te dañó. Vienen momentos de mucha sabiduría en los cuales sabrás que no todas las personas merecen estar en tu vida y que debes de ser más selectivo con tus amistades porque muchas de ellas estarán o querrán traicionarte. Sueños premonitorios que te van a indicar situaciones que están por suceder, pon mucha atención para que sepas prevenir algo. Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. Te da mucho miedo que te traicionen y termines al final sufriendo, eres muy inseguro o insegura y vives con miedo a que te pongan el cuerno, sino estas dispuesto o dispuesta arriesgarte jamás lograrás consolidar nada. Ten cuidado con persona de piel morena que aparecerá en estos días, no tiene buenas intenciones contigo. Dale tiempo al tiempo y comenzarás a sanar muchas heridas de tu pasado que habían quedado abiertas.

Virgo

Mi querido virgo, tienes todo para lograr tus sueños y tus metas sin embargo no le estás poniendo el empeño adecuado para lograr consolidarlas, deja atrás la rutina que te está mermando la existencia, es momento de salir de tu zona de confort y hacer cosas diferentes que te lleven por diferentes caminos en los cuales puede llegar el éxito y ese dinero que estás buscando para emprender ese negocio. Debes tener cuidado con relaciones amorosas que inician en este mes, pues podrían estar destinadas al fracaso en un corto tiempo. debido a la falta de comunicación y dudas que comenzarán a surgir desde este momento. Siempre fuerte y optimista a cada golpe que las personas te dan, esa es la clave pues te ha llevado a donde hoy estas. Ten cuidado con un accidente o golpe pues te podrías partir la madre en estos días. Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error. Cuidado con golpes o caídas y amores de una noche pues no se ve un terreno adecuado para ellos. Decepciones amorosas, al final te darás cuenta de que esa persona resultó ser igual o peor que las demás. Vienen días en los que tendrás que ser muy inteligente a la hora de decidir ciertos negocios porque si la riegas repercutirá mucho en la cuestión de tu economía. Muchos cambios importantes en tu estado de salud que deberás atender a la brevedad, el amor ha de llegar cuando menos lo pienses solo ten un poco más de calma.

Libra

Mi querido libra, ten cuidado con cambios en tu carácter los cuales te puedan hacer arruinar buenos momentos que vas a tener con tu pareja en caso de tener o con tu familia; a veces andas insoportable con mucha bipolaridad en tu vida, y eso se debe a situaciones que quedaron inconclusas en tu pasado y que te siguen afectando y dañando. Aprende a soltar a dejar ir a renovarte y darte cuenta que solamente tienes esta vida para disfrutar y para ser feliz. Cambios en tu estado de ánimo, no te preocupes es un ciclo que solo durará unos días. Cuidado con traiciones en el área familiar porque podrían suceder en cualquier momento. Es momento de abrirle las puertas al amor, estas por conocer a una persona que te va a mostrar con hechos las palabras que te ha dicho, ya no tengas miedo a enamorarte o iniciar una relación, si te fue mal en el pasado no significa que esta vez te vaya a ir de esa manera. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Ten presente que las oportunidades solo se presentarán una vez en tu vida, no temas a cambios y nuevas cosas, recuerda que es mejor arrepentirse de lo que se hace que quedarse con las ganas.

Escorpión

Mi querido escorpión, es momento de darte cuenta que eres un ser sensible y que también pasas por momentos tristes y melancólicos, no puede ser siempre el fuerte de la familia, ni puedes llevar cargas que no te corresponden o de lo contrario se transformará en una bomba de tiempo la cual en cualquier momento explotará y afectará todo tu entorno. Ve pensando en un nuevo trabajo porque podría haber un cambio inesperado que en un mediano plazo te va a beneficiar en el área económica. Si estás pensando en tener hijos es el mejor momento para realizarlo pues vendrán con muchas bendiciones a tu vida. Ponte ya las pilas y centra tus energías en ir por eso que tantas amas, arriésgate a decir lo que sientes sin miedo a ser rechazado o rechazada o que las cosas no resulten, solo así te quitarás esa careta de la cara y podrás darte cuenta si vale la pena seguir ahí o mejor cerrar esa puerta y buscar mejores opciones. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad. A veces te quejas de todo tu alrededor, pero no haces nada por remediarlo, recibirás noticias de una expareja que regresa a dañarte la existencia, no des pie a eso, manda a la fregada a esas personas, mientras más sigas respondiendo será el cuento de nunca acabar. Cuídate de la monotonía en caso de tener pareja podría enfriar la relación. Muchas oportunidades en el área de los negocios y una noticia de una persona que significó mucho para ti en el pasado está por llegar. Date la oportunidad de amar si te lastimaron en tu pasado no significa que vuelvas a pasar por la misma situación.

