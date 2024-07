Kylie Jenner presenta nueva línea de ropa con sesión de fotos en bikini que destaca su figura

Kylie Jenner, posiblemente una de las figuras más seguidas en Instagram, aprovecha su influencia estratégicamente.

La hermana menor de las Kardashian protagonizó una serie de imágenes modelando la octava colección de Khy, que incluye la primera cápsula de prendas de baño que estará disponible a partir de este jueves, 11 de julio. A través de la cuenta de Instagram de la marca, se publicaron varias fotos centradas en Jenner luciendo la colección de “vacaciones”.

En las imágenes y videos, la empresaria muestra su figura con conjuntos de bikinis, túnicas transparentes y vestidos ajustados al cuerpo, complementados con ondas playeras en su cabello, creando un estilo que evoca la imagen de una sirena.

La reacción no se hizo esperar: los internautas, especialmente sus fans, no tardaron en celebrar tanto su emprendimiento como su innegable belleza. “Kylie Jenner, ese es el tweet”, afirmó la cuenta de Twitter @kyliejarchive, al compartir una de las fotos de la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” luciendo su bikini naranja.

Kylie Jenner, that’s the tweet. pic.twitter.com/FdQwBT5y5Y — Best of Kylie (@kyliejarchive) July 9, 2024

Para la ocasión, la madre de Stormi y Aire Webster lució un diminuto top de micro bikini color naranja, llevando el top triangular de manera poco convencional al cruzar las correas en el cuello. En la parte inferior, Jenner optó por unos bikinis de corte brasileño con detalles de tiras.

KYLIE JENNER IS SO HOT OMG pic.twitter.com/XqkklQfvJ7 — comfort Kylie stans (@kyliejgfs) July 6, 2024

Dando a los fans un vistazo al próximo lanzamiento, la fundadora de Kylie Cosmetics también lució un diminuto bikini negro en unas fotos donde aparece cubierta de arena.

Kylie Jenner fotografada para a nova coleção de férias ‘Drop 008’ da Khy. pic.twitter.com/8AIZItiyNK — Access Kardashian (@accesskardash) July 9, 2024

Pocas semanas después de lanzar una línea de prendas de popelina inspiradas en el estilo cottagecore, la cual celebra la vida en el campo y está frecuentemente asociada con casas de campo, Jenner ahora se aventura en el mundo de la moda de baño.

Durante una entrevista con Elle, la empresaria compartió detalles sobre sus planes con Khy: “Nuestras colecciones son tan diversas que creo que la gente se sorprenderá al ver nuestro próximo lanzamiento y los que vendrán, ya que siempre estoy innovando. Me encanta experimentar con cosas nuevas.”

La moda de baño no es algo nuevo para la estrella de reality.

En 2021, Jenner lanzó Kylie Swim, su primer intento de incursionar en la industria de los trajes de baño. Sin embargo, debido a duras críticas por parte de los consumidores, quienes señalaron problemas en la construcción y telas transparentes, la marca no logró consolidarse.

Ahora, con Khy, la magnate está presentando colecciones más accesibles, con precios de trajes de baño que oscilan alrededor de los $70 dólares.

“‘Khy’ es un homenaje a las posibilidades ilimitadas de la moda. Estamos derribando barreras y redefiniremos el significado de una marca de diseñadores, ofreciendo creatividad y calidad a un precio más asequible”, le comentó Jenner a Harper’s Bazaar, después del lanzamiento de su nueva empresa. “Quería que Khy fuera una plataforma para que nuestros clientes experimenten la moda a través de nuevos diseñadores y marcas, pero a un precio más accesible”.

Sigue leyendo: