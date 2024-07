Marco Barrera: Berlanga y Eubank Jr. no son rivales para Canelo

Marco Antonio Barrera, excampeón mundial de tres divisiones, aseguró que Edgar Berlanga y Chris Eubank Jr. no son rivales para Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una fecha tan especial para los mexicanos como el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México.

En un análisis para el programa Aguas Profundas de ProBox TV, Barrera cree que ni Berlanga ni Eubank Jr. llaman la atención de los fanáticos y tampoco están al nivel de Canelo Álvarez, por lo que le parece una “mala broma”.

“Yo creo que es una mala broma para empezar a checar un rival. Eubank es un rival de 34 años, tiene una derrota con (Liam) Smith, un boxeador al que Canelo Álvarez hizo polvo y que después peleó contra Munguía y lo hizo polvo. Estamos hablando de rivales, digo, qué tipo de rivales para el monstruo que es Saúl Álvarez. Canelo sí está en la mejor posición de elegir a cualquier rival, (pero) hay que recordar que septiembre es una fecha especial”, dijo.

Canelo Álvarez podría enfrentar a Chris Eubank Jr. en su regreso al ring en septiembre. Crédito: John Locher | AP

“Aunque Berlanga para mí no entra dentro de lo que es México-Puerto Rico. No hay un rival que digas ‘vamos a ver, hay emoción, es el inglés que viene arrasando, pues no. Tal vez es una de las dos cartas posibles de Eddie Hearn porque los dos son de él, de DAZN, es por eso que tal vez están mencionando esos nombres para intentar Hearn atrapar la fecha de septiembre. Pero en lo personal creo que no son rivales como para una fecha tan importante que es septiembre para el boxeo mexicano”, agregó.

Canelo Álvarez tiene previsto volver a pelear el fin de semana del 16 de septiembre, pero -según reportó Salvador Rodríguez de ESPN- se podría aplazar algunas semanas su regreso porque el UFC realizará un evento dedicado a los mexicanos en Sphere en Las Vegas para celebrar esta fecha.

Después de que el mexicano llegara a un acuerdo con su retador obligatorio William Scull para así poder mantener su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Edgar Berlanga y David Benavídez, ambos rivales mandatorios, eran las opciones más fuertes para su segundo duelo en 2024, pero Chris Eubank Jr. ahora parece ser el favorito para subir al ring.

Chris Eubank Jr. al parecer es la primera opción para Canelo Álvarez en septiembre. Crédito: Michael Owens | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

