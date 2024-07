Activistas de Los Ángeles marcharán en Milwaukee contra el discurso de odio

Una delegación de activistas y defensores de los inmigrantes viajará a Milwaukee para denunciar el discurso de odio durante la Convención Nacional Republicana, el 15 de julio, donde el GOP nominará y confirmará a Donald Trump como su candidato a la presidencia de Estados Unidos.

“Vamos a denunciar la agenda racista y reaccionaria del Partido Republicano”, dijo Carlos Montes, coordinador de la Organización de Servicios Comunitarios (CSO) de Boyle Heights.

Junto con Montes viajará Gabriel Quiroz Jr., nieto de inmigrantes mexicanos quien dijo haber estado en la zona de Eagle Pass, Texas, y fue testigo de las “atrocidades racistas y violación de derechos humanos” por parte del gobierno republicano del gobernador Gregg Abbot.

Durante una rueda de prensa en la Plaza del Mariachi, María Elena Madrid, una maestra de primaria que atiende a niños especiales en la ciudad de Santa Ana, dijo que es “triste y horrible lo que quieren hacer los republicanos racistas y reaccionarios”.

Carlos Montes, uno de los líderes, explica la importancia de su manifestación en la Convención Republicana. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La profesora se refería al llamado Proyecto 2025 del grupo conservador Heritage Foundation que lideran Paul Dans, ex jefe de gabinete de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), durante la administración Trump; Spencer Chetrien, exasistente especial de Trump y director asociado de Personal Presidencial, así como Troup Hemenway,

El proyecto de 900 páginas delinea y recomienda el arresto, la detención y la deportación de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos mediante el uso del ejército para capturarlos y colocarlos en campos de internamiento.

Bajo ese plan, se utilizaría la Ley de Insurrección de 1807 para permitir que los militares se involucren en la vigilancia interna y capturen inmigrantes indocumentados.

“Estuve pensando en el exgobernador [de California, Pete] Wilson y en lo que quería hacer”, dijo la profesora Madrid. “No puedo imaginar que volvamos a eso; fue aterrador para mí, como hija de inmigrantes… Parece que los republicanos racistas quieren intentarlo de nuevo, y eso sería terrible en todo este país”.

De acuerdo con Carlos Montes, serian al menos unos 1,000 activistas, sindicalistas y defensores de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQ y de los inmigrantes de diversos estados, quienes marcharían en Milwaukee para demostrar su postura ante los temas que les preocupan, de cara a la elección presidencial del 8 de noviembre.

Gabriel Quiroz Jr., expresó que irá a Milwaukee para exponer “la verdad y el discurso de odio” que sucede en la frontera de Eagle Pass, Texas, y la frontera con Piedras Negras, Coahuila, en México.

“En febrero pude constatar la fuerte militarización implementada por los republicanos y las leyes opresivas que implementaron allí”, declaró Quiroz Jr. “Todo eso afectó no solo a los inmigrantes , sino también a los solicitantes de asilo y personas que viven en la zona”.

Para el profesor Miguel Tinker Salas, catedrático del Pomona College en Claremont, manifestó que el discurso antiinmigrante no solamente es de los republicanos.

“También ha penetrado en múltiples sectores de la sociedad”, expresó el catedrático. “Recordemos hace cuatro años las encuestas indicaban que la mayoría de la población favorecía la inmigración y una ruta directa hacia la ciudadanía”.

“Eso cambiado tremendamente en los perfiles de las encuestas, lo cual implica ese discurso antiinmigrante”, añadió. “Ha tenido un efecto en el contexto de una crisis económica donde los precios han subido y la inflación ha sido un factor, aunado al discurso racial”.

Xavier Armando, un activista de CSO, manifestó que el discurso de odio que se vive en Los Ángeles es también un reflejo del panorama nacional.

“Lo que he visto en Los Ángeles son ataques de la policía y de los sheriffs a nuestras comunidades”, indicó. “También, por todas partes están los ataques a la educación pública por la apertura de escuelas chárter por todas partes”.

“Los ataques a los indocumentados no cesan y todas estas injusticias que vemos aquí no son solo específicas de Los Ángeles”, explicó. “También están sucediendo en mi lugar de origen, en el noreste de Nueva York”. Agrega que mientras los republicanos estén en el poder, esos ataques seguirán y aumentarán.

El activista subrayó que, en Milwaukee respaldarán cinco temas de protesta: “Luchar contra la agenda racista y reaccionaria del Partido Republicano; defender los derechos reproductivos de la mujer y de la comunidad LGBTQ; además de ampliar los derechos de los inmigrantes, paz y justicia para todos, y la liberación de Palestina”.

Inmigrantes no temen a Trump

A pesar de la retórica antiinmigrante que definió la exitosa campaña de Trump en 2016 y sus palabras incendiarias que podrían convertir en una pesadilla la vida de 12 millones de inmigrantes a los que buscaría deportar si gana la Casa Blanca este año, ello no intimida a las personas. He aquí sus comentarios:

Victorina Rojas, ama de casa y originaria de Puebla; Salvador Rodríguez, invidente y originario de Hidalgo

“Trump ya no debería ser presidente. Por un lado, quiere ayudar al país y por otro lo descompone. Dice que supuestamente nos quiere sacar a todos”, dijo Victorina.

“Él tenía bien la economía cuando fue presidente porque es un inversionista, pero este camarada habla mucho y no hace nada. Yo no le tengo miedo. Si nos echan, pues estaremos agradecidos con Dios porque por mi tratamiento [de la ceguera] no he pagado nada”, dijo Salvador.

Dulce García, enfermera, madre soltera y originaria de Ciudad de México.

“Dios nos libre y nos proteja de [Donald] Trump. Cuando él estuvo de presidente, mis papeles de inmigración se retrasaron dos años; lo bueno es que mi última cita la tengo para agosto.

“Dice que quiere deportar a 12 millones de personas sin papeles o con residencia, pero debería de fijarse en sí mismo: él viene de una familia que no nació aquí, en Estados Unidos”.

Guadalupe Valadez, trabajador de mantenimiento y originario de San Juan de los Lagos, Jalisco.

“Todos los presidentes han deportado gente. ¿Se acuerdan de [Barack] Obama que deportó a los que venían en caravanas? En Estados Unidos siempre culpan de todo a los inmigrantes.

“No quieren darse cuenta de que nosotros trabajamos en las cosas peligrosas donde ellos no quieren. Yo trabajé en la construcción por 20 años y los americanos no querían quedarse a trabajar ni siquiera cinco minutos después de las ocho horas o tampoco querían subirse a una escalera a la azotea porque decían que eso era muy peligroso. A diferencia de ellos, a nosotros sí nos importar sacar [terminar] el trabajo”.

