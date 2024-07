4 productos de belleza que recomiendan no comprar en T.J. Maxx

Aunque actualmente las cadenas minoristas están cada vez más compitiendo con precios asequibles para atraer a los compradores muchas veces se olvidan que los productos en sus anaqueles no cumplen con ese equilibrio entre precio y calidad.

Debido a la alta inflación los consumidores prefieren inclinarse por las ofertas y descuentos; no obstante, los expertos en compras minoristas e incluso especialistas en el área de la salud recomiendan observar detalladamente la calidad de los productos que se adquieren.

Es por esa razón, que recientemente la esteticista Isabella Traboscia compartió en TikTok cuatro artículos que debería evitar comprarse en las tiendas de T.J. Maxx catalogándolos “productos basura para el cuidado de la piel”, dijo.

Toallitas limpiadoras desmaquillante

Aunque muchas toallitas desmaquillantes prometen en su empaque contener ingredientes y fórmulas increíbles para el cuidado de la piel, lo cierto es que en su mayoría tienen demasiado alcohol y son “una pesadilla para un esteticista”, dijo Traboscia.

En un recorrido por la sección de belleza de TJ Maxx la especialista indicó por ejemplo que las toallitas desmaquillantes con retinol de la marca Precision Beauty Skincare Solutions no cumplen su función ya que según su experticia “el retinol reseca muchísimo la piel. Incluso si sientes que no la reseca, el consumo excesivo de retinol no es bueno para la piel”.

Microdermoabrasión True Glow de Conair

Otro producto vendido en TJ Maxx y etiquetado como innecesario para la piel según la especialista es la herramienta de belleza recargable por microdermoabrasión True Glow de Conair. Traboscia explica que con este tipo de aparatos hay que tener cuidado ya que destruye la barrera cutánea protectora de la piel haciendo que salgan moretones en el rostro.

Productos de Kylie

Actualmente, en el mercado existen infinidades de marcas únicamente para el cuidado de la piel del rostro, dentro de las más conocidas está la de Kylie Jenner aunque se ha convertido en controversia algunos aseguran que son una maravilla mientras que muchos expertos mencionan lo contrario, para Traboscia son un “no inmediato”.

Productos de Mario Badescu

Esta marca también es conocida en el mercado, pero para la especialista son “productos basura para el cuidado de la piel”, mencionó. Aunque varios usuarios apoyaron su comentario debido a una demanda que alega que la marca usó esteroides en sus productos, otros no están de acuerdo con la afirmación de Traboscia.

