¿Cómo ven los latinos a Kamala Harris? Campaña de Biden está evaluando las encuestas

Algunas personas de la campaña de Biden han estado encuestando las posibilidades de Kamala Harris como candidata demócrata a la Presidencia en las elecciones de 2024 ante Donald Trump.

Algunos miembros de la campaña de Biden opinan que el presidente no tiene posibilidad de derrotar al republicano Donald Trump tras la debacle del debate del mes pasado, y han estado encuestando silenciosamente a la vicepresidenta Kamala Harris para el primer puesto de la boleta, en caso de que Biden decida no continuar.

El grupo de demócratas que piensan que debería reconsiderar su decisión de permanecer en la carrera ha crecido hasta incluir a asistentes, operativos y funcionarios encargados de guiar su campaña hacia la victoria, según NBC News.

“Él necesita abandonar”, dijo un funcionario de campaña de Biden a NBC News sobre el presidente. “Nunca se recuperará de esto”.

Otra de las fuentes dijo al medio: “Nadie involucrado en el esfuerzo cree que tiene un camino”.

Las encuestas internas, publicadas por The New York Times, que comparan a Harris, de 59 años, con Trump, de 78, probablemente sirvan para uno de dos propósitos, según dijo a The Post el encuestador demócrata John Zogby, fundador de una firma homónima de consultoría política y de marketing.

O a Harris “le va peor y [muestra] que Biden tiene una razón para permanecer en la carrera”, dijo Zogby, o “lo más probable es que estén probando para ver si puede entregarle las riendas de la campaña a ella”.

¿Cómo ven los latinos y otros votantes a Kamala Harris?

Ante la posibilidad de que el presidente Joe Biden abandone la campaña electoral, algunos estrategas políticos han estado tratando de evaluar la posición de la vicepresidenta Kamala Harris entre los latinos y otros votantes que desempeñarán un papel clave en las elecciones.

Kamala Harris se mantiene diciendo que no busca esa posición pero políticos demócratas han estado explorando todas las vías posibles en caso de que Biden abandone la carrera.

Axios Latino, en asociación con Noticias Telemundo e Ipsos, ha estado encuestando las opiniones de los latinos estadounidenses sobre Harris desde 2021.

En marzo, el 39% de los encuestados dijeron que tenían una opinión favorable sobre Harris, en comparación con el 48% en diciembre de 2021. Eso la sitúa ligeramente por detrás de quienes estaban a favor de Biden, que era del 41% en marzo y del 53% en diciembre de 2021.

La proporción de encuestados que tienen una opinión desfavorable de Biden es aproximadamente la misma que la de Harris, “lo que sugiere que su reputación en general es un poco mejor, un poco más fuerte entre la comunidad latina”, dijo el vicepresidente senior de Ipsos, Chris Jackson.

Aún así, aproximadamente uno de cada cinco latinos encuestados dijo que no tiene una opinión sobre Harris, “por lo que todavía falta un poco de presentación con la comunidad”, dice Jackson.

“Pero eso todavía la coloca en una mejor posición que la de Biden o Donald Trump, cuyos aspectos negativos son mucho mayores”, agregó Jackson y observó que Harris también está por delante de figuras nacionales como el gobernador de California, Gavin Newsom, que no está tan bien. conocido como Harris entre los latinos.

Según una encuesta publicada hoy, más de dos tercios de los estadounidenses, y el 54 % de los votantes demócratas, consideran que Biden se debe retirar de la campaña de las elecciones de noviembre.

Sigue leyendo:

• Obama podría estar precipitando el final de la campaña política de Biden, revela informe

• Aspirante a reemplazar a Joe Biden respalda la idea de que se someta a una prueba cognitiva

• Votantes califican a Trump como “mezquino”, pero consideran que el republicano y Biden son “vergonzosos”