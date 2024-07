Estos serán los 8 participantes del Homerun Derby de Grandes Ligas

Están definidos los 8 participantes que estarán en el Homerun Derby de Grandes Ligas. Esta edición se celebrará en el Globe Life Field de Texas, casa de los Rangers.

Los ocho participantes son:

Gunnar Henderson – Baltimore Orioles

Alec Bohm – Philadelphia Phillies

Pete Alonso – New York Mets

Bobby Witt Jr. – Kansas City Royals

José Ramírez – Cleveland Guardians

Marcell Ozuna – Atlanta Braves

Adolis García – Texas Rangers

Teoscar Hernández – Los Angeles Dodgers

Tres de los ocho participantes están en el top 10 de cuadrangulares en esta temporada.

Henderson está en el tercer puesto con 27 jonrones, Marcell Ozuna en el cuarto con 23 y José Ramírez también con 23.

4 de los 8 participantes serán latinos. Los tres dominicanos serán: Ramírez, Ozuna y Hernández junto con el cubano Adolis García.

Entre los 8 participantes hay 153 cuadrangulares en esta temporada. En cuánto al estadio, el Globe Life Field, es el décimo primer recinto con mejor asistencia en Las Mayores.

El Globe Life Field se ubica en el puesto número 18 entre los parques que más se han conectado jonrones en esta temporada. El estadio ha recibido un total de 92 cuadrangulares.

Cambio de formato en el Homerun Derby

La MLB anunció cambios para el Homerun Derby de las Grandes Ligas. El torneo que reúne a los mejores bateadores contará con un nuevo formato.

Hasta el año pasado, el formato del Derby de Cuadrangulares era de ocho rivales. Cuatro emparejamientos y los cuatro ganadores avancen a la siguiente ronda.

En la edición de este año, participarán ocho jugadores de igual forma, pero sin enfrentamientos. Avanzarán cuatro y en la segunda fase si habrá duelos directos.

En ese momento, el formato cambiará al No. 1 contra el No. 4 y al No. 2 contra el No. 3, pero esos sembrados serán determinados únicamente por el número de jonrones que cada jugador conectó en la primera ronda, por lo que No tienen nada que ver con el desempeño de la temporada regular.

Sigue leyendo:

– Autoridades de República Dominicana denuncian formalmente a Wander Franco

– 2 peloteros representarán a México en el Juego de Estrellas de MLB