Gobierno de Texas le reprocha a Biden manejar las afectaciones del huracán Beryl como algo político

Ante los daños causados por el huracán Beryl en Texas, Joe Biden aprobó una declaración de desastre mayor, pero al ser un estado gobernado por Greg Abbott, republicano que se encuentra en Corea del sur en una gira de trabajo previamente agendada, el presidente aprovechó la ocasión para tratar de hacerlo ver mal frente a la ciudadanía, lo cual de inmediato fue repudiado por Dan Patrick, vicegobernador de la entidad.

Desde hace por lo menos dos años, Abbott y Biden libran una guerra de declaraciones derivadas de las oleadas de inmigrantes que, después de arribar a territorio texano a través de la frontera sur, fueron enviadas en autobuses pagados con recursos estatales a ciudades santuario como Nueva York y Chicago.

Dicha situación ha provocado múltiples problemas y gastos para las autoridades donde son recibidas los inmigrantes, algo que tiene presente el mandatario de la nación y de ahí se desprende el hecho de haber puesto en evidencia al gobernador texano luego del huracán categoría 1 que impacto a parte del estado sureño.

“He estado tratando de localizar al gobernador… No tengo ninguna autoridad para aprobar una declaración de desastre sin una solicitud específica del gobernador.

El gobierno federal estaba allí evaluando la situación, pero no podemos declarar una situación de desastre que libere lo que ya teníamos preparado: agua embotellada, comidas, lonas, generadores, etc. Así que estamos en el terreno, listos para empezar, solo necesitábamos la autoridad para poder hacerlo”, señaló Biden ante varios medios informativos.

Ante la ausencia de Greg Abbott, quien se encuentra en una gira de trabajo por Asia, Dan Patrick se encargó de solucionar los problemas que surgieron en Texas a raíz del impacto del huracán Beryl. (Crédito: Eric Gay / AP)

En respuesta, mediante un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Dan Patrick, vicegobernador, rechazó el comentario del demócrata de 81 años e incluso señaló tener evidencias que prueban lo que califica como una mentira destinada a desprestigiar a los republicanos.

“Estoy decepcionado de que el presidente Biden esté convirtiendo el huracán Beryl en un problema político. Tuvimos una llamada cordial que terminó con él concediendo mi solicitud de una declaración de desastre mayor. Pero eso no es suficiente para él. Me está acusando falsamente de que no estaba disponible.

¡Obviamente, él no sabía que sus propios empleados de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) estuvieron a mi lado durante tres días! Todo lo que tuvo que hacer fue llamarlos y pedirles que me entregaran sus teléfonos. ¡Incluso me tomé una foto con ellos!”, escribió.

Se estima que Greg Abbott regresará a Texas el sábado, pero gracias a las acciones implementas durante su ausencia, poco a poco, las zonas afectadas por el fenómeno meteorológico están regresando a la normalidad.

