Alejandro Zendejas lamenta el despido de Gregg Berhalter y dice que quiere volver a la selección de EE.UU.

El mediocampista estadounidense Alejandro Zendejas, quien recién renovó su contrato con el Club América de la Liga MX, ofreció una conferencia de prensa y habló sobre el despido de Gregg Berhalter, exentrenador de la selección de Estados Unidos, quien le dio su primera oportunidad como representante de su país, y su deseo de volver al combinado de las barras y las estrellas.

“Espero tener un año mejor que el último. Quiero mantener un alto nivel futbolístico para llamar la atención del nuevo entrenador de la selección, sea quien sea”, comentó el jugador.

El centrocampista lamentó que el pasado miércoles Gregg Berhalter fuera despedido como seleccionador de Estados Unidos, luego de que su equipo fuera eliminado en la primera fase de la Copa América 2024 que se desarrolla en territorio estadounidense.

“Agradezco a Gregg porque él fue el que me dio la confianza para mostrarme en la selección de Estados Unidos, ahora que ya no está no me queda más que desearle mucho éxito en lo que venga para él y esforzarme para intentar volver. Ese es mi objetivo“, reiteró.

Zendejas nació en Ciudad Juárez, México, aunque también tiene la nacionalidad estadounidense por naturalización.

Integró la selección Sub-17 de EE.UU. en la que fue titular en el Mundial Sub-17 de 2015. También fue parte de la selección mexicana Sub-21 en un par de partidos de preparación previos a los Juegos Olímpicos de Tokio y llamados a la selección mayor.

Esto generó una controversia porque según los estatutos de la FIFA, ya que Zendejas participó en competencia oficial para una selección nacional juvenil de Estados Unidos, se tenía que solicitar a FIFA un cambio de afiliación por única vez para que pudiera jugar con la selección nacional de México, algo que no sucedió.

Como castigo la FIFA ordenó tres derrotas (por marcador de 3-0) para México en partidos amistosos ya realizados, resultados que tuvieron un impacto en el ranking FIFA.

En marzo del 2023 el jugador anunció que no solicitaría un cambio de federación porque su “corazón” le dijo que su futuro estaba con Estados Unidos.

Desde su llegada al América en el Clausura 2022, Zendejas ha sido habitual en el once del equipo y parte fundamental en el bicampeonato obtenido, en el Clausura 2023 y el Apertura 2024.

Este jueves el centrocampista se reportó listo para repetir como titular en la segunda jornada del Clausura 2024 en la que el América recibirá al Querétaro este viernes.

*Con información de EFE.