Sagitario

Mi querido Sagitario, tienes muchas dudas en tu cabeza que te están atormentando, es momento de sacar todo eso a flote y de poner las cartas sobre la mesa con quien tenga que ser. Deja de darle vueltas a tus pensamientos que no te conducen a nada bueno y que sólo te generan estrés y ansiedad, hay una persona en la familia, la cual necesita mucha ayuda de parte de todos ustedes ya que está pasando por una situación algo negativa la cual pudiera afectar más en su salud. Ten cuidado con un compañero o compañera de trabajo te puede meter en chismes. Aguas con una amistad que conociste hace no más de 3 meses, te va a traicionar hablando muchas cosas negativas de ti, debes tener cuidado que no se le siente el hocico porque podría ir a decir verdades que le contaste de otras personas. Es momento que veas la vida de otra manera y que busques oportunidades laborales que te lleven por mejores sitios. Cuidado con golpes y caídas los cuales estarán a la orden del día. Vienen días de mucho estrés en el cual deberás ir sacando tu trabajo poco a poco para evitar problemas que se pudieran presentar en pocas semanas. Es probable que te sientas indispuesto o indispuesta en estos días, habrá situaciones del pasado que te seguirán agobiando y aunque digas que lo has superado en el fondo sabes que no es así.

Capricornio

Mi querido Capricornio, tus plegarias serán escuchadas y en cualquier momento verás venir una ola de bendiciones a tu vida, tanto en el área económica como en el área de la salud. Este cambio vendrá acompañado de una renovación en cuanto a tus pensamientos, y en cuanto a tu forma de ver la vida, pues conforme ha pasado el tiempo te has dado cuenta que las personas no eran como creías y que con los dedos de una mano cuentas a tus verdaderos amigos. No dejes de luchar por tus metas algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera, pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir. Amores de una noche presente y cambios en la casilla del dinero. Ten cuidado con noticias que llegan por el área familiar y que podrían ponerte muy de malas, no las tomes tanto en cuenta no se va a llevar a cabo dicha situación. Te viene una visita inesperada y te enteras de chisme de una amistad que te dejará sacado o sacada de onda; dale vuelta a la página y no dejes que eso te preocupe o ponga de malas. Posibilidad de encuentro pasional con amistad o vecino, cuidado con terminar engolosinándote con quien no debes.

Acuario

Mi querido acuario, ese proyecto que tanto habías esperado está por concretarse, pero deberías de cuidar mucho tus dineros para que no te quedes con las manos vacías. Deja de mendigar cariño amor y atención a las personas, no necesitas llegar a esos extremos, las persona que esté a tu lado te lo demostrará con hechos y no sólo con palabras y promesas falsas, en tu pasado ya fuiste engañado y traicionado y te dolió demasiado salir de esa situación, no lo permitas en tu presente. Un proyecto que tiene que ver con compra y venta te va a venir perfecto a tu vida. Ten cuidado con cambios de humor podrías lastimar a tu pareja en caso de tener o a una amistad muy querida. Si buscas encontrarás, no andes dando atole con el dedo en las redes sociales, eres muy de prender la sopa y no comerla. Amistad nueva por medio de una red social empezará a caerte de perlas pues te dará esa confianza que necesitas en alguien y un hombro en donde llorar. Es posible que la vida te ponga en una situación compleja la cual te haga ver la verdadera cara de muchas de las personas que te rodean, ya deja de mendigar atención y cariño de gente tonta que solo busca sacarte de tu circulo de armonía y llenarte de conflictos la existencia. No te culpes por tonterías que no son tu culpa, confiar quizás fue tu error, pero al final de eso también se aprende.

Piscis

Mi amado Piscis, tienes un corazón tan noble que no cabe dentro de ti, sin embargo, las personas han abusado y se han aprovechado de esa bondad, a veces hay que convertirte en lo contrario, y quizás comenzar a pensar un poco más en ti antes de querer solucionar el mundo. Recuerda que primero estás tú, después tú y al final tú, no puedes ir por el mundo sintiéndote la madre Teresa de Calcuta queriendo resolverlo todo cuando tu vida está hecha una porquería. Comienza a trabajar en tus problemas y en la situaciones que te agobian, busca la felicidad y la tranquilidad y deja de preocuparte por los demás. Te vas a enterar de embarazo dentro de la familia, posiblemente alguna prima o tía podría resultar con su domingo siete. Ya déjate de tonterías, a la fregada la gente falsa, las traiciones en tu vida se deben a tu ingenuidad porque te la han hecho una vez y sigues creyendo en esas personas. Ten presente que quien pierde siempre gana algo también. Recuerda que tus metas son solo tuyas y nadie tiene derecho a opinar más que tu al menos que te estén dando para el gasto. Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti. No llores por quien se fue, al contrario, agradécele a la vida que te quitara personas falsas de ti.