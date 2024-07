“En Monterrey no dejé huella”: Luis Romo explica por qué volvió a Cruz Azul

Luego de semanas de rumores que lo colocaban de regreso en el club con el que fue campeón, Luis Romo por fin fue anunciado por el Cruz Azul como su nuevo refuerzo para el Apertura 2024, tras un paso de más de dos años con los Rayados de Monterrey.

En su presentación a los medios, el mediocampista explicó por qué regresó al equipo celeste, después de 5 torneos con los Rayados.

“Es un placer regresar a Cruz Azul. Llegué muy joven a este equipo con el sueño de ser profesional, luego tuve la oportunidad de ser campeón y ahora vuelvo a un proyecto solido para poder consolidarme y llegar a una Copa del Mundo que me da mucha ilusión”, aseguró, planteándose el objetivo de mantenerse en la selección para el Mundial del 2026.

Romo, medallista olímpico en Tokio 2020 y actual elemento de la selección absoluta de su país, fichó por el Cruz Azul a pedido del director técnico celeste Martín Anselmi.

En la conferencia que brindó a los medios, el jugador fue crítico de su desempeño en Monterrey y dejó claro que es consciente que su paso no fue como él quería.

“En Monterrey estaba bien, pero no dejé huella, no gané nada, quería salir de otra manera. No me gustó salir sin dejar ningún título y ser un jugador que pasó sin pena”, expresó.

Por el contrario, con Cruz Azul fue campeón de liga y Campeón de Campeones en el 2021.

“Ahora con Cruz Azul tengo la oportunidad de recuperar mi esencia para dar logros importantes al equipo. El objetivo es volver a ser campeón, es una exigencia luego de que este equipo llegó a la final el semestre pasado”, concluyó.

Cruz Azul debutó en el torneo Apertura el pasado sábado con triunfo por 1-0 sobre Mazatlán. En la segunda jornada visitará este sábado a Monterrey.

Sobre el debut del centrocampista aún no se tiene una fecha definida, pero Romo viene de dar una buena actuación en la Copa América, por lo que se encuentra bien físicamente y está en ritmo, así que no sería raro verlo muy pronto en la alineación de La Máquina.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· El español Rubén Duarte es presentado como refuerzo de Pumas

· Guido Rodríguez está en el radar de los Tigres de la UANL

· Cruz Azul, con gol de último minuto, empezó con victoria 1-0 sobre Mazatlán el torneo Apertura 2024