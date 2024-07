Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 11 al 17 de julio

Música mexicana

La Feria del Condado de Orange, que comienza el 19 de julio en el OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa) dará inicio a su serie de conciertos en el Pacific Amphitheater con un show de Los Tucanes de Tijuana. Joss Fabela estará a cargo de abrir el espectáculo. Domingo 7:30 pm. Boletos desde $50. Informes pacamp.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Vuelve el jaripeo

Pepe Aguilar regresa con sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, y su hermano, Antonio Aguilar, con el show Jaripeo sin fronteras a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Esta vez, el show de música, acrobacias y suertes charras, tiene como tema el tradicional Día de los Muertos. Sábado y domingo 8 pm. Boletos desde $56. Informes ticketmaster.com.

Foto: AP Crédito: Damian Dovarganes | AP

Libro sobre cumbia

KCRW Summer Nights, en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles), presenta el evento Cumbia somos/We Are Cumbia, en el que se presentará el libro “Cumbia Somos”. Los periodistas Jaime Andrés Monsalve, de Colombia; Enrique Blanc, de México, y el anfitrión y curador, Betto Arcos, comentarán del origen de la cumbia, su difusión y el significado del movimiento sonidero. Participan en la música Eduardo Palo Cuero, El Conjunto Nueva Ola: ECNO, Sonidero Luis “La Rumba” y la DJ Wyldeflower. Sábado 6 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Cine clásico

La Cinemateca Latinoamericana de Los Ángeles presenta el ciclo de Cine Clásico 2024 con la proyección del filme clásico mexicano restaurado, En este pueblo no hay ladrones, de 1965. Tendrá lugar en el Democracy Center del Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) y habrá una conversación sobre la cinta con Alejandra Espasande, investigadora y ensayista de cine. Sábado 3 pm. Boletos desde $10. Informes cineclasico.eventbrite.com.

Foto: Cortesía Cinemateca Latinoamericana de Los Ángeles Crédito: Cortesía

Música en el parque

El Levitt Pavilion Los Angeles, ubicado en el MacArthur Park (2230 W. 6th St. Los Angeles) presenta en su serie de conciertos de verano a Pearl and the Oysters, St. Panther y Los Eclipses. Todos estos artistas interpretan una amplia gama de ritmos que van desde el pop hasta los sonidos indie más innovadores. Sábado 7 a 10 pm. Evento gratuito. Informes levittlosangeles.org.

Cine mexicano

Las cintas Salón México, Distinto Amanecer, Enamorada, Río escondido y Pueblerina son parte de la serie Damas de la Pantalla: The Women of Mexico’s Época de Oro, que tiene lugar en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles). El evento rinde homenaje a un puñado de las “damas de la pantalla” más influyentes de la llamada Época de Oro de México. Del sábado al lunes; consultar horarios y días de proyecciones. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum of Motion Pictures Crédito: Cortesía

Música de Cuba

Los Van Van es una de las bandas de música contemporánea más relevantes de Cuba, y ofrecerá un concierto en el teatro Alex (216 N. Brand Blvd., Glendale). Ellos contribuyeron al desarrollo del congo y la timba, dos populares ritmos musicales para bailar. Sábado 8 pm. Boletos desde $91. Informes axs.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Música del Maestro

El legendario compositor John Williams está a cargo de curar tres noches de música para filmes con la Los Angeles Philharmonic. Los conciertos tienen lugar en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) y será el maestro David Newman quien liderará a la LA Phil en el programa que incluye las bandas sonoras de filmes que van desde Star Wars hasta Superman, así como música de la época de oro de Hollywood, con una selección de clips de varias películas. (El maestro Williams no podrá conducir debido a una reciente afección de salud de la que se espera que saldrá bien librado). Viernes y sábado 8 pm; domingo 7:30 pm. Boletos desde $59. Informes hollywoodbowl.com.

Noche ochentera

El regreso de las Roaring Nights, en el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) celebrará una de las décadas recientes más gloriosas, los ochentas. La fiesta, solo para mayores de 21 años, invita a los asistentes a sumergirse en una disco silenciosa, a tomarse fotos retro y a participar en una fiesta de pintura. En la música participan la banda local AstroYachts. Se invita a usar atuendos ochenteros. Sábado 6 a 10 pm. Boletos desde $20. Informes lazoo.org.

Foto: Cortesía LA Zoo Crédito: Cortesía

Experiencia con tiburones

La Ultimate Shark Experience regresa a SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) y ofrece a los asistentes la oportunidad de sumergirse en una serie de actividades educativas enfocadas en los tiburones. Disponible solo este fin de semana como parte de las celebraciones dedicadas a estos depredadores. Los participantes podrán encontrarse con 21 especies diferentes y cerca de 300 tiburones que viven en el parque. Termina el domingo. Boletos desde $60. Informes com/san-diego.