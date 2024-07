Lamine Yamal, de “bebé apadrinado” por Lionel Messi a estrella en la Eurocopa Alemania 2024

Un simple sorteo provocó que Lamine Yamal tuviera su primer acercamiento con el fútbol de la mano de nada más y nada menos que Lionel Messi en el 2007 con apenas seis meses de nacido y este martes, casi 17 años después, el jugador español dio un golpe sobre la mesa en la Eurocopa Alemania 2024.

Con un soberbio golazo el extremo lideró la remontada de la Selección de España ante Francia (2-1) con lo que se instalaron en la final del campeonato que se disputará el domingo en el Olímpico de Berlín y donde el combinado español buscará su cuarto título para ser la selección más ganadora del mismo.

Prácticamente “apadrinado” por Messi casi desde su nacimiento, Lamine Yamal ahora se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en una competición de este tipo (a sus 16 años y 362 días) y está teniendo una espectacular actuación en esta edición del torneo en el que es la gran figura de La Roja.

LAMINE YAMAL WITH A STUNNER FOR SPAIN 🇪🇸🔥😱 pic.twitter.com/JDxGGxlpXr — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 9, 2024 El golazo convertido este martes por Lamine Yamal en las semifinales de la Eurocopa Alemania 2024 para encaminar la victoria de la Selección de España sobre Francia.

¿Por qué Lionel Messi aparece junto a Lamine Yamal recién nacido?

Los padres de Lamine Yamal se había inscrito en un sorteo para participar en un calendario benéfico del FC Barcelona en conjunto con la UNICEF en el que los jugadores del cuadro azulgrana posarían con pequeños niños y el destino quiso que el pequeño recién nacido quedara junto al astro argentino.

Por aquel momento Messi tenía 20 años y ya empezaba a ser la gran figura del conjunto catalán. Por su parte, Lamine tuvo su primer acercamiento con el FC Barcelona, equipo con el que se desarrolló en La Masía hasta convertirse la pasada temporada en jugador del primer equipo apenas con 16 años.

El padre de Lamine Yamal hizo viral las imágenes de su hijo junto a Lionel Messi al publicarlas la semana pasada en Instagram con la frase: “el inicio de dos leyendas”. A partir de ese momento el mundo entendió que la joven estrella del fútbol español está “bendecido” por la máxima estrella argentina.

Una de las imágenes de Lionel Messi junto al recién nacido Lamine Yamal como parte de un calendario benéfico realizado por el FC Barcelona en el 2007. Crédito: Joan Monfort | AP

“Queda lo más importante, ganar el título”

Después de su gran actuación este martes en las semifinales de la Eurocopa Alemania 2024, Lamine Yamal aseguró que todavía el trabajo no está hecho y apunta a la final del torneo que se disputará el domingo en Berlín en donde España enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y Países Bajos.

“Estoy muy feliz por el pase a la final, pero queda lo más importante, ganar el título”, dijo Lamine tras el partido en el que superó a nada más y nada menos que a Pelé como el jugador más joven en disputar una semifinal de un torneo grande (Copa del Mundo, Copa América, Eurocopa) con 16 años y 362 días.

“Estábamos en momentos difíciles, porque al final habían marcado su gol tan pronto, no he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz. Intento no pensar mucho, disfrutar y ganar. Sobre todo, a ganar, ganar y ganar. Es lo que tenemos en mente”, explicó el jugador del FC Barcelona sobre su golazo.

