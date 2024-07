Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de julio de 2024

Piscis

Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza. Si sientes necesidad de buscar a quien se fue por su cuenta voltea a ver a tu alrededor y te darás cuenta de que existen mejores opciones. Ten cuidado con la manera en que te expresas de familiares pues podrías cometer una indiscreción. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer pues podrías cometer errores y no cumplir promesas. No esperes nada de nadie y así te evitarás ponerte de mal humor al ver que no te cumplen con promesas. El amor a distancia no es lo tuyo, recuerda que cuando hay interés en ambas partes no hay distancia que los separe, pero en tu caso necesitas sentir a esa persona cerca de ti. Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está fregando mucho, cambien la rutina. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti.

Acuario

Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo. Ten cuidado con enfermedades infecciosas pues estarán a la orden del día. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades. A medida que pasen los días entenderás el por qué de muchas cosas de las cuales aún no le hayas razón. Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Ten cuidado con pagos y trámites podrías quedar mal. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Si no tienes perro que te ladre, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar.

Capricornio

Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse. Es momento que pongas un alto a esas personas que solo te buscan por interés o por conseguir algo a cambio, te rodea mucha envidia y muchas personas que tienes a tu alrededor dañan tus proyectos y planes con malas vibras y envidias. Eres bueno o buena y noble y haz sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras. Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la flojera y huevones y al final no haces nada. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. No te dejes manipular por personas que solo buscan dañarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no.

Sagitario

Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo para que escarmiente. Una situación algo confusa te va hacer valorar lo que tienes a tu lado. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico. Durante poco tiempo estarás con la persona que de verdad vale la pena para ti, un cambio de última hora te beneficiará mucho en cuestiones de dieta, es momento oportuno de iniciar una. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar.

Escorpión

Si tienes pareja y ésta se ha tornado algo frío o fría podría ser que se ha cansado de la misma rutina, cambien la rutina. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombra pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus fregados cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos.

Libra

Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Un nuevo amor entrará en tu vida más pronto de lo que te imaginas sin embargo podrías rechazarlo debido a cierto temor o problemas que tienes con tu pasado. Recuerda lo que vales y por lo que has pasado, ya no te dejes manipular por otras personas, tienes el poder de decidir por ti, podrías estar metiéndote en camisa de once varas sino te decides a la brevedad sobre una cuestión que te está quitando el sueño, un proyecto se cancela, pero viene algo grande en menos de un mes. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Friega en el trabajo o estrés en casa. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Viene una situación muy importante que te va hacer reaccionar y valorar mucho a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes.

Virgo

En el amor se ve un escenario algo difícil pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría atrasar tus sueños y metas al punto de perder la libertad que hoy en día tienes. Pensarás mucho en quien se fue, recuerda que mucha culpa fue tuya. Cuidado con un golpe o caída la cual te podría llevar al hospital y estar varios días fuera de tus actividades. Mitad de semana más relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras fregaderas de las cuales no obtienes nada. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos. Un evento se aproxima, serás requerido o requerida. Si tienes pareja planeen un viaje juntos, eso ayudará mucho a mejorar la relación. Mucha suerte en números con terminación 12, 18 y 45. Te reencuentras con familiares. Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Oportunidades de iniciar un negocio familiar.

Leo

Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón algo débil. Vienen momentos en los cuales te desesperas mucho al no ver concretado muchos de tus sueños o proyectos que tenías en mente, debes de tener mucha calma si quieres que las cosas resulten como quieres o deseas. Es probable que vengas oportunidades de mejorar en el trabajo o nuevos proyectos que tienen que ver con un negocio. Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. Cuidado con un amor del pasado que retorna y podría dañarte muchísimo inclusive más que antes. Cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Cuídate de infecciones estomacales y de anginas. Oportunidades de mejorar en muchos aspectos en estos días, recuerda que hay personas que te dañan mucho la energía y tu sueles apendej@rte mucho dándoles entrada o haciendo caso a sus comentarios negativos.

Cancer

Amistades falsas y trepadoras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando lo necesitan y después ni la geta asoman. Déjate de ridiculeces y tanta tontería, recuerda que con la vara que midas serás medido. No cambies tu esencia ni forma de ser al menos que a ti no te guste, sino les parece como eres que se vayan por la puerta de la fregada. No te permitas caer en vicios que pueden dañar tu cuerpazo criminal o meterte en problemas con amistades que no valen la pena en tu vida. Cambio laboral que te va a beneficiar, cuídate de no estresarte tanto en el trabajo o en casa, ejercicio te ayudará a quitarte el estrés. Si no te sabes aguantar no entres en pelas con amistades. Un evento o situación te hará valorar más a tu familia. Si tienes una relación se tornan enfrentamientos a causa de chismes y malentendidos, no permitas que otras personas se metan en lo que no les importa ponte las pilas en esas cuestiones. Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar.

Géminis

No te permitas caer ni tropezar una vez más, aprende a ver la vida de manera distinta y si te caes levántate con más fuerza. Ten mucho cuidado con lo que piensas pues se podría hacer realidad, tienes un sentido muy desarrollado y la mayoría de las cosas que suelen pasar por tu cabeza te salen ciertas. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad, no pierdas esas oportunidades por voltear a ver a personas que no te suman nada en tu vida. Momento de poner las cartas en la mesa, no pierdas tu tiempo con quien no quiere estar a tu lado, algunas ocasiones te apendej@s mucho y caes en situaciones bien complicadas, pero por tu necedad. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Cuida mucho la cuestión de la alimentación se te va a hacer bolas el engrudo y podrías subir mucho de peso. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú si te hicieran lo mismo.

Tauro

Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda que eres de corazón debil y sueles enamorarte demasiado rápido. Ten mucho cuidado con noticias que llegarán en el terreno de los dineros porque muchas de ellas serán falsas y no te llevarán a ningún sitio solo te harán perder en lo económico. Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la dañe y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía. Cuídate de trámites o pagos podrías dañar tu buró de crédito. Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo a la tostada fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en tonterías y te amargas de la nada. No te preocupes por quien se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y no atiendes como se debe. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Vienen días de muchas oportunidades y cambios en el amor, pero debes de ser muy inteligente para no regarla ya como antes lo habías sido.

Aries

Te cargas de un humor que nadie te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Cambia tu manera de pensar y ve la forma de buscar mejores oportunidades de empleo pues estos días se visualiza para concretar algo mejor en el ambiente laboral. Amor a distancia se visualiza. Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para dañarte. Ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello. Cuida los dineros y las discusiones con familiares pues te podrían meter en graves problemas muy difíciles de salir. Una persona llegará a tu vida y te va a poner en vibración el asunto, hay muchas posibilidades de encamarte con él o ella sin embargo solo serán fajes de ocasión pues no se visualiza un compromiso estable. Amores a distancia podrían presentarse en próximos días, a pesar de la distancia podrías desarrollar interés por alguien de lejos. Ten cuidado de amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en esas fregaderas.